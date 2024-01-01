Оксана Кайгородова директор филиала МТС в Пермском крае Цифровая гигиена, или как обезопасить себя в Сети Поделиться Твитнуть

— Сколько электронных писем в день вы получаете на рабочую почту? Наверняка десятки. И в этой массе писем легко может проскочить спам, который в рабочем аврале можно не заметить.

Коллеги из МТС RED недавно поделились любопытными результатами исследования — оказывается, 28% сотрудников компаний сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках. Тренировочные фишинговые рассылки были направлены почти тысяче сотрудников крупных компаний. В результате около трети сотрудников не сумели определить фишинг и перешли по ссылкам из мошеннических писем. Даже самые опытные веб-сёрферы попадаются на удочки хакеров. Что уж говорить о неподготовленных пользователях.

Так, недавнее исследование показало, что сегодня киберугрозы могут стать проблемой не только для организаций, но и для обычных людей, ежедневных пользователей цифровых сервисов и интернет-пространства. Поэтому всё чаще говорят о цифровой гигиене, которая становится не просто модным словосочетанием, а концептом, включающим в себя правила поведения в Сети. Делюсь некоторыми из них.

— Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию. Это обязательный минимум для всех, кто не хочет делиться с мошенниками и хакерами своей личной информацией.

— Научитесь фильтровать информацию. Сегодня мы постоянно находимся в бесконечном потоке новостей и мнений, но не все они достоверные. Отделяйте факты от мнений, избегайте негативного контента. Так есть шанс сберечь своё психологическое здоровье.

— Ограничивайте экранное время. Большинство смартфонов еженедельно показывают нам количество времени, проведённого с гаджетом. Используйте это. Переизбыток информации может повлечь за собой потерю связи с реальностью.

— Будьте корректны с другими пользователями Сети. Это правило способно помочь избежать провокаций и кибербуллинга. Уважительное отношение — основа безопасного поведения и общения в интернет-пространстве.

— Не переходите по незнакомым ссылкам и тем более не вводите какую-либо свою конфиденциальную информацию на незнакомых вам интернет-ресурсах.

Соблюдение правил цифровой гигиены влияет на информационную безопасность не только отдельного человека, но и крупных компаний, — часто хакеры находят лазейки в киберзащите организаций именно через отдельных доверчивых сотрудников. По итогам статистики DDoS-атак в России в первом квартале 2024 года Пермь вошла в число городов-лидеров. В целом же по стране было отражено свыше 6200 таких атак на веб-ресурсы заказчиков. Это в полтора раза больше, чем за всё второе полугодие 2023 года. Цель таких атак — сделать полностью недоступными для пользователей инфраструктуру компаний или отдельные сайты. Организациям, подвергнувшимся подобным атакам, могут грозить финансовые потери, репутационный ущерб, а также отток клиентов. Поэтому надёжная защита от подобных вторжений уже является обязательной частью защиты абсолютно для всех компаний. А их сотрудники, да и обычные пользователи интернета, следуя несложным правилам, смогут обеспечить сохранность своих данных, защитить личную жизнь и сохранить безопасность в киберпространстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.