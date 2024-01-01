Екатерина Артёмова Это нужно осмыслить Какие решения «умного дома» и «умного города» используются в Перми Поделиться Твитнуть

Технологии «умного дома» в новостройках внедряются всё шире, что подтолкнуло власти к подготовке первых ГОСТов, которые призваны стандартизировать такие разработки. «Умные дома», в свою очередь, являются основой «умного города», концепция которого подразумевает использование цифровых сервисов в самых разных сферах: ЖКХ, благоустройство, транспорт, охрана порядка. Эксперты отмечают, что рынок интеллектуальных решений для организации домашнего быта и городской среды уже достаточно насыщен. Однако они прогнозируют, что он продолжит расти, так как пределов автоматизации не существует.

Дома умнеют на глазах

В начале этого года в России были представлены первые национальные стандарты «умного дома» — ГОСТ Р 71199-2023 «Системы киберфизические. Умный дом. Термины и определения» и ГОСТ Р 71199-2023 «Системы киберфизические. Умный дом. Общие положения». Документы разрабатывались федеральными Минцифры, Минпромторгом и Минстроем с привлечением ведущих компаний на рынке решений для «умного дома». Оба ГОСТа же опубликованы на сайте Росстандарта и начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Первый документ закрепляет такие понятия, как «умный многоквартирный дом», «умная квартира», «умный объект индивидуального жилищного строительства». Также в нём приводится базовый набор устройств и оборудования для «умного дома». В этот набор входят: IP-домофоны и IP-видеокамеры, считыватели систем контроля и управления доступом (СКУД), осветительные приборы с датчиками присутствия, интеллектуальные приборы учёта воды и другие технологии.

Второй ГОСТ устанавливает общие положения в области проектирования, применения, типовой структуры, интерфейсов и состава систем «умного дома». Он носит уже более практический характер. Документ подразумевает, что разработчики и производители решений для «умного дома» будут придерживаться определённых, прописанных в нём принципов. В частности, предлагаемые ими сервисы должны удовлетворять существующие потребности пользователей, иметь открытые протоколы передачи данных (чтобы не зависеть от одного поставщика оборудования) и так далее.

В дальнейшем разработчики ГОСТов собираются подготовить ещё несколько документов, стандартизирующих эту отрасль.

Необходимость формирования стандартов обусловлена нарастающим распространением «умных» решений в девелопменте. Во время организованной ТАСС пресс-конференции, на которой были представлены первые два

ГОСТа, замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик сообщил, что согласно исследованию, проведённому по инициативе министерства в конце 2023 года, 80% опрошенных российских управляющих компаний внедряют технологии «умного дома».

Если говорить конкретно про пермский рынок недвижимости, то практически все новостройки в краевой столице оборудованы теми или иными умными сервисами. Например, в ЖК «Доминант» от застройщика «Талан» работают умные счётчики, IP-домофония, видеонаблюдение и бесключевой доступ. Жильцы строящегося дома «Притяжение» от PAN City Group с помощью специального мобильного приложения PAN смогут получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги, оставлять заявки в УК, открывать шлагбаум и заказывать различные товары. «Мегаполис» в своём доме «Новая губерния» собирается внедрить вход на территорию и в подъезд через систему распозна­вания лиц и бесконтактное открытие дверей при выходе из дома.

По словам руководителя направления GR пермской компании «Юникорн» (разработчик платформы для создания «умных» домов, зданий и линейки аппаратных решений под брендом Ujin) Михаила Красникова, по понятным причинам заметно выросло число запросов на реализацию смарт-сервисов зданий, связанных с повышением безопасности.

«Умные сервисы позволяют не только существенно экономить время, но и снижают степень беспокойства за безо­пасность своей семьи и дома. На примере нашей компании мы видим, что только за 2023 год число подключённых камер в сдаваемых застройщиками ЖК выросло в два раза. Растёт и число зданий с видеодомофонами. Если сравнивать 2022-й и 2023 год, то этот показатель вырос в 3,2 раза», — поделился Михаил Красников.

Генеральный директор девелоперской компании «Орсо групп» Михаил Бесфамильный отмечает, что люди уже привыкли к наличию в квартирах хотя бы минимального набора «умных» решений и обращают на это внимание при выборе жилья.

«В целом те или иные технологии предлагает сегодня почти каждый застройщик. Домофоны с видеокамерами, счётчики, автоматически передающие показания, системы, которые позволяют открывать калитку во двор или дверь подъезда с помощью приложения, — это то, что есть в арсенале практически любого современного девелопера. В общем-то, покупателю редко нужно что-то большее. По нашему опыту, люди активнее всего пользуются именно этими сервисами. Решения вроде включения чайника по времени, автоматического закрывания штор или входа в подъезд по Face ID необходимы далеко не всем, и чаще всего это скорее рекламный ход девелопера», — поясняет Михаил Бесфамильный.

Распространение интеллекта

«Умный дом» является органической частью концепции «умного города». Это градострои­тельная концепция, которая подразумевает интеграцию множества информационных и коммуникационных технологий, в том числе систем интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой: транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ и безопасности.

К компонентам «умного города» относятся: видеонаблюдение и видеоаналитика; интеллектуальные транспортные системы (ИТС); автоматизированная интеллектуальная энергосеть и гибкая распределительная система; автоматизированные водозабор, водораспределение, водоотведение и обнаружение утечек; сервисы, которые дают жителям возможность принимать участие в управлении городом и давать обратную связь властям; геоинформационные технологии и навигация; единая диспетчерская служба и прочее.

В Пермском крае сейчас реализуется проект «Умный город», который является частью нацпроекта «Цифровая экономика». В нём участвует как столица региона, так и другие муниципалитеты. В рамках проекта в городах Прикамья идёт установка энергоэффективных светильников, цифровых счётчиков в школах и больницах, внедряется единая система видеонаблюдения, безналичная оплата проезда и другие решения.

Директор сети технопарков Morion Digital, президент Пермской краевой Федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров объясняет, что чем «умнее» становятся дома, тем больше требований предъявляется и к городскому пространству. Он отмечает, что удобство и востребованность таких сервисов для города подтверждается различными пилотными проектами.

«Например, можно выделить системы умного освещения — когда уличные фонари работают в зависимости от окружающей освещённости, включаются там, где нужно и когда нужно. Интеллектуальные системы освещения могут использоваться и для украшения. Пример — динамическая подсветка зданий от «ЭР-Телеком» на Комсомольском проспекте в Перми. Также я бы отметил систему автоматического управления светофорами на базе видеоаналитики, разработанную компанией TrafficData. Такое решение позволяет не только меньше стоять в пробках, но и минимизировать аварийные ситуации, что повышает уровень комфорта в городе. Оно было апробировано в Перми и теперь успешно применяется и в других городах России», — говорит Оскар Ягафаров.

В числе наиболее перспективных технологий он также называет аналитические решения на базе искусственного интеллекта, позволяющие более разумно проектировать новые районы застройки. Например, платформа поддержки принятия управленческих решений компании «БИТ» позволяет спрогнозировать уровень загрузки коммунальной инфраструктуры при строительстве новых домов или подобрать оптимальное расположение социальных объектов.

«Строительная область и область ЖКХ в настоящий момент действительно испытывают очень сильное влияние новых цифровых решений. Чем скорее мы внедрим эти решения, тем больше преимуществ сможем получить от их применения», — полагает директор сети технопарков Morion Digital.

Пределы разумного

Рынок «умных» решений для жилых помещений и городов, по оценке Оскара Ягафарова, сегодня довольно насыщен. В том числе в Перми сейчас работает много компаний, ведущих разработки в области интернета вещей, который является основой сервисов для «умного дома» и «умного города», а также создающих более узкие технологии для конкретных задач.

Тем не менее руководитель сети технопарков Morion Digital уверен, что есть ещё очень много возможностей для запуска новых интересных стартапов, так как предел цифровизации быта и городской жизни ещё не достигнут и вряд ли вообще существует.

«Как сторонник инноваций я считаю, что все процессы должны и могут быть автоматизированы. Ограничивающим фактором тут является объём ресурсов, которые необходимо затратить на автоматизацию и цифровизацию. Но хотелось бы автоматизировать рутинные бытовые вещи по максимуму, для того чтобы каждый человек получал все преимущества технологий, не задумываясь», — считает Оскар Ягафаров.

Аналогичного мнения придерживается СЕО компании «Юникорн» Светлана Перминова. «Пределов автоматизации не существует. Вчера мы управляли светом дистанционно через пульты или мобильное приложение, сегодня управляем голосом, а завтра свет сам будет в нужный момент включать комфортную яркость на основе анализа нашего поведения, применяя технологии искусственного интеллекта. И этот ряд продолжится новыми технологиями, потому что у человека появятся новые потребности», — прогнозирует Светлана Перминова.

Михаил Бесфамильный также считает, что прогресс идёт и новые технологии — более востребованные или менее — продолжат появляться.

«Если говорить именно о технологиях «умного дома», то здесь уже решение конкретного застройщика, что использовать, а что нет. Оснащение дома дополнительными сервисами — это дополнительные вложения, которые нужно будет окупить, а покупатель чаще всего не готов сильно переплачивать, особенно если мы говорим о массовом жилье. К тому же у нас пока не так много эксплуатирующих организаций, которые умеют обращаться с домами, где установлены какие-то сложные интеллектуальные системы. Поэтому, прежде чем задействовать на своём объекте какую-либо технологию, нужно всё тщательно взвесить, — полагает руководитель «Орсо групп». — С другой стороны, пока не попробуешь, не поймёшь, какие сервисы будут востребованными, а какие нет. Так что застройщики так или иначе будут внедрять появляющиеся на рынке новшества и смотреть на практике, прижились они или нет».

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