Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Маленькие секреты «Портрета девочки у фортепиано» Реставрация произведений из коллекции Пермской галереи бывает связана с культурологическими расследованиями Поделиться Твитнуть

Юлия Смирнова, Константин Суслов и Вера Деменева изучают "Портрет девочки у фортепиано"

Ольга Шур

Произведения из коллекции Пермской художественной галереи в настоящее время проходят реставрацию в ожидании переезда в новое здание. Подобной обширной реставрации в музее не было за всю его историю. Многие картины реставрируются впервые, часть из них никогда не была в экспозиции и не выставлялась на публику, но, возможно, их увидят посетители нового здания галереи.

Среди таких экспонатов — «Портрет девочки у фортепиано» неизвестного художника. Картина датировалась первой половиной XIX века, однако детальное рассмотрение в процессе реставрации позволило уточнить датировку.

Ольга Шур

Милая юная особа за фортепиано, обычная бытовая сцена из жизни русского общества XIX века… Этот обаятельный портрет галерея приобрела в 1980 году у Магдалины Брониславовны Вериго (1891-1994), художницы, поэтессы и переводчицы. Она родилась в Санкт-Петербурге, получила прекрасное образование, владела несколькими языками. Живописи училась в Одесском художественном училище, затем поступила в Рисовальную школу Общества поощрения художеств в Петербурге, где преподавал Николай Рерих. В 1912-1913 годах посещала Академию Рансона в Париже, в 1915 году в Москве занималась в студии Ильи Машкова.

В 1912 году в Париже был издан первый сборник стихов Магдалины Вериго «Каменья и металлы», в дальнейшем её поэтические произведения регулярно публиковались в журналах и альманахах. С 1913 года Вериго принимала участие в художественных выставках.

В 1917-м художница переехала в Пермь, где её отец, известный биофизик Бронислав Фортунатович Вериго, стал заведующим кафедрой физиологии в только что открытом Пермском университете. До 1919 года она преподавала в Пермских высших художественно-промышленных мастерских; в 1919-1921 возглавляла секцию «Изо» Томского отдела народного образования, затем вернулась к преподаванию в Перми (1921-1925).

В 1926 году Магдалина Вериго переехала в Москву. Она продолжала заниматься живописью, однако в выставках не участвовала. Делала переводы, написала воспоминания об Александре Блоке.

«Портрет девочки за фортепиано» с момента приобретения у Магдалины Вериго находился в запасниках галереи. Летом 2024 года он поступил на реставрацию, как и ряд других экспонатов, которые готовят к новой экспозиции. Реставрировал портрет Константин Суслов, художник-реставратор Пермской галереи. Руководитель реставрационной мастерской Вера Деменева обратила внимание на ноты, стоящие на пюпитре перед девушкой, и задалась вопросом: «Это какое-то конкретное произведение или художник просто нафантазировал?».

Вопрос задали преподавателю Пермского музыкального колледжа Юлии Смирновой, которая занялась расшифровкой музыкального текста. Ей помогла директор Пермской галереи Юлия Тавризян, которая перевела написанный на титуле нотной тетради французский текст: «Si oiseau etais, a toi je volerais». Это означает «Будь я птицей, к тебе бы полетел».

Фортепианный этюд с таким названием есть у русско-немецкого композитора Адольфа фон Гензельта. Именно его исполняет юная пианистка.

Свой этюд № 6 Гензельт написал, предположительно, в 1837 году, а уже в 1838-м немецкий композитор, пианист, педагог переехал в Санкт-Петербург, как он полагал — ненадолго, но задержался в России на 50 лет, был придворным пианистом, инспектором женских музыкальных занятий, редактором музыкального журнала «Нувеллист» и профессором Петербургской консерватории. В России его звали Адольфом Львовичем. Он был очень популярен, поэтому 1840-1860-е годы некоторые музыкальные исследователи русского пианизма называют «эпохой Гензельта».

Очевидно, что портрет был написан после создания Гензельтом этюда № 6 и вскоре после его переезда в Россию, то есть, скорее всего, в начале 1840-х годов.

Многие экспонаты из коллекции Пермской художественной галереи связаны с любопытными историями. «Новый компаньон» подробно писал о некоторых из них.

Пермяки, в том числе пермские художники, продолжают рефлексировать по поводу переезда Пермской художественной галереи в новое здание. В частности, дочь реставратора Константина Суслова сделала этот сюжет основой своей дипломной работы в художественном училище.

Картину, посвящённую этому драматичному моменту в истории главного художественного музея Прикамья, создала и Татьяна Нечеухина, один из лидеров художественной жизни Перми.

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