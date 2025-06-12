На Аллее доблести и Славы в Перми открыты новые памятные плиты

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  Правительство Пермского края

Сегодня, 12 июня, в Перми на эспланаде была увековечена память выдающихся и известных жителей Пермского края, которые внесли значительный вклад в развитие страны. В церемонии открытия памятных плит участвовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по региону Сергей Половников, глава Перми Эдуард Соснин и председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

На Аллее Славы торжественно открыли звезды с именами: 

- директора Государственного союзного завода им. Молотова №172 (Мотовилихинские заводы), Героя Социалистического труда Абрама Быховского, 
первого директора завода «Камкабель» и руководителя его строительства Леонида Фарбера, 

- главного врача Пермской областной клинической больницы «Ордена «Знак Почета» Анны Рудаковой, 

- профессора, доктора географических наук и заслуженного эколога России Георгия Воронова, создателя заповедников «Басеги» и «Вишерский», 
народного артиста СССР и почетного гражданина Пермской области Ивана Бобылева, художественного руководителя Пермского академического театра драмы, 
а также выдающегося хореографа и одного из основоположников современного танца в России, создателя театра «Балет Евгения Панфилова» Евгения Панфилова.

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