Более 100 тысяч зрителей пришли на концерт Ольги Бузовой в Перми Поделиться Твитнуть

скриншот видео с выступления О. Бузовой в Перми

В рамках празднования 302-й годовщины основания Перми 12 июня на эспланаде состоялось выступление Ольги Бузовой. Артистка поделилась впечатлениями в своих аккаунтах в социальных сетях, отметив, что её концерт собрал свыше 100 тыс. поклонников.

Бузова отметила большое количество молодёжи среди зрителей, подчеркнув, что не зря Пермь названа в 2025 году Молодёжной столицей России. Она также сообщила, что часто бывает в Перми и любит этот город. Кроме того, певица заявила, что сердце её свободно, и не исключила, что её будущий молодой человек может быть из Перми.

Исполнительница представила пермякам свои самые популярные композиции, а затем провела автограф-сессию.

Важно не испытывать страх, а действовать и верить в собственные силы, подчеркнула Ольга Бузова во время общения с журналистами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.