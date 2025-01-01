Комфорт в плюсе Спецвыпуск «Нового компаньона» о качестве городской среды и новых подходах в строительстве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Изменения городской среды проявляются во всех сферах. Невооружённым взглядом они наиболее заметны в благоустройстве общественных пространств, развитии дорожной инфраструктуры, строительстве и ремонте объектов социальной сферы, обновлении общественного транспорта.

Вместе с тем практически везде внедряются умные технологии, используются новые материалы, меняющие качество жизни горожан. Об изменениях, происходящих в Прикамье, о запросах и инициативах жителей, о том, как реагируют на них девелоперы и их предложениях, — в спецвыпуске «Нового компаньона».

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