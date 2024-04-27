ЖК «Наследие» — дом для тех, кто ценит комфорт, стиль и уникальность Поделиться Твитнуть

В самом сердце Перми, на улице Екатерининской, 38, мы создаём ЖК «Наследие» — дом бизнес-класса, который воплощает в себе эстетику, традиции и современные технологии.

Главные особенности ЖК «Наследие»:

Эстетика в деталях: авторская архитектура, которая «красиво стареет», — фасады из архитектурного бетона, выполненные под заказ, а внутри — натуральные материалы: мрамор, керамогранит и травертин. Эти решения вдохновлены вечной классикой европейских брендов MaxMara, Loro Piana, Celine — культовыми символами утончённого стиля.

Камерный дом на 26 квартир: просторные планировки от 50 до 128,6 м² — идеальное решение для тех, кто ищет уют и простор, а не временное жильё.

Подземный паркинг: 25 машино-мест и автобоксы для шин — комфорт начинается ещё до порога дома.

Консьерж-сервис и отдельный вход для курьеров: удобство и безопасность на каждом шагу — от доставки посылок до помощи с бытовыми вопросами.

Озеленённая территория: цветущий сад и продуманный ландшафтный дизайн — идеальное место для отдыха и прогулок.

Чем мы вдохновлялись?

При создании «Наследия» мы черпали вдохновение из европейского стиля жизни. Для нас важно, чтобы жильё приносило не только комфорт, но и эстетическое удовольствие. Мы выбрали стиль, который, как и классика моды, будет актуален всегда — минимализм, натуральные материалы и простые формы.

ЖК «Наследие» — это дом для тех, кто выбирает не просто жильё, а образ жизни. Просторные квартиры, дорогие материалы, уникальная архитектура и уютный сад — всё создано для людей, которые ценят высокие стандарты и комфорт.

Сайт: https://nasledie-perm.ru/

ООО СЗ «Стройком». ИНН 5903146909 . Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности в отделе продаж. Информация не является публичной офертой.

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