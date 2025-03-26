Жить здесь и сейчас Готовая отделка квартир — уверенный тренд на рынке недвижимости Поделиться Твитнуть

Путь к новой жизни теперь ещё проще: в многофункциональном комплексе «Москва» появились квартиры с готовым ремонтом. «Мы как застройщик не только занимаемся продажей недвижимости, но и заботимся о комфорте каждого нашего резидента. Опция готовой квартиры с ремонтом от застройщика — это очень удобно, ведь можно сразу заехать и начать жить, минуя значительные затраты сил и времени», — рассказывает официальный представитель МФК «Москва» Евгения Данилова.

Преимущества квартир с ремонтом

Конечно, существуют люди, которым нравится выбирать отделочные материалы, проходить через долгие согласования, заниматься уборкой после строительных работ. Но, признаем, их не так много. Большинство предпочтёт сразу заехать в красивую квартиру, где дизайнеры уже подобрали всё до мелочей. Покупка готовой квартиры — это, прежде всего, экономия времени.

Второе преимущество — для молодых родителей важно сразу переехать в чистое, безопасное пространство, где их дети будут расти с комфортом.

Третий плюс — качество материалов и техники. В МФК «Москва» подобраны премиальные материалы, которые сейчас доступны совершенно по другим ценам. Таким образом, покупая квартиру, вы выиграете и время, и деньги, и качество.

И ещё одно преимущество — вы можете прийти и увидеть, потрогать всё лично, посмотреть в окно, представить себя в этой квартире. Это отличный способ почувствовать, подходит ли она вам.

«Лето, когда большинство людей планируют отпуск, считается лучшим временем для покупки квартиры. К тому же это более выгодно, ведь с наступлением осеннего сезона цены достигнут пика. Приглашаем пермяков на индивидуальные экскурсии, просмотр квартиры ни к чему не обязывает», — рекомендует коммерческий директор МФК «Москва» Наталия Гукова.

Вкус премиальной жизни

Резиденты квартир, помимо современного жилья, получают ещё и комфортную жизнь со всеми возможностями для отдыха и бизнеса. На территории МФК «Москва» есть детские и спортивные площадки, премиальный бизнес-центр «Барвиха», фитнес-клуб «World Class Пермь» с бассейном, банный комплекс «Спа & Баня», ресторан «Гедонист», кофейня Silence, стоматологическая клиника «Аполлония» и многое другое. Бонусом ко всему — приятное соседство с успешными людьми города.

Квартира 558: стильные апартаменты с творческим настроением

Технологичная и уютная квартира площадью 94,2 м² с двумя спальнями продаётся со всей мебелью, техникой и сантехникой. В отделке использованы материалы зарубежных производителей. Как и во всех квартирах комплекса, здесь установлено современное центральное кондиционирование Ciat (Франция) и приточная вентиляция Swegon (Швеция). Высокоэффективный фанкойл Lessar обеспечивает свежий, чистый воздух оптимальной влажности и температуры. В интерьере использованы лаконичные сложные оттенки и минимум детализации, что позволит ему не терять актуальности со временем.

Простор и лёгкость квартиры 143

Ещё один лот с дизайнерским ремонтом площадью 168 м² — воплощение мечты о комфорте. Квартира будто создана для перфекционистов: в отделке преобладают спокойные светлые тона, лаконичные формы и простые линии. Изюминка здесь — просторная гостиная-столовая с эркером, в которой можно собираться большой семьёй. Квартира идеально подойдёт для семей с детьми. Также в ней предусмотрена отдельная зона прачечной.

Функциональность и эстетика в квартире 182

Самая маленькая квартира этой подборки имеет площадь 52,1 м², но эта площадь используется максимально эффективно. Нашлось место и для просторной прихожей, и для балкона, и даже для гардеробной. Окна в пол, как и высокие потолки, визуально делают пространство более свободным. Ремонт уже на стадии завершения.

Квартира 581: оазис спокойствия в городских джунглях

Оказавшись в этой квартире площадью 97 м², хочется моментально выдохнуть. Натуральное дерево, естественные тёмные оттенки в отделке успокаивают взгляд и настраивают на отдых. Встроенная мебель позволяет удобно организовать хранение, освещение расставляет акценты и создаёт ощущение лёгкости. Всегда мечтали принимать ванну, глядя в окно с высоты восьмого этажа? Здесь это возможно.

Квартиры 143, 182 и 581 будут готовы к середине августа, квартира 558 полностью готова к заселению.

Ознакомиться с более подробной информацией о данных квартирах возможно

Подробности о стоимости квартир и условий аренды уточняйте в отделе продаж МФК «Москва».

Девелопер АО «Кортекс» работает исключительно с проверенными поставщиками и подрядчиками, что гарантирует высокое качество материалов и работ.

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