Умные технологии Спецпроект «Нового компаньона» Поделиться Твитнуть

«Умные города» меняют к лучшему качество жизни горожан. Цифровые системы внедряются во всех сферах: ЖКХ, благоустройство, общественный транспорт, дороги и других. Концепция «умного города» распространилась и на отдельные здания, где современные технологии повышают качество жизни и уровень комфорта. Идея автоматизации быта становится всё более популярной в современном девелопменте. Подробнее об умных технологиях в городе и дома — в нашем спецпроекте.

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