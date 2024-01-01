Максим Артамонов Дорожные миллиарды В Перми городские власти выделят дополнительные деньги на содержание и ремонт дорог Поделиться Твитнуть

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На февральской пленарке Пермской городской думы депутатам предстоит принять изменения в бюджет, которые касаются дополнительного финансирования на содержание и ремонт дорог. На эти цели планируется выделить плюсом почти 2,5 млрд руб.: 718 млн руб. в этом году и по 849 млн руб. в 2025 и в 2026 годах.

Если парламентарии одобрят эти поправки мэрии, то в 2024 году на текущее содержание дорог будет суммарно направлено 1,328 млн руб., а в 2025 и 2026 году — почти по 3 млрд руб.

В мэрии говорят, что много лет стоимость контрактов не менялась, и чтобы улучшить качество уборки зимой и содержание в летний период, нужны дополнительные средства.

Чиновники ссылаются на то, что дополнительное финансирование будет направлено на обработку противогололёдными материалами дорог 1-й категории, почти в два раза — дорог 2-й категории. Это дороги общего пользования, категории которых определяются исходя из интенсивности движения и наличия автобусного сообщения.

С увеличением средств появится и возможность проводить обработку дорог 4-й категории, расположенных в частном секторе. До этого на обработку дорог 4-й категории средства не выделялись, отмечают в мэрии.

По словам заместителя главы администрации Перми Дмитрия Галиханова, дополнительные средства помогут более чем в два раза увеличить площадь вывоза снега с внутриквартальных проездов, а летом будут чаще мыть проезжую часть дорог 2 и 3-й категорий, заездных карманов, тротуаров. Кроме этого, увеличится периодичность кошения газонов на дорогах всех категорий.

Ключевая задача предлагаемых изменений — рост объёма и качества ремонтных работ. По данным чиновников, контракты, которые действуют сейчас, были заключены в 2019 году, стоимость работ, расходных материалов, топлива для техники значительно выросла за это время. Например, стоимость тонны битума выросла за 5 лет на 150%, ремонта квадратного метра дороги асфальтобетоном — на 210%, отсыпка щебнем за «квадрат» — на 95%. В действующих условиях подрядчики не могут обеспечить необходимый городу объем без индексации стоимости этих работ и средств в контрактах. На 90% также увеличились средняя зарплата дорожного рабочего в час.

«Данный комплекс мер позволит увеличить процент обеспеченных финансированием дорог до 42%. Сейчас этот показатель составляет 23% — то есть в два раза», — заключили в мэрии.

Со снегопадами, но без коллапса

Вопрос содержания улиц в Перми обсуждался и на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания Прикамья, которое состоялось 13 февраля. Вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский рассказал, что по сравнению с 2023 годом в Перми выпало на 30% осадков больше. Поэтому все снежные полигоны, которые организованы на сегодняшний день в городе, заполнены снегом.

Константин Долгановский

По словам чиновника, все работы ведутся без задержек. В противном случае ситуация на дорогах бы ухудшилась. Но остается проблема с кадрами.

«Краевая дорожная служба (именно она сейчас занимается уборкой в центре города — Ред.) на сегодня укомплектована техникой на 100%, кадрами — на 51%. Да, есть проблема, но, думаю, у всех подрядных организаций кадровый голод. У нас он составляет, по сути, 49%. Мы это признаём», — сказал вице-премьер.

В свою очередь, министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков заявил, что ситуацию по содержанию дорог в ведомстве считают удовлетворительной. Несмотря на сильные снегопады, в городе нигде не было коллапса: транспорт не останавливался, пешеходы везде могли пройти.

По отзывам горожан, они в этом году больше довольны качеством уборки снега, чем в прошлом, считает чиновник.

Больше денег — строже спрос?

Как рассказал «Новому компаньону» депутат Пермской думы Алексей Овчинников, увеличить расходы позволяет рост доходной части бюджета за счет поступления налогов.

Он отметил, что 2022 году на содержание дорог в центре города было направлено порядка 430 млн руб. (это составляло 18% от норматива). Стоимость услуг давно индексировалась, в то же время ощутимо изменилась стоимость техники, бензина и величина зарплат.

«Думаю, что вливание таких сумм в отрасль должно ощутимо улучшить качество содержания дорог в зимний и летний период при условии пропорционального усиления контроля за работой подрядчиков и активного применения штрафных санкций к тем, кто работает некачественно. То есть с увеличением бюджета, нужно и усилить контроль и спрос с того, кто будет заниматься содержанием», — пояснил депутат.

Алексей Овчинников добавил, что хотя и есть «ощущение, что чистить центр стали лучше», но всё равно есть вопросы. В частности, это касается жалоб со сложностью парковки автомобилей зимой.

Заваленные снегом парковки и тротуары

Пока чиновники и депутаты обсуждают, сколько дополнительных средств нужно выделить на качественную уборку улиц, пермяки продолжают массово жаловаться на нечищеные тротуары и парковочные карманы в зоне платного паркинга. Уже второй год подряд в мэрию поступают жалобы на заваленные снегом парковочные места для инвалидов в центре города. Проблема возникает каждую зиму, хотя стоимость платной парковки в городе растёт — тариф может увеличиваться даже несколько раз в год.

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Руководитель движения «За реформу платной парковки», юрист и общественный деятель Илья Дёмин ссылается на опыт Москвы, где в этом году тоже были проблемы с уборкой снега, хотя бюджет столицы в разы больше, чем в Перми.

«Когда аномальные погодные условия, убирают снег долго, и это закономерно. Иначе возникнет перерасход средств: будет много техники и сотрудников, которые нужны пару раз в год, а то и в несколько лет», — рассказал Дёмин.

Что касается Перми, то общественники предлагали чиновникам из Пермской дирекции дорожного движения деньги, поступающие за оплату платной парковки от автомобилистов, складывать на отдельный счёт и тратить их на уборку и содержание дорог. Однако это решение «оказалось сложным для реализации», а сама эта инициатива была больше направлена на то, чтобы обратить внимание на проблему.

После передачи полномочий по содержанию дорог в центральном планировочном районе Перми на краевой уровень предполагалось, как минимум в теории, что улучшиться и качество уборки. Однако, по словам Дёмина, надо смотреть, на сколько выросли цены на уборку и содержание.

«Они [власти] подняли расходы на уровень инфляции этих услуг. В этом случае ничего не поменяется по качеству», — пояснил руководитель движения «За реформу платной парковки».

Вопросы о поправках в бюджет депутаты Пермской городской думы начнут рассматривать уже на этой неделе — на профильном комитете. Затем проект решения будет вынесен на пленарное заседание, которое состоится 27 февраля. Именно на нём и планируется принять решение о выделении дополнительных миллиардов на уборку и содержание дорог.

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