На Аллее доблести и Славы в Перми открыты новые памятные плиты Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Сегодня, 12 июня, в Перми на эспланаде была увековечена память выдающихся и известных жителей Пермского края, которые внесли значительный вклад в развитие страны. В церемонии открытия памятных плит участвовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по региону Сергей Половников, глава Перми Эдуард Соснин и председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

На Аллее Славы торжественно открыли звезды с именами:





- директора Государственного союзного завода им. Молотова №172 (Мотовилихинские заводы), Героя Социалистического труда Абрама Быховского,

первого директора завода «Камкабель» и руководителя его строительства Леонида Фарбера,





- главного врача Пермской областной клинической больницы «Ордена «Знак Почета» Анны Рудаковой,





- профессора, доктора географических наук и заслуженного эколога России Георгия Воронова, создателя заповедников «Басеги» и «Вишерский»,

народного артиста СССР и почетного гражданина Пермской области Ивана Бобылева, художественного руководителя Пермского академического театра драмы,

а также выдающегося хореографа и одного из основоположников современного танца в России, создателя театра «Балет Евгения Панфилова» Евгения Панфилова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.