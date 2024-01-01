Зарина Ситдикова Залог будущего развития Депутаты регионального Заксобрания приняли в первом чтении проект закона о бюджете Пермского края на трёхлетний период Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

На октябрьском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты в первом чтении поддержали представленный губернатором Дмитрием Махониным законопроект о региональном бюджете на 2025-2027 годы. Парламентарии отметили детальную проработку главного финансового документа, которая позволяет системно решить все важнейшие задачи Прикамья в текущих экономических реалиях.

Рассмотрению законопроекта в краевом парламенте предшествовала встреча главы региона с общественностью, на которой Дмитрий Махонин представил жителям Пермского края ключевые приоритеты развития региона, которых краевые власти будут придерживаться в ближайшие три года.

В своём выступлении губернатор рассказал, как формируется бюджет региона: 60% собственных доходов составляют налоги промышленных предприятий и МСП, 34% — налоги физических лиц, в том числе от работников компаний и организаций.

«Промышленность развивается, растёт прибыль предприятий и зарплаты жителей — а значит, растут и доходы бюджета. Основными направлениями расходов стали здравоохранение, социальная поддержка прикамцев, развитие образования, сферы ЖКХ, спорта, а также поддержка промышленности и бизнеса», — отметил Дмитрий Махонин.

На благо жителей

Основной вектор бюджета Пермского края определяют именно социальные программы. Как и прежде, главный финансовый документ останется социально ориентированным. Порядка 70% расходов бюджета края будет направлено на решение социальных задач.

«Вся наша работа нацелена на то, чтобы регион развивался, и каждая семья, каждый житель были уверены в своём будущем и будущем своих детей», — подчёркивает губернатор Дмитрий Махонин.

В числе приоритетных направлений расходов будет медицина. За три года на реализацию госпрограммы «Качественное здравоохранение» в Пермском крае направят 276,7 млрд руб. (с учётом средств ТФОМС). Благодаря этому вырастут объёмы капремонта медучреждений в территориях региона, будут возведены новые больницы и стационары, закуплено новое медоборудование, увеличено финансирование на лекарственное обеспечение.

«Капитально отремонтируем 54 объекта и приведём в порядок 20 больничных территорий. Также планируем ввод в эксплуатацию более 20 новых объектов в сфере здравоохранения. Порядка 6 млрд руб. ежегодно будем направлять на лекарственное обеспечение. Это в два раза больше средств, чем раньше», — отмечает губернатор.

Отдельное внимание в бюджете уделено социальной поддержке населения Пермского края: семей с детьми, инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, семей участников СВО, а также на развитие инфраструктуры соцсферы. На эти направления из всех источников, в том числе, средств Социального фонда России, за три года будет направлено более 195 млрд руб. Кроме того, проектом бюджета предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения с 2025 года на 5,2%.

Почти 1 млрд руб. будет направлен на ремонт и укрепление материально-технической базы 186 социальных объектов: домов-интернатов для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров, центров социального обслуживания, других объектов отрасли. Продолжится строительство и обновление учреждений образования, культуры, спорта и туризма.

Стратегическая выверенность

Главный финансовый документ региона в следующую трёхлетку останется устойчивым и сбалансированным. Запланирован рост доходов краевой казны. Согласно основным параметрам бюджета Пермского края, доходы региона в 2025 году составят более 241 млрд руб., в 2026-м — почти 244 млрд, в 2027-м — почти 253 млрд руб.

Расходы краевого бюджета в 2025 году предполагаются на уровне 268 млрд руб., на 2026 год — 269,5 млрд и 271,6 млрд на 2027 год. Они будут направлены как на решение текущих задач, так и на новые социальные инициативы, в числе которых есть предложенные губернатором законопроекты о выплатах на детей, родившихся в студенческих семьях, а также стипендии для студентов-целевиков педагогических направлений. При этом будут увеличены выплаты на детей, родившихся в семьях участников СВО, вырастут и стипендии для аспирантов.

«Каждая цифра бюджета продиктована интересами жителей Прикамья и обязательствами региональных властей. Принятие главного финансового документа региона обеспечит необходимые средства для выполнения поставленных задач. От качества их реализации напрямую зависит качество жизни в территориях и развитие всего региона», — отметил спикер Заксобрания Валерий Сухих.

Ключевые направления

Помимо обновления и строительства социальных объектов в бюджете заложены значительные средства на модернизацию инфраструктуры. На 2025-2027 годы на развитие коммунального хозяйства региона из региональной казны будет направлено 3,8 млрд руб. в качестве софинансирования. Финансовая поддержка этой отрасли предусмотрена и из федерального бюджета в объёме 3,6 млрд руб. Помимо этого, более 5 млрд руб. в ближайшие три года будет выделено на переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Это позволит переселить в комфортное и безопасное жилье 9 тыс. человек.

Значительные средства предусмотрены на дорожное строительство и развитие транспортной инфраструктуры Прикамья. В течение трёх лет планируется возвести и реконструировать 25 крупных объектов, на эти цели будет направлено 36 млрд руб. Ещё 25 млрд заложено на содержание 3,5 тыс. км дорог, 9 млрд руб. — на обновление местных дорог.

Поддержка будет оказываться и муниципалитетам региона. По данным краевого министерства финансов, средняя динамика роста расчётных бюджетов территорий края в следующем году составит 18,2%. При этом регион сохраняет действующие дотации, в том числе стимулирующие к росту налоговых поступлений и числа самозанятых.

Кроме того, регион добавит новые направления софинансирования: оснащение домов культуры, обустройство причальной инфраструктуры и ликвидация объектов накопленного вреда. Всего объём поддержки на решение вопросов местного значения в следующем году составит порядка 150 млрд руб.

Отдельные средства рассчитаны на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства. Как обращал внимание губернатор Дмитрий Махонин, эти отрасли являются одними из самых главных налогоплательщиков. Благодаря этому растёт производительность труда, открываются новые производственные площадки, увеличивается выпуск продукции.

Второе чтение по проекту бюджета состоится в ноябре.

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