Подвиги тыла Прикамье в годы Великой Отечественной войны — в спецпроекте «Нового компаньона Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

9 мая вся страна отмечает важную памятную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во время войны заводы Прикамья работали и днём, и ночью, наравне со взрослыми на них трудились подростки, не жалея своих сил, делая всё для Победы.

В юбилейный год газета «Новый компаньон» запускает специальный проект «История побед», посвящённый предприятиям региона, их работникам, ветеранам, жителям — всем, кто внёс вклад в приближение памятной даты.

Нефтяной тыл Как военные годы помогли нефтяной отрасли Прикамья развить промышленный и кадровый потенциал Живая память В Перми на заводе № 33 в годы войны производились практически все карбюраторы для советской боевой авиации

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.