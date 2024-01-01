Утро на собственной террасе: чем ещё может удивить «Камаполис» Поделиться Твитнуть

Жилой комплекс «Камаполис», строящийся федеральным девелопером «Железно» у берега Камы, привлекает пермяков в первую очередь своей архитектурой и расположением. Однако наполнение комплекса — ещё одна весомая причина обратить на него особое внимание.

Пожалуй, главная достопримечательность «Камаполиса» — Сквер пермского периода. Это пространство, которое расположится прямо на территории комплекса и станет центром притяжения для жителей всех возрастов — здесь можно будет насладиться спокойствием или, напротив, активно провести время. Игровые площадки, арт-пространства, зоны для пеших прогулок, локации для спорта и даже собственный каток — всё это будет в распоряжении жителей жилого комплекса.

Помимо этого, стоит отметить уникальную задумку девелопера — соседскую террасу. Это общее пространство, расположенное на стилобате паркинга, создано для того, чтобы каждый мог проводить совместные мероприятия с соседями или устраивать тёплые и уютные вечера с близкими.

Ещё одна особенность проекта — уникальная квартирография. В «Камаполисе» идеальную для себя планировку сможет найти каждый. Хотите потолки высотой 4 м, кухню с «островком», мастер-спальню с гардеробной и отдельным санузлом? Вы сможете выбрать именно тот вариант, который ответит всем вашим требованиям и мечтам. Покупатели уже смогли оценить индивидуальный подход и возможность подобрать планировку для самых разных сценариев жизни. Что важно, обладатели большинства квартир, начиная с третьего этажа, могут похвастаться шикарными видовыми характеристиками — окна выходят на водную гладь Камы.

Для любителей большого количества света — комнаты с несколькими окнами сразу; для тех, кто уделяет особое внимание своему ментальному здоровью и ценит уединение, — квартира с собственной террасой, идеально подходящей для чашки кофе с утра или вечерней медитации. А одним из самых необходимых технологических решений в наше время в «Камаполисе» стали зарядные станции для электрокаров, которые располагаются прямо в подземном паркинге жилого комплекса, выполненном в концепции «Музей пермского периода».

г. Пермь, ул. Екатерининская, 114.

Тел. +7 (342) 255-43-38

Сайт: железно.рф



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