Полина Путякова журналист Отстройка от конкурентов Как девелоперы привлекают покупателей разнообразием сервисов Поделиться Твитнуть

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что усиление конкуренции стимулирует застройщиков прорабатывать девелоперский продукт, а не просто продавать квадратные метры. Проекты становятся более клиентоцентричными. Всё чаще застройщики стремятся сделать свой продукт выделяющимся среди других предложений на рынке.

Как отмечает директор агентства недвижимости «Этажи СОТА Пермь» Дмитрий Ончуров, застройщики предлагают всё больше похожих проектов, и сервис становится инструментом дифференциации. По его мнению, уровень и разнообразие сервисов играют ключевую роль при выборе покупателями жилья. Покупая квартиру или дом, они хотят получить не просто квадратные метры, а удобство, безопасность и комфорт.

В свою очередь директор компании «Эстейт Групп» Алексей Терентьев сравнивает продуктологов в девелопменте с фокусниками, которые постоянно вытаскивают из шляпы фишки, сервисы и инновационные функции. Как отмечает эксперт, этот тренд наблюдается с 2019 года и достиг максимума в 2023 году — в это время большое количество новых объектов в центре города вывело на рынок новые сервисы, но в основном в объектах бизнес-класса. Как пример, в одном из таких домов будет полностью представлена услуга wallet parking house-master, который выполнит любую услугу по мелкому ремонту.

На данный момент, по словам экспертов, стандартный набор сервисов в новом жилье включает в себя камеры безопасности, обеспечивающие наружное видеонаблюдение на территории комплекса, а иногда и в подъездах. Ещё один пункт — «умные» домофоны, дающие возможность открыть дверь с телефона, видеодомофон. Консьерж-сервис, обеспечивающий приём и отправку посылок, заказ такси, информирование о жизни в комплексе. Кроме того, в новых комплексах практически всегда имеются парковочные места.

В числе новых сервисов, которые пермские девелоперы начинают интегрировать в свои объекты, — системы умного дома, обеспечивающие управление освещением, отоплением, бытовой техникой с телефона. Также это коворкинги, рабочие пространства в общественных зонах комплексов, спортивные зоны для жильцов. Часть застройщиков говорят о существовании собственных мобильных приложений, позволяющих управлять домом, заказывать услуги, а также обеспечивать связь с управляющей компанией.

Снижение доступности недвижимости после отмены льготной ипотеки и при высоких кредитных ставках заставят застройщиков бороться за покупателя, предлагая привлекательные сервисные пакеты, уверен Дмитрий Ончуров. Однако Алексей Терентьев сомневается в действенности такой стратегии.

«Мы проводим множество опросов, глубинных интервью с клиентами. И все опросы показывают, что сервисы, предлагаемые девелоперами, не входят ни в топ-5, ни даже в топ-10 критериев выбора жилья. Они могут быть лишь приятным бонусом, даже в сегменте жилья бизнес-класса. Скорее это архитектура, благоустройство, места общего пользования и отделка», — говорит эксперт.

Это мнение поддерживает и генеральный директор консалтинговой компании S.Research & Decisions Регина Давлетшина.

«На рынке жилья класса эконом и комфорт в текущих реалиях ключевыми факторами выбора стали цена и локация. Если класс жилья выше, то здесь выходят на первый план локация, соседство и соседи, видовые характеристики и ряд других факторов. О том, как наличие или отсутствие сервисов влияют на спрос в Перми, говорить пока рано. Это больше маркетинговые шаги застройщика, отстройка от конкурентов», — уверена она.

Развитие сервисов потребует дополнительных затрат, и в условиях, когда жильё само по себе стало менее доступным, встаёт вопрос: готов ли потребитель платить за эти опции. Алексей Терентьев считает, что в новых условиях девелоперы скорее будут повышать доступность квартир: внедрять альтернативные инструменты оплаты, оптимизировать себестоимость продукта, работать над его совершенствованием.

«С одной стороны, конкуренция, конечно, способствует развитию сервиса в девелоперских проектах. С другой стороны, в сегодняшней ситуации застройщики скорее будут бороться за внимание покупателей рассрочками и скидками при 100% оплате. Умными сервисами не заманишь, когда нет денег», — поддерживает мнение коллеги Регина Давлетшина.

Однако Дмитрий Ончуров полагает, что затраты на развитие сервисов могут оправдать себя за счёт увеличения спроса, кроме того, дополнительный комфорт компенсирует некоторые неудобства, например, отсутствие парковочных мест или развитой инфраструктуры.

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