Умные технологии

Спецпроект «Нового компаньона»

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«Умные города» меняют к лучшему качество жизни горожан. Цифровые системы внедряются во всех сферах: ЖКХ, благоустройство, общественный транспорт, дороги и других. Концепция «умного города» распространилась и на отдельные здания, где современные технологии повышают качество жизни и уровень комфорта. Идея автоматизации быта становится всё более популярной в современном девелопменте. Подробнее об умных технологиях в городе и дома — в нашем спецпроекте. 

Это нужно осмыслить

Это нужно осмыслить

Какие решения «умного дома» и «умного города» используются в Перми

Технологии на страже спокойствия

Технологии на страже спокойствия

Какие решения для безопасности жильцов используются в ЖК «Камаполис»

Цифровая гигиена,

Цифровая гигиена,

или как обезопасить себя в Сети

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