Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сталкеры в университете, пельмени как современное искусство и страшные сказки в компании мумий Путеводитель по «Длинной ночи музеев» в Перми и немножко в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Пермский край вновь присоединяется к всемирной акции «Ночь музеев» (0+), приуроченной к Международному дню музеев 18 мая. «Долгая музейная ночь» впервые была проведена в Берлине в 1997 году, на следующий год акция стала всемирной, Россия присоединилась к ней в 2002 году, а три года спустя, в 2005 году, «Ночь» впервые состоялась в Пермской художественной галерее.

Нынче музейная ночь пройдёт 18 мая, время начала вечерних событий каждый музей определяет самостоятельно. Количество участников акции в Пермском крае с каждым годом прибывает, и замечательно, что стараниями краевого минкульта разработан и исправно функционирует удобный сайт-агрегатор, позволяющий изучить все программы участников акции и составить собственный маршрут музейной «Ночи».

К моменту написания этого путеводителя на сайте были данные о 52 институциях, однако это далеко не полный перечень: так, в нём отсутствует, например, музей Пермского университета, который, по традиции, проводит свою «Ночь» на сутки раньше общемировой, чтобы дать возможность посетителям не разрываться между локациями, а сосредоточиться на университете, в котором работает, напомним, аж девять музеев университетских подразделений, музей истории университета и ботанический сад.

«Ночь музеев и ботсада» в ПГНИУ пройдёт 17 мая, начало в 17:00, вход везде свободный, кроме, собственно, ботанического сада, где нужно купить билет на экскурсию, стартующую каждые 10 минут с 16:00 до 21:00. Слоган события – «Вспоминая будущее», и все мероприятия оформлены с отсылками к культовому роману Кира Булычёва и известному фильму «Лаборатория криозоологии «КосмоЗОО» им. папы Алисы Селезнёвой», «Железный век планеты Шелезяка», экспедиция к глобусам-гигантам «Третья планета» и т.п. Другая культовая фантастика тоже не забыта: так, в 18:00 начнётся авторская экскурсия по Заимке от старшего преподавателя кафедры социально-экономической географии Андрея Лучникова «Сталкеры в промзоне».

Вся программа «Ночи музеев и ботсада», невероятно объёмная и интересная, опубликована на страничке университетского музея ВКонтакте. В числе мероприятий – благотворительная распродажа от эндаумент-фонда университета, музыкальные проекты Mrs Major Tom и «Принцип KISS», множество мастер-классов и научных шоу, а также целая серия выставок, в том числе прекрасная экспозиция железных скульптур Олега Филимонова.

Фото: пресс-служба ГКБУК «Пермский краеведческий музей»

Общая музейная «Ночь» 18 мая пройдёт в Пермском крае под знаком российского Года семьи.

Для Пермской художественной галереи нынешняя "Ночь" – ещё один челлендж переходного периода. Команда музея впряглась не на шутку. Несмотря на отсутствие привычных просторов кафедрального Спасо-Преображенского собора, программа создана мощная: популярный актёр и музыкант Александр Смирнов выступит с чтением древнеегипетских сказок; пройдут авторские экскурсии, в том числе экскурсии хранителя коллекции деревянной скульптуры и популярного блогера Ксении Зубакиной и культуролога и эрудита Григория Ноговицына; ведущий научный сотрудник, культуролог Владимир Береснев расскажет про мир Ка и мир Ба – элементы мировоззрения древних египтян; а ещё мастер-классы, «древнеегипетский» аквагрим и редкая возможность посетить реставрационные мастерские.

Попасть на события "Ночи музеев" во временном хранилище Пермской художественной галереи можно только по билетам, приобретённым на сайте.

Музей современного искусства PERMM строит свою ночную программу на коллаборациях, возникших в результате освоения нового здания по ул. Крисанова, 4. Так, в программе есть чрезвычайно любопытная мастерская по изготовлению арт-пельменей – разноцветных и с необычными начинками, которые можно будет не только слепить, но и съесть, – в коллаборации с кафе «Улитка PERMM»; шумовой концерт (18+, начало в 22:00) в сотрудничестве с пермскими музыкантами, участниками первого проекта в новом здании – «Хранители огня» (16+); а также театральные мастер-классы и читки пьесы современного драматурга Дмитрия Ретиха «Но и ты не Венсан Кассель, или Близкие люди» с командой школы ораторского искусства и актёрского мастерства «Так-то да school». «Семейная» тема будет поддержана экскурсиями, посвящёнными супружеским парам в современном искусстве. Кроме прочих, экскурсоводы будут рассказывать о пермских художниках Михаиле Павлюкевиче и Ольге Субботиной.

Пермский краеведческий музей утверждает, что его «Ночь» – это целых девять «Ночей», поскольку специальные события пройдут в филиалах учреждения в Перми, Осе, Троице и Хохловке.

В Доме Мешкова состоится квест в рамках основной экспозиции с приятными призами, экскурсия «Луншöрика, вакуль, вöрись» по детской выставке «Кто там?!» о мифологии коми-пермяков, настольная игра «Речной вокзал» о жизни в Перми в 1960-70-е годы, мастер-класс по художественной гравировке на стекле «Золотая рыбка», фольклорная программа «Разрешите поплясать, разрешите топнуть», лекция о настольных играх «Люди, играющие в игры». Завершит «Ночь музеев» концерт на террасе Дома Мешкова. В исполнении Глафиры и Алексея Утёмовых прозвучат песни Евгения Чичерина и группы «Хмели-Сунели», песни на стихи пермского поэта Дмитрия Долматова и популярные песни российских композиторов.

Музей пермских древностей приглашает присоединиться к интерактивной программе «Ныряй в Пермское море!» с мастер-классами, детскими познавательными программами и перфомансом «Древние существа» от школы фламенко Алены Труновой и проекта «О.Р.З.А.».

В «Хохловке» в программе «Ночи» – народные игры, обучение пению по крюкам, былички – рассказы о нечистой силе, ремесленные мастер-классы и экскурсии. Музей-диорама подготовил танцевальный мастер-класс «Танцплощадка мая 45-го», экскурсии, лекции о городах-заводах, бинокуляр на обзорной площадке и многое другое. В Доме-музее Николая Славянова будут одновременно работать семь площадок. Под руководством профессионалов участники «Ночи музеев» смогут опробовать разные виды сварки, а также познакомиться со способами определения дефектов в сварных соединениях.

Фото: пресс-служба ГКБУК «Пермский краеведческий музей»

Участвуют в акции музеи государственные, муниципальные, корпоративные и частные, и не только музеи: так, обширную программу подготовил Центр городской культуры, недавно признанный фондом Cosmoscow «Институцией года»; свои программы предлагают частная галерея «Марис-арт», Центральный выставочный зал и зоопарк.

Музейная «Ночь» – это повод побывать в необычных музеях, которые открываются для посетителей очень редко, некоторые – буквально раз в год. В этом году в честь «Ночи музеев» открывается корпоративный музей березниковского «Азота», а музей истории предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» проведёт свою «Ночь», как и Пермский университет, накануне общемировой акции – 17 мая.

Есть в программе «Ночи» совсем необычные локации. Так, впервые участвует в акции «Музей Аптекарского двора» в Перми, где с 15:00 пойдут нон-стопом мастер-классы по изготовлению ароматических солей для ванн, аптекарских порошков и прочих полезных снадобий.

К акции присоединяются практически все музеи в территориях Пермского края, и это отличный повод съездить в уик-энд, например, в Сиву или Гайны. Можно составить маршрут по нескольким близко расположенным муниципалитетам и посетить несколько музеев прикамской глубинки, многие из которых очень интересны.

Заповедник «Вишерский» участвует в «Ночи» уже в четвёртый раз, но если раньше просто открывался для посетителей визит-центр в Красновишерске с экотропой, то сейчас придумана специальная программа: арт-вечеринка – рисование с пошаговой инструкцией ведущих, мастер-класс по домашнему растениеводству, путешествие по экологической тропе «Легенды Вишеры» с опытным травоведом, который расскажет, из каких трав можно приготовить целебный отвар, а из каких – приворотное зелье. Завершит «Ночь» в заповеднике «Глинтвейн-пати» – приготовление безалкогольного глинтвейна вместе с опытным инструктором. В программе также фотокросс, розыгрыши призов от заповедника и ярмарка местных мастеров.

В ЗАТО «Звёздный» в акции участвует… детский сад. Обычное учреждение дошкольного образования сформировало аж пять выставочных залов, в которых будут организованы интерактивные игры для посетителей.

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