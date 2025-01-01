Алёна Бронникова Вклад в победу Виртуальная выставка Законодательного собрания о трудовом подвиге жителей Прикамья в годы войны пополнилась новыми главами Поделиться Твитнуть

К 80-й годовщине Победы в Великой Оте­чественной войне в Законодательном собрании Пермского края представили обновлённый образовательный проект «Край трудовой доблести». Уникальная выставка была создана к 75-летию Победы в 2020 году в виртуальном формате. Она рассказывает о трудовом подвиге жителей Молотовской области в военные годы. К 80-й годовщине Великой Победы выставка пополнилась неизвестными ранее фактами о местных предприятиях и работами художников, получив продолжение в виде восьми новых глав.

На сегодняшний день «Край трудовой доблести» — первая и наиболее полная виртуальная выставка о предметах военного времени, которые производились на территории Молотовской области. В основу каждой главы легли архивные документы, фотохроники и рукописные тексты, многие из которых публикуются впервые.

Презентация новых глав выставки состоялась в рамках церемонии награждения лауреатов журналистской премии краевого парламента «Право и общество в Прикамье» в апреле. Проект представила пермский историк, журналист, автор текстов и один из разработчиков выставки в 2020 году Светлана Федотова.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край внёс огромный вклад в победу — на фронте и в тылу. Более полумиллиона жителей участвовали в сражениях, предприятия работали на нужды армии, а в эвакогоспиталях медики боролись за жизни тысяч раненых солдат.

«На Пермской земле удалось сохранить уникальное собрание фондов Русского музея, Мариинский театр и Ленинградское хореографическое училище. Эти и многие другие значимые факты о вкладе нашего региона в Великую Победу положены в основу образовательного проекта «Край трудовой доблести». Благодаря активному участию историков и краеведов удалось найти новые сведения, редкие документы и фотографии о Прикамье 1940-х годов», — добавил Дмитрий Махонин.

Как подчеркнул председатель краевого парламента Валерий Сухих, проект «Край трудовой доблести» создан, чтобы сохранить память о подвиге жителей Молотовской области в годы Великой Отечественной войны. За пять лет он не только не потерял своей актуальности, стал наглядным цифровым пособием для многих пермяков, но и получил своё продолжение, открыв новые страницы истории региона.

Проект «Край трудовой доблести» создан Законодательным собранием Пермского края в сотрудничестве с Государственным архивом региона, Пермским государственным архивом социально-политической истории, Пермской государственной художественной галереей, ведомственными, краеведческими и школьными музеями.

Телефонный завод

Унифицированные телефонные аппараты (фонические) УНА-Ф-28 (1928 год) и УНА-Ф-42М (1942 год)

Новые страницы описывают достижения телефонного завода, занявшего площадки кондитерской фабрики и «Телефонстроя» у Камы.

Телефонный аппарат с индукторным вызовом (ТАИ-43) образца 1943 года

В цехах в основном трудились подростки 14—17 лет, круглосуточно, в две смены по 12 часов. Предприя­тие стало единственным поставщиком полевых аппаратов на фронт, а с 1943 года наладило производство и гражданских телефонов.

Продукция военных лет

Каждый второй патрон — из нытвенского металла

Дополнили выставку и другие выдающиеся факты о выпускавшейся молотовскими предприятиями военных лет продукции, которая обеспечивала необходимым фронт и тыл, поддерживала дух солдат на передовой и приближала победу.

На выставке рассказывается и о выпуске в 1943 году первого магния из Березников, применяющегося в производстве техники и боеприпасов. Рискуя здоровьем, рабочие вывели предприятие в число передовых ещё на стадии его строительства: от хлора, который образовывался в процессе переработки сырья, заводчане получали множество ран, загазованность в некоторых цехах часто не выдерживали даже боевые противогазы. Но магний был необходим стране: из сплавов делали детали для моторов, корпуса и шасси военных самолётов, а порошковый магний использовали для изготовления осветительных патронов, трассирующих пуль и зажигательных бомб. В помощь Сталинграду Березниковский магниевый завод также наладил выпуск бытовой утвари: вёдер, тазов, кружек, кастрюль и т. п. из обрезков дефицитного металла.

Бронепоезда

Бронепоезд, построенный рабочими Чусового в годы Великой Отечественной войны, 1977 год

С первых месяцев войны в Прикамье наладили и производство «крепостей на колёсах» — военных бронепоездов. К строительству первого бронепоезда «Молотовский рабочий» приступили осенью 1941 года в железнодорожном депо станции Пермь II паровозоремонтного завода им. Шпагина и машиностроительного завода № 172 им. В. М. Молотова.

Паровозные бригады 26-й дивизии бронепоездов. Молотов. 1942 год

«Чудо-оружие» состояло из бронепаровоза с 25-миллиметровой зенитной автоматической пушкой, двух артиллерийских бронеплощадок, вооружённых двумя 76-миллиметровыми орудиями и шестью пулемётами, спереди и сзади были прицеплены платформы с загруженными различными материалами для ремонта железнодорожного полотна.

Бронепоезд участвовал в Сталинградской битве, освобождении Ростова, Таганрога и Крыма, его команда насчитывала до 100 добровольцев.

Пермские конфеты

Значимой поддержкой для советских военных стали и пермские конфеты, выпус­кавшиеся фабрикой, носившей тогда название «Красный Урал». Свидетельством об этом стало трогательное письмо поэта, фронтового корреспондента Михаила Матусовского, отрывок из которого вошёл в проект.

Он рассказал, как солдаты получили подарки от тружеников тыла из Перми с конфетами, отправленными ребятами из детского сада. Дети получили угощение к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, но решили отказаться от него и послать в качестве подарка для бойцов. Только одна девочка успела развернуть конфету и положить в рот, но, увидев, что все проголосовали за передачу подарка на фронт, очень расстроилась за свою несдержанность, вытащила её и завернула обратно в фантик. Конфета досталась поэту.

«И такая боль взяла меня за душу, и такая жалость за ту девчонку, что я, стоя в строю, держа равнение на грудь четвёртого человека, не сдержался и заплакал, хотя мои однополчане при надобности могут дать справку и подтвердить, что я и слезы не проронил, когда получил осколочное ранение <…> Плакал я от обиды, что фашистские изверги довели нашу Родину до положения, когда я должен у ребёнка отнимать последнюю радость. И тогда я поклялся в ближайшем наступательном бою <…> и во всех последующих боях, если останусь жив, не отступать ни шагу и не давать пощады врагу», — написал Михаил Матусовский.

Картины

«Санитарный поезд. Посвящается моей бабушке». Ирина Вахова

Новыми экспонатами также стали специально созданные для проекта пермскими художниками картины.

«Тыл — фронту. Пермская артиллерия». Валентин Жданов, заслуженный художник России

Ирина Вахова, Татьяна Стародубцева, Татьяна Смышляева, Владимир Кайгородов и заслуженный художник Российской Федерации Валентин Жданов поведали в работах о своих историях, связанных с тяжёлыми военными годами: историях семьи, друзей, близких и соседей.

Цифровая выставка в открытом доступе, поэтому каждый желающий может ознакомиться с военной историей Прикамья. Как отмечают в краевом парламенте, проект был разработан в первую очередь в образовательных целях.

Обновлённая версия проекта «Край трудовой доблести» будет направлена во все образовательные и культурные учреждения края через профильные региональные ведомства.

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