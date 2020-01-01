Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художница откликнулась на переезд художественной галереи Перемещение картин из запасников уже началось Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мастерской заведующей кафедрой живописи Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Татьяны Нечеухиной среди незаконченных работ — суровый, сдержанный пейзаж, на котором изображён Спасо-Преображенский кафедральный собор. Для художницы это по-прежнему Пермская художественная галерея, и на картине запечатлён драматичный момент, когда из здания выносят картины и грузят их в кузов «Газели».

Татьяна Нечеухина говорит, что сейчас галерею рисуют чуть ли не все пермские художники. Она признаётся, что, когда задумывала картину, у неё в голове вертелась аналогия с выносом гроба с телом, но ей удалось от этой аналогии уйти. Картина драматична, но вместе с тем оптимистична: пока идёт погрузка картины из коллекции, к зданию торопится студентка-художница с этюдником, чтобы скопировать что-то из экспозиции.

Юлия Баталина





Перемещение экспонатов из запасников Пермской художественной галереи на временное хранение в здание на ул. Окулова, 75 началось 16 февраля. Напомним: речь идёт о 2,5 тыс. единиц хранения — живописи, графике и плакатах советского времени, хранившихся в двух помещениях, которые передаются Русской православной церкви для проведения богослужений.





В первую очередь перевозят экспонаты, нуждающиеся в реставрации, поскольку в помещении для временного хранения будет оборудована реставрационная мастерская. Перевоз экспонатов планируется завершить к марту, новое помещение будет открыто для посещений с ноября или декабря.

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