Елена Бардукова Город, в котором хочется жить У жителей Пермского края растёт запрос на благоустройство и развитие городской среды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индексе качества городской среды российских городов по итогам 2024 года Пермь заняла четвёртое место, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Ещё 13 городов региона укрепили свои позиции, а восемь попали в список впервые. Об изменениях, происходящих в Прикамье, и о том, как девелоперы реагируют на запросы жителей, — в материале «Нового компаньона».

Проработка пространств

Изменения городской среды проявляются во всех сферах. Наиболее заметны они в благоустройстве. Например, в середине мая в рамках проекта #ПермьЗелёная в столице Прикамья начался второй, основной этап высадки цветов во все цветники города. В целом в этом году будет высажено более 1 млн цветов.

Также с 2025 года началась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», по которому в текущем году будет благоустроено 50 дворов и 49 общественных территорий.

Как объясняет Анастасия Божья-Воля, кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ — Пермь, новизна в реализации проекта заключается в том, что определение проектов идёт не по предложению администраций, а по инициативе жителей.

Запрос жителей на благоустройство отмечают и застройщики. Так, в PAN City Group рассказали, что в последние годы, рассматривая покупку жилья, клиент не только руководствуется параметрами самой квартиры (этаж, планировка, наличие отделки), но и оценивает характеристики общественных пространств: оформление холла, наличие парковки, а также организацию территории двора.

«Проработке общественных пространств девелоперы сейчас уделяют особое внимание, даже в проектах класса эконом-комфорт. Около трети опрошенных нами новосёлов отметили организацию общественных пространств как фактор, повлиявший на их выбор. Согласно статистике, благоустройство территории ЖК важно для клиентов наравне со сроком сдачи дома и продуманными планировочными решениями. По отзывам клиентов, продуманное и качественное благо­устройство для них важнее дорогой отделки квартир, потому что в собственной квартире можно со временем сделать желаемый ремонт, а собрать необходимый кворум соседей-единомышленников для улучшения общественных пространств всего дома — это длительный и трудоёмкий процесс. Поэтому при покупке квартиры клиенты зачастую ставят качество и насыщенность общественных пространств в приоритет», — подчеркнули в компании.

Одним из основных элементов благоустройства является озеленение территории: посадка деревьев, кустарников и цветов, оформление газонов. Зелёные насаждения не только придают красоту и эстетичность, но и способствуют улучшению экологической обстановки. Они обеспечивают свежий воздух, поглощают шум и пыль, создают приятную микроклиматическую среду.

Новые модели

Общественный эксперт Пермской ТПП, председатель Гильдии экспертов сферы недвижимости, основатель и руководитель управляющей компании Gold Realty Group (GRG) Светлана Костромина поясняет, что сегодня земельные участки девелоперы выбирают, анализируя множество факторов: цена земли, локация, площадь земельного участка, ограничения и требования по земле, технические условия на подключение к инженерным сетям, характеристики окружения, существующая инфраструктура и её состояние, транспортная доступность, потенциал развития территории.

Что касается подходов к проектированию, то на них, по словам эксперта, влияют требования закона, новые технологии, в том числе цифровые, и изменения предпочтений целевой аудитории.

«Соответственно, мы можем сравнить проекты 10-летней давности с текущими и увидим, какой из них современный. Конкуренция понуждает девелоперов выделяться и привлекать покупателей, используя различные новшества, набор сервисов, материалы, удобства, красочные визуализации и всё, что смогут ещё придумать маркетологи, чтобы реализовать проект в соответствии с финансовой моделью», — говорит Светлана Костромина.

В PAN City Group пояснили также, что в документации застройщика благоустройство жилого комплекса занимает отдельный раздел, для проработки которого привлекается целая команда специалистов: архитекторы, инженеры, строители, ландшафтные дизайнеры, маркетологи и отдел продаж.

Умные технологии

Есть и ещё один, «невидимый глазу» аспект, который влияет на комфортную городскую среду.

«Важно отметить, что Пермь является одним из российских лидеров по внедрению умных технологий для повышения качества и безопасности городской среды. В городах Пермского края данные технологии также внедряются очень активно. Прежде всего, это технологии умного освещения, которые охватили практически все города Пермского края. Это улучшает качество жизни жителей (особенно в зимний период), повышает безопасность, а также позволяет достичь экономии бюджетных расходов на городское освещение до 65%. Также внедрена архитектурная подсветка зданий, что делает наши города более красивыми и современными», — обращает внимание Анастасия Божья-Воля.

Что касается безопасности, на территории всего региона действует Единая система видеонаблюдения (ЕСВН), которая объединяет сегодня 3,5 тыс. камер.

В строительной отрасли, по словам Светланы Костроминой, стали активнее применяться новые технологии и материалы (в том числе инновационные решения, экологичные, умные и пр.) для повышения энергоэффективности, функциональности, прочности, безопасности, экологичности и оптимизации стоимости строи­тельства.

«В качестве примеров можно привести биокомпозитные материалы, вторичные материалы (полученные из отходов), информационное моделирование зданий (BIM), использование дронов и робототехники, умных датчиков, использование VR/AR для моделирования и визуализации зданий перед их строительством, использование AI для автоматизации планирования, управления и контроля строительства, 3D-печать строительных элементов, цифровое представление зданий и др.», — отмечает эксперт.

Крупные стройки

Светлана Костромина подчёркивает, что при разработке проектной документации на жилые дома и социальные объекты в рамках государственной экологической экспертизы и других процедур, предусмотренных законодательством, обязательно учитывается мнение экологов, общественников и жителей.

«Но, как правило, экологи против крупных застроек, которые вписывают в природные объекты, однако это не мешает девелоперам реализовывать проекты на условиях КРТ», — добавляет она.

Напомним, что тема комплексного развития территорий (КРТ) сейчас активно обсуждается на всех уровнях. В Пермском крае заключено 27 договоров КРТ с потенциалом более 2,5 млн кв. м жилья и новых объектов социальной и дорожной инфраструктуры.

Как отмечает общественный эксперт Пермской ТПП, в условиях КРТ застройщики, как правило, стараются выполнять оптимальный набор требований, которые вне зависимости от концепции коммерческого проекта им необходимо реализовать. Объекты социальной инфраструктуры всегда были и будут нагрузкой для девелоперов, которую они выполняют по соглашению с властью.

«Девелоперы не берут, им выдают условия — таковы логичные требования комплексного освоения территории, где будет жить большое количество людей, в том числе с семьями и детьми. Понятно, что при КРТ необходимо создавать комфортные инфраструктурные условия, социальные объекты для обеспечения определённого качества жизни граждан. Поэтому взаимодействие между властями и застройщиками — важный инструмент для развития и благоустройства территорий», — говорит Светлана Костромина.

Что касается благоустройства придомовых территорий, статья расходов «Благоустройство», как и любая статья затрат проекта, включается в себестоимость строительства и, соответственно, влияет на итоговую стоимость продажи квадратного метра.

«Доля затрат на благоустройство двора в общем объёме строительно-монтажных работ сравнительно невелика, а вот ценности для жильцов в итоге создаётся значительно больше», — говорят в PAN City Group.

Продолжая тему формирования комфортной городской среды, можно отметить также реализацию в регионе крупных проектов по развитию дорожной инфраструктуры, строительству социальных объектов, обновление общественного транспорта.

«В 2024—2025 годах качество общественных пространств в городах Пермского края продолжает заметно улучшаться, причём не только в крупнейших городах региона, но и в малых городах и удалённых поселениях», — резюмирует Анастасия Божья-Воля.

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