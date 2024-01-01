Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Центр городской культуры стал «Институцией года» по версии фонда Cosmoscow Пермяки побеждают в номинациях фонда второй год подряд Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

13 мая 2024 года в пространстве A-House открылась выставка произведений художников, которые будут представлены на торгах Одиннадцатого Благотворительного аукциона фонда Cosmoscow. В день открытия предаукционной выставки Фонд Cosmoscow объявил победителей ежегодных программ.

Петербургская художница Александра Гарт получила статус «Художник года», Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина («Арсенал», Нижний Новгород) выбран «Музеем года». «Институцией года» Cosmoscow 2024 стал Центр городской культуры (Пермь).

В релизе фонда говорится:

«Центр городской культуры — открытая и независимая площадка в Перми, созданная для поддержания местных культурных, общественных и просветительских инициатив. ЦГК открылся 18 мая 2016 года, и за восемь лет существования здесь состоялись сотни самых разных событий — фестивали, выставочные проекты, лекционные программы, конференции, круглые столы, семинары, публичные встречи и многое другое.

В фокусе внимания Центра находится городской контекст, сообщества и феномены во всём их многообразии. ЦГК определяет своей целью стремление дать локальным сообществам и отдельным инициативам место для высказывания и активного действия, оказать им поддержку. Для этого используются разные методы и форматы в логике инструментального подхода к культуре. Миссия Центра — выявлять, объединять и презентовать все многообразие городских практик для перспективных социальных трансформаций и устойчивого развития города».

Татьяна Синицына, директор Центра городской культуры:

— Для нас стало большой приятной неожиданностью получение статуса «Институция года» Cosmoscow 2024. Особенно ценно, что это не конкурсная система; мы не подавали заявку, а были выбраны экспертами по результатам нашей работы. Быть замеченными и оцененными очень важно — это даёт осознание, что мы всё делаем правильно и нужно продолжать двигаться в этом направлении.

За восемь лет работы мы действительно прошли большой путь. Развивали партнёрства, экспериментировали, узнавали новое, совершали ошибки и делали выводы. Мы обросли крепкими горизонтальными связями и по праву можем называться значимой точкой на культурной карте нашего города, а теперь и страны. Участие в ярмарке Cosmosсow позволит нам найти ещё больше партнеров и единомышленников, расширить географию наших связей и вдохновится на новые проекты.

Конкурсный отбор лучшей некоммерческой арт-институции осуществляет Попечительский совет фонда Cosmoscow на основе списка претендентов, предложенного приглашёнными экспертами. Победитель получает финансирование на реализацию проекта в рамках ярмарки современного искусства. Преимущественно внимание уделяется региональным институциям. Экспертный состав 2024 года: Елизавета Лихачёва, Сергей Попов, Катя Бочавар, Яна Гапоненко, Кристина Горланова.

Напомним, что в прошлом году в номинации «Музей года» лауреатом фонда Cosmoscow стал Музей современного искусства PERMM. В нынешнем году директор PERMM Наиля Аллахвердиева вошла в число экспертов Cosmoscow, которые определили «Художника года».

Церемония презентации и награждения лауреатов состоится на ярмарке современного искусства Cosmoscow в сентябре нынешнего года.

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