Комфорт в плюсе
Спецвыпуск «Нового компаньона» о качестве городской среды и новых подходах в строительстве
Изменения городской среды проявляются во всех сферах. Невооружённым взглядом они наиболее заметны в благоустройстве общественных пространств, развитии дорожной инфраструктуры, строительстве и ремонте объектов социальной сферы, обновлении общественного транспорта.
Вместе с тем практически везде внедряются умные технологии, используются новые материалы, меняющие качество жизни горожан. Об изменениях, происходящих в Прикамье, о запросах и инициативах жителей, о том, как реагируют на них девелоперы и их предложениях, — в спецвыпуске «Нового компаньона».
«ИНГРУПП» — девелопер будущего
Директор компании-девелопера «ИНГРУПП» Матвей Дружинин — о том, как компания создаёт продуманные пространства для жизни
Город, в котором хочется жить
У жителей Пермского края растёт запрос на благоустройство и развитие городской среды
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.