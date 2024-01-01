Ночь музеев, Черёмуховая свадьба и балканская музыка Афиша уикенда 17-19 мая Поделиться Твитнуть

«Разное железное» — это коллективный проект пермских художников, работающих в самых разных жанрах и направлениях, от традиционной скульптуры до инсталляции. Общим знаменателем, объединяющим участников, является использование металла в качестве материала для создания произведений. Концепция выставки — «кабинет диковин», своего рода кунсткамера, в которой собраны завораживающие своей странностью разнообразные предметы. Такие кабинеты были популярны в эпоху барокко среди высшей аристократии, учёных-натуралистов, врачей. В экспозиции представлены работы более 30 авторов, в том числе скульпторов-монументалистов Рустама Исмагилова (арт-объект «Пермяк солёные уши») и Алексея Матвеева (памятник А.С. Попову), художников-экспериментаторов Олега Филимонова и Юрия Шикина и многих других.

Вечерника в честь дня рождения проекта m.perm — небанального городского медиа, которое через мемы и креативный контент рассказывает о Перми и пермяках. Проект придумала Эрика Панфилова, которая сейчас является главным редактором m.perm. Всего в команде пять человек: сама Эрика, Лиза Минеева, Диана Рекунова, Ксюша Ланг и Яся Кульпина. В этом году m.perm исполняется три года. За это время медиа успело поработать с киноцентром «Премьер», фестивалем документального кино FUTURE.DOC, Театром-Театром, музеем PERMM и другими проектами Перми. В программе вечеринки: смешные клоуны, магические фокусники, высокие ходулисты, люксовая музгруппа The Hard Lux, диджейские DJ-сеты, мастерский мастер-класс по воздушным шарам, гадающая гадалка и special guests!

Частная галерея Анастасии Поповой сотрудничает с профессиональными художниками, декораторами и дизайнерами, создающими удивительные проекты, вдохновляющие на новые творческие высоты. В галерее можно посмотреть и приобрести картины, керамику, украшения, декор и другие уникальные произведения. Маркет в галерее проходит во второй раз. У гостей ближайшей выставки-продажи — «Маймаркета» — будет возможность купить живопись, графику, украшения, сувениры, декор, авторскую одежду, керамику, постеры и открытки.

В эти выходные в рамках программы #доксуббота Пермская синематека покажет фильм «Опытным путём», снятый режиссёрами-документалистами Владимиром Головнёвым, Никитой Аниськиным, Павлом Тихоновым и Олесей Епишиной. Есть мнение, что наука рождается в стенах столичных университетов. Но есть и другие исследователи. Их изобретения появляются в маленьких селах и на окраинах уездных городов, в домашних мастерских и гаражных боксах.

В деревне Копчиково 18 мая, состоится красочный праздник — Шомырт туй (Черёмуховая свадьба). Праздничные события начнутся в 11:00. Гости познакомятся с выставкой национальных блюд и домом невесты, смогут принять участие в мастер-классе «Килен яулыгы» («Платок невестки»), а также посетить выставку-продажу ремесленных изделий — тех, что традиционно входили в приданое. В 12:00 после торжественной церемонии открытия фестиваля начнётся реконструкция свадебного обряда и конкурсы. Затем гостей праздника пригласят отведать свадебные блюда. Завершится насыщенная программа день парадом невест и концертом ансамбля татарского танца «Гузэл-Чулман» (Пермь).

В этот же день в Верещагино состоится фестиваль «Арт-Парк». Там на территории Железнодорожного парка будут организованы ярмарка мастеров, выставки, мастер-классы, эко-квест, конкурс театров моды и показ коллекции Верещагинской трикотажной фабрики, интерактивные игры для детей, лекции и другие развлекательные и просветительские мероприятия. Также в рамках фестивали пройдёт арт-субботник, который поможет не просто украсить пространство парка, но и, как подчёркивают организаторы, «провести вместе время на свежем воздухе». Завершится фестиваль концертной программой.

Центральная тема Всероссийской акции «Ночь музеев» (0+) в 2024 году посвящена Году семьи и звучит как «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Участники этого года — государственные, муниципальные, частные, корпоративные, ведомственные музеи и арт-пространства — представят необычные экскурсии, мастер-классы и квесты, творческие встречи и лекции, киносеансы и концертные программы. Можно будет послушать древнеегипетские сказки во временном хранилище Пермской художественной галереи, поучаствовать в народных играх в «Хохловке», совершить путешествие по экологической тропе «Легенды Вишеры» с опытным травоведом и многое другое. Более подробный путеводитель по «Ночи музеев» в Перми и Пермском крае можно изучить в материале «Нового компаньона». Организаторы акции просят не забывать, что для участия в некоторых экскурсиях обязательна предварительная запись, так как количество участников ограничено.

В этом году исполняется 300 лет исполняется одному из старейших архитектурных памятников музейного комплекса «Усолье Строгановское» — Палатам Строгановых. Палаты много лет являются центром культурной жизни Усолья, поэтому столь значимая дата не могла остаться незамеченной. Так родился фестивальный проект «День рождения Палат». В программе открытия проекта: стендовая выставка о представителях семей — владельцев Усольских промыслов, встреча с ведущим актёром Театра-Театра Альбертом Макаровым и его программой «Заезжий музыкант», лекции по истории и архитектуре Усолья, творческие мастерские и другие события.

«Похождения повесы» — опера композитора Игоря Стравинского в духе неоклассицизма, написанная на либретто великого английского поэта Уистена Хью Одена. В основу оперы легла серия гравюр художника Уильяма Хогарта «Похождения повесы», рассказывающая историю наивного провинциала Тома Рэйкуэлла, доведённого соблазнами светской жизни Лондона до сумы, тюрьмы и Бедлама. Стравинский увидел гравюры на выставке в Чикаго в 1947 году. Спустя четыре года в венецианском театре La Fenice прошла премьера написанной им одноименной оперы. В данной сценической версии опера будет впервые представлена в Перми. Этим спектаклем на оперных подмостках дебютирует Андрей Прикотенко — главный режиссёр новосибирского театра «Красный факел» и один из ведущих постановщиков российской драматической сцены. Опера исполняется на английском языке с русскими титрами.

В воскресенье в концертном фойе Пермского театра оперы и балета «Золотой дуэт» — концерт камерной музыки для дуэта арф. В программе: музыка Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси и других композиторов. Их сочинения исполнят солисты оркестра театра Анастасия Михайловская, Любовь Силантьева (арфы) и Овик Григорян (фортепиано).

«Триумф» 19 мая отмечает день рождения — 8 лет. В филармонии долго думали, как отметить это событие и какая музыка должна звучать? И вспомнили фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо», где на фоне далеко непростых событий героев всегда сопровождает музыка и непоколебимое восприятие жизни как самого главного чуда! А в какой еще музыке столько энергии, любви к жизни, как не в балканской? Поэтому на праздник решили пригласили самый лучший коллектив, играющий настоящую балканскую музыку — группу «Неизвестный композитор». Группа выступала на разогреве и джемовала с Эмиром Кустурицей и его The No Smoking Orchestra, получала приз зрительских симпатий премии Russian World Music Awards и входит в топ-10 среди этно-коллективов России. На время концерта «Неизвестного композитора» в зале «Триумфа» уберут почти все стулья и построят огромную сцену, на которой гости смогут танцевать.

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