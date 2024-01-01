Саунд-спектакль у реки, «Тайны горы Крестовой» и бал у Дягилевых Афиша уикенда 28-30 июня Поделиться Твитнуть

В рамках фестивального проекта «День рождения Палат» в палатах Строгановых в Усолье откроется выставка «Хранители». Она рассказывает об истории сохранения и спасения архитектурного наследия Усолья Строгановского, которое оказалось под угрозой, когда пуск Камской ГЭС повысил уровень воды в Каме. Выставка посвящена архитекторам, реставраторам, искусствоведам, благодаря которым удивительные дворцы и храмы Усолья дошли до наших дней. В экспозиции впервые будут представлены уникальные художественные акварели и планы реставрации, долгие годы хранившиеся в архиве Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, а также обнаруженные реставраторами артефакты, находки археологов и многое другое. Выставка будет работать в палатах Строгановых до декабря 2024 года.

С 28 июня по 3 июля в Губахе будет проходить XIII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Восемь театров из Губахи, Березников, Перми, Челябинска, Астрахани и Еревана (Армения) рискнут приручить мятежный ландшафт горы Крестовой. Традиционно фестиваль откроет проект «Закат на Крестовой», который состоится в субботу, 29 июня, но первые ландшафтные показы зрители смогут увидеть уже 28 июня, в пятницу. Также среди фестивальных площадок — различные локации заброшенного шахтерского города-призрака Верхней Губахи и всесезонного курорта «Губаха». Изучить подробную афишу событий и приобрести билеты можно на сайте фестиваля. Как добраться до фестивальных площадок, организаторы рассказали в этой статье.

В субботу на берегу Камы в Перми пройдёт благотворительный фестиваль «Ночь на улице». Он состоится в поддержку пермской благотворительной организации «Территория передышки», которая помогает бездомным людям. «Ночь на улице» — это тусовка под открытым небом с 14 дня часов и до полуночи. Гостей ждут еда, напитки, катания на сапах, мастер-классы, детская зона, йога, танцы, пляжные игры, книжная барахолка, музыканты и диджеи, а также просмотр фильма в спальниках ночью. Главная цель — привлечь внимание к проблеме бездомности. И показать, что благотворительность — это не скучно. Все собранные на фестивале деньги направят на работу проектов «Территории передышки». Подробную программу можно посмотреть в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатное мероприятие из программы клуба Дягилевского фестиваля. Авторы саунд-спектакля «Между нами вода» Вадим Мустаев и Владимир Нечаев предлагают зрителю занять удобное место у реки и прослушать один аудиотрек. Чтобы погрузиться в перформативную практику наблюдения за движением солнца, воды, жизнью на берегах и своими мыслями, нужно взять с собой наушники и заряженное мобильное устройство с доступом к интернету. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Последний фильм программы «Белые ночи в кино» — камерная элегия Джима Джармуша о романтизации повседневности и тихих радостях жизни. Патерсон — меланхоличный поэт и мастер верлибров, родившийся в теле водителя автобуса. Фильм состоит из семи глав, по числу дней недели. Каждый день Патерсона (в отличие от будней его жены) фундаментально не отличается от предыдущего, но меняются микроскопические детали, в которых и скрыта подлинная поэзия. Кажется, будто фильм «Патерсон» бессюжетен, словно сама жизнь. При этом перед нами — безупречный портрет поэта: тихого, безвестного, влюбленного, но молчащего и об этом. Отрицая саму необходимость конфликта, Джармуш придумал возвышенную и изысканную картину, сплетая её буквально из ничего. Как и все фильмы программы, «Патерсона» будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

В родовом имении семьи Дягилевых — селе Бикбарда — пройдёт фестиваля историко-культурной реконструкции «Несравненная Бикбарда», гостям которого предоставится возможность ощутить атмосферу дворянского гнезда. На фестивале можно будет посетить литературно-музыкальный вечер, побывать на балу и увидеть один день из жизни Дягилевых. До бала, чтобы чувствовать там увереннее, можно сходить на разные мастер-классы и изготовить бальные аксессуары: веера, зонтики, ридикюли, шляпки, цилиндры, перчатки и другие. Также запланированы мастер-классы по декорированию винных бутылок, азам письменности ХIX века и популярным тогда бальным танцам — полонезу, мазурке, вальсу и кадрили.

Летний фестиваль «Город встреч» продолжится проектом «Ведём себя культурно», объединяющим экстремальный спорт и классическую музыку. В течение всего дня в разных частях эспланады продут отдельные перформансы, турниры и другие события. Можно будет посмотреть состязания хип-хоп и брейк- танцоров вод живую музыку, послушать оперу на велосипедах, сыграть в «Пинг-понг с Чайковским» и заглянуть в гараж на лекцию об уличной культуре и современном искусстве. В 21:00 стартует медиашоу «Пермское настоящее», где на котором гости фестиваля увидят современную хореографию и медиаискусство на традиционную балетную музыку от «Современного театра современного танца», поставленную балетмейстером Ксенией Малининой и командой театральной компании «немхат».

Пермский краеведческий музей приглашает горожан на фестиваль «МолотФест», который состоится на площадке Музея-диорамы в Мотовилихе. Он посвящён развитию российской инженерной мысли и представит уникальные коллекции музеев технической направленности. Фестиваль будет состоять из трёх смысловых блоков: инженерия мысли, инженерия духа и инженерия тела. «Инженерия мысли» включает стендовую выставку, показывающую историю развития молота: от первых кулачковых XIII века до современных паровоздушных молотов и прессов. «Инженерия духа» позволит прикоснуться к истории развития воздухоплавания — от воздушного змея до ракетостроения. «Инженерия тела» — это возможность поиграть в настольные и подвижные игры с техническим уклоном, а также побывать на концерте пермских рок-групп. Ожидается выступление музыкальных коллективов «Паприка», «Море Лаптевых», «Нивелир», «Снежные волки», «ViNo», «Текстура», «Фактор-С», «Город Zero» и «Джамахирия».

В преддверии концертного исполнения оперы «Риголетто», которое 30 июня закроет 152-й театральный сезон в Пермской опере, драматург, эксперт и продюсер Илья Кухаренко расскажет, как драматургия опер зрелого Джузеппе Верди рождалась в попытках обыграть австрийскую цензуру. Виктор Гюго, автор пьесы «Король забавляется» несколько десятилетий смертельно обижался на Верди — его опера «Риголетто» в основе которой лежал оригинал Гюго уже 40 лет как была репертуарным хитом, а драма Гюго, выдержав всего два представления на премьере все еще была под запретом. На лекции поговорят о том, как Верди, после катастрофы с оперой «Стиффелио», намеренно решил бросить вызов и сыграть в кошки-мышки с цензурой, и как особенности этой игры, в итоге, сформировали новые принципы вердиевской драматургии. Регистрация на лекцию — по ссылке.

В прокат долгожданный ироничный сай-фай с Ириной Саликовой и Сергеем Гилевым в главных ролях выходит 4 июля. Пермская синематека организует предпремьерный показ фильма и встречу с его режиссёром Дмитрием Моисеевым. «Контакты» — трогательная и слегка абсурдная, ироничная история о взаимоотношениях девушки, живущей в глубинке, и пришельца Виталика, инопланетного гостя, который случайно попал на Землю в 80-е. История о близости и одиночестве, смесь советского научпопа и Дэвида Кроненберга с документальными цитатами из реальных архивов советских НИИ. По сюжету фильма, жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Их пассажиры — биопаги, или Виталики, как их прозвали в народе — вырабатывают вещество под названием прак. Его предназначение, как и цель визита пришельцев, неизвестно, но медсестра Нина из тихого провинциального города надеется с помощью прака помочь отцу. Выйдя на контакт с Виталиком, Нина узнаёт правду о внеземных существах, которая меняет её жизнь.

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