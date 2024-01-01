Закрытие сезона в Пермской опере, кино и фотовыставка Афиша на неделю 24-30 июня Поделиться Твитнуть

На прошлой неделе пермский писатель Павел Селуков, который сейчас живет в Москве, впервые за четыре года приехал в столицу Прикамья, чтобы пообщаться с пермяками и рассказать о своём первом романе «Нелюди» (18+). Ранее он провёл встречу с читателями в Доме Мешкова: читал свои рассказы и отвечал на вопросы о театральных постановках по своим произведениям, о том, насколько они автобиографичны, о зарплате писателя, взаимоотношениях с издательствами и нужен ли писателю литературный агент. Завершая визит в родной город, Павел Селуков вновь встретится с поклонниками своего творчества и ответит на те вопросы, которые они ещё не успели ему задать.

В рамках Дягилевского фестиваля в «Триумфе» пройдёт камерный концерт «1, 2, 3…»: К.Ф.Э. Бах. В программе — соло, дуэт, трио-сонаты Карла Филиппа Эмануэля Баха. Он был вторым сыном Иоганна Себастьяна Баха и стал одним из самых влиятельных композиторов своего времени. Его динамичный и субъективно окрашенный «чувствительный стиль» был призван показать подлинные человеческие эмоции в их естественном движении. Филипп Эммануил одним из первых вывел музыку за пределы барокко, расширив её эмоциональный диапазон, внеся резкие перемены текстур и настроений, основанные на принципах риторики и драмы. Его прижизненная репутация была выше, чем у его великого отца. Гайдн, Бетховен, Вебер и Мендельсон коллекционировали его сочинения и учились играть на клавире по его знаменитому педагогическому трактату, а Моцарт утверждал, что его поколение — музыкальные дети Филиппа Эмануэля, и добавлял: «Тот из нас, кто чего-либо стоит, научился у него».

Ещё одно событие Дягилевского фестиваля, но не из основной программы, а в рамках фестивального клуба. Британский композитор-авангардист Корнелиус Кардью (1936—1981) написал своё самое знаменитое произведение «Трактат» как максималистский манифест свободы от всяких форм. Оно состоит из 193 страниц, на каждой — графический чертёж из геометрических фигур и линий. Автор не даёт инструкций, как исполнять это сочинение и какие источники звука использовать. Спектакль «Трактат о себе» — это практический опыт по освоению опуса Корнелиуса Кардью. Посетителю предлагается взять партитуру Кардью и исполнить её по определённой драматургии с помощью звуковых сигналов от прикосновений к разным материалам и предметам. Таким образом, каждое прочтение «Трактата» Кардью окажется глубоко индивидуальным, а каждый посетитель создаст новое сочинение — «Трактат о себе». В финале спектакля посетитель получит аудиозапись произведения, которое он исполнил. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Дягилевского фестиваля. Регистрация откроется 24 июня в 14:00.

В Центре городской культуры состоится очередная встреча клуба документального кино «Доколе». Планируется посмотреть и обсудить фильм «Ангелы Милы» режиссёра Анастасии Трофимовой. Картина рассказывает историю Милы Ануфриевой — экс-владелицы модного бутика в Петербурге, одевавшей российских и мировых звёзд, которая оставила светскую жизнь, чтобы помогать африканским детям. Альбиносы — одни из самых уязвимых представителей населения в Африке, они подвергаются дискриминации, насилию, а порой и жестоким шаманским ритуалам. В столице Гвинеи действует центр, который спасает детей-альбиносов с улиц и из рабства. Фильм рассказывает об основательнице центра. Странную русскую в тёмных очках хорошо знают в Дакаре и во всем Сенегале, многие даже называют Милу «ангелом для альбиносов». Регистрация на кинопоказ — по ссылке.

В Пермской Арт-резиденции открывается выставка памяти известного пермского фотографа Павла Жигалова. Фотохудожник изъездил всю Россию, посетил множество стран, но большая часть его работ создана в родном Пермском крае. В экспозиции представлены 54 снимка из разных уголков региона: Вишерский заповедник, Басеги, Полюд, Кваркуш… Всё это — хорошо известные природные достопримечательности Прикамья, но так по-новому увиденные. Выставка будет работать до 30 июня включительно. Вход на открытие — свободный, в остальные дни — по билетам Арт-резиденции.

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности. Солисты оркестра CAGMO представят совершенно новую концертную программу по музыке итальянского гения в собственном прочтении. На концерте прозвучат произведения композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями. Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей. Исполняя произведения наизусть, солисты оркестра CAGMO придают им особую чувственность и глубину.

Да есть ли хоть что-то святое для современных художников?! PERMM предлагает разобраться вместе с искусствоведом Владимиром Бересневым на экскурсии по выставке «И да и нет», которая сейчас проходит в музее. Владимир Береснев знает, что божественных мотивов в современном искусстве не меньше, чем в традиционном. Нужно просто правильно их искать. Этим и займутся участники экскурсии.

Четвёртым фильмом программы «Белые ночи в кино» станет неспешная, заземляющая картина-ощущение «Идеальные дни». Это режиссёрская работа уже классика мирового кинематографа Вима Вендерса. В фильме рассказывается история Хираямы, одинокого уборщика общественных туалетов Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и то же кафе. Вскоре несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы.

С 28 июня по 3 июля в Губахе будет проходить XIII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Восемь театров из Губахи, Березников, Перми, Челябинска, Астрахани и Еревана (Армения) рискнут приручить мятежный ландшафт горы Крестовой. Традиционно фестиваль откроет проект «Закат на Крестовой», который состоится в субботу, 29 июня, но первые ландшафтные показы зрители смогут увидеть уже 28 июня, в пятницу. Также среди фестивальных площадок — различные локации заброшенного шахтерского города-призрака Верхней Губахи и всесезонного курорта «Губаха». Изучить подробную афишу событий и приобрести билеты можно на сайте фестиваля. Как добраться до фестивальных площадок, организаторы рассказали в этой статье.

В Пермском театре оперы и балета закрывается 152-ой театральный сезон. Завершится он концертным исполнением оперы Джузеппе Верди «Риголетто» под руководством главного дирижёра театра Владимира Ткаченко. В центре оперы острая психологическая драма, очерчивающая многосторонний образ Риголетто — язвительного придворного шута, нежного, глубоко страдающего отца, грозного мстителя. Ему противостоит легкомысленный герцог, обрисованный на фоне придворной жизни. Душевная чистота, беззаветная преданность олицетворены в образе юной Джильды. Эти контрастные характеры выпукло, с замечательным богатством психологических оттенков воплощены и в музыке оперы.

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