Выпускница Пермского художественного училища написала картину о прощании со старой экспозицией Пермской галереи

В частной галерее «Пермский период» проходит выставка работ студентов художественных учебных заведений Перми «Профессия — художник» (16 +). Среди 37 дипломных работ нынешних выпускников Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Пермского государственного института культуры, художественного училища и колледжа «Оникс» можно найти и картину Ульяны Сусловой «Последний визит».

Ульяна Суслова — выпускница Пермского художественного училища. Ее дипломная работа «Последний визит» посвящена прощанию со Спасо-Преображенским кафедральным собором, в котором 90 лет размещалась Пермская галерея. В этих стенах прошло детство Ульяны: её отец — художник-реставратор Пермской галереи Константин Суслов. Именно он изображён на полотне её дочери: одинокий человек в опустевшем помещении, склонённая голова, задумчивый взгляд на упакованную для перевозки скульптуру Михаила Харламова «Сеятель», причудливые солнечные блики на стенах.

Ульяна Суслова, художница (в соцсетях Пермской художественной галереи):





– Очень давно, когда стали появляться слухи о возможном переезде галереи из здания Кафедрального собора, я заканчивала начальную школу и думала о том, что, когда случится переезд, я уже буду взрослой. На четвертом курсе художественного училища, когда галерея покинула Кафедральный собор, я поняла, о чем будут моя дипломная работа.





Я потихоньку стала собирать материал. Раз в две недели заходила в галерею и видела, как пустеют залы. Тема моей дипломной работы — личная: мне было грустно оттого, что здание останется, но я его больше никогда не увижу с экспонатами.





17 февраля мы с отцом в последний раз были в галерее. Пришли ранним утром. Я увидела, что вместо экспонатов на стенах — солнечные лучи. Мне это показалось символичным, захотелось запечатлеть этот момент. Я сделала фотографии стен и отца, затем начала карандашные наброски. Мне пришлось «поиграть» с пространством и «убрать» одну из стен, чтобы получилась нужная перспектива. И еще добавить подготовленную к переезду скульптуру Харламова «Сеятель».