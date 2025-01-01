Краснокамские победители Три судьбы одного поколения Поделиться Твитнуть

Война длилась четыре года, но навсегда стала главной точкой отсчёта для целого поколения. Её не делили на фронт и тыл — Победу ковали везде. Это истории трёх краснокамцев, чьи судьбы, как лучи, сошлись в одной точке — Великой Отечественной войне. Они не считали себя героями. Они просто делали своё дело. И в этом — величайшая сила поколения, которое спасло мир. Силу того поколения чувствуешь и сегодня. Например, в гуле станков Краснокамского РМЗ, где трудятся потомки победителей. В особом почтении, с которым руководство завода относится к каждому ветерану. Подвиг не забыт — он воплотился в деле. И пока в цехах кипит работа, а память бережно хранится, их главная Победа длится.

«Страшно? Бывало»: защитница неба и русской речи

21 июня 1941 года Татьяна Васильевна Щербакова сдала последний школьный экзамен. А завтра была война…

Татьяна Васильевна Щербакова (1943 год)

Она ни минуты не колебалась, когда обком комсомола объявил призыв, — ушла добровольцем. Отправили её на Московский фронт противовоздушной обороны.

Девчонкам выдали обмундирование, в котором все они буквально утонули. Огромные кирзовые сапоги болтались на ногах, шинели волочились по земле, а из широкого ворота гимнастёрок торчали худые девичьи шеи.

Девчонки учились различать — по силуэту, по шуму двигателя — типы вражеских самолётов, считали: вот «Хейнкель», вот «Юнкерс», а вот «Мессершмитт»…

«Я работала на приборе управления артиллерийским зенитным огнём (ПУАЗО). Нас было семь человек. Кто-то азимут определял, кто-то угол наклона. Страшно? Бывало. Особенно когда видишь в оптику, как на тебя идёт группа вражеских бомбардировщиков», — поделилась воспоминаниями Татьяна Васильевна.

Большой проблемой для женщин на войне было полное отсутствие элементарных бытовых условий.

«Головы мы мыли прямо у колодца, — рассказала Татьяна Васильевна. — А спали в овощехранилище на капустном поле. Нам выдали наволочки, набитые соломой, — вот и все удобства. Крыша в овощехранилище была дырявая, и, если шёл дождь, мы промокали насквозь».

Так девушки защищали — и защитили! — небо Москвы, небо России. И то сырое овощехранилище, ночные дежурства, гул вражеских самолётов, небо, исполосованное лучами прожекторов, остались в памяти навсегда.

После войны Татьяна Васильевна работала в краснокамской школе № 2, преподавала русский язык и литературу. Для неё и её учеников русский язык был таким же бастионом, как небо Москвы, которое она защищала.

В январе 2025 года Татьяна Васильевна Щербакова была удостоена звания «Почётный гражданин города Краснокамска».

«Снимаешь противогаз — умрёшь»: работа в секретном цехе № 1600

В 1941 году в вологодскую деревню, где жила семья Надежды Тимофеевны Фасыховой, пришла разнарядка на работу в Краснокамск, на оборонное производство. Собрали детей постарше, добавили им по документам год или два и отправили в неизвестность.

Директор КРМЗ Дмитрий Теплов и Надежда Тимофеевна Фасыхова

Ехали в товарном вагоне без окон. На полу — солома. Бомбили постоянно.

Только через месяц прибыли будущие юные труженики в Краснокамск. Работали подростки на комбинате, в секретном цехе № 1600. Цех занимался производством коллоксилина — компонента, из которого делается порох.

Надежда Тимофеевна была аппаратчиком — загружала массу в аппарат и заливала кислотой. Работали в противогазах и крагах — длинных жарозащитных перчатках с тремя раструбами.

Детей предупредили, что снять противогаз — смерти подобно, ведь можно сжечь лёгкие, а если кислота попадёт на открытую часть тела, будет сильнейший ожог. Производство было непрерывным, все процессы шли строго по минутам. Например, масса вымачивалась в кислоте около трёх минут, затем её надо было спустить по трубам вниз и загрузить новую. В цехе находилась минутчица, которая подавала команды, когда время вымачивания истекло. Перерывов не было.

Рабочая смена длилась по восемь часов. Работали без выходных. Благодарность за их тяжёлый труд тоже была. Работающие в цехе № 1600 получали «килограммовый паёк». Хлеб был тяжёлым, сырым, поэтому килограмм выглядел, как нынешние полбуханки.

Так подростки проработали всю войну, даже не осознавая, какое великое дело они совершали. Например, легендарные гвардейские «Катюши» работали исключительно на продукции Пермского порохового завода и цеха № 1600!

Солдат необъявленной войны

Житель Краснокамска Поликарп Антонович Паршаков был призван в войска МГБ на борьбу с националистами.

Поликарп Антонович Паршаков

В начале войны Поликарпу было десять лет, и ему доверили должность почтальона. Мальчик разносил на четыре деревни письма и похоронки. Помимо этого, он наравне со взрослыми работал в колхозе.

В 1950 году Поликарп Антонович получил повестку; единственный из всего призыва он был отправлен в войска МГБ, в Белоруссию. Очень непростой была служба. В белорусских сёлах и лесах распоясались бандитские группировки всех мастей. На территории действовали эмиссары западных разведок, которые координировали деятельность банд.

Бандиты выводили из строя железные дороги, убивали местных жителей, сжигали дома активистов, устраивали показательные казни над коммунистами. Эта необъявленная война была повсюду — бандеровцы и «лесные братья» скрывались в лесах, а некоторые диверсанты под маской законопослушных граждан работали в городах.

«Покоя во время службы мы не знали. День-ночь поднимали по тревоге, — рассказал Поликарп Антонович. — Я был шофёром санитарной машины, но тоже участвовал в боях. Присутствовал при аресте резидента иностранных государств — с виду обычный человек в форме капитана Советской армии…»

Мы смотрели немало фильмов про шпионов и диверсантов. Но не знали, что один из наших краснокамцев непосредственно причастен к Победе в этой необъявленной войне.

В январе 2025 года Поликарп Антонович Паршаков был удостоен звания «Почётный гражданин города Краснокамска».

