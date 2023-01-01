Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Красивое завершение сезона Творческие учебные заведения выступили с отчётными концертами Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Череда отчётных концертов, которая ежегодно становится красивым завершением музыкального сезона в Перми, нынче стартовала ещё 19 апреля: Хоровая капелла мальчиков выступила с юбилейным концертом, посвящённым 60-летию учебного заведения.

Пять лет назад был очень похожий концерт — и по антуражу, и по качеству, и по деталям: сцена — Пермский театр оперы и балета, за пультом — Валерий Платонов; так что, можно сказать, мы наблюдаем добрую традицию. Руководитель школы Дмитрий Батин составил компактную, но яркую программу, в которой показал разные стороны работы учебного заведения: и общемузыкальную, и специфическую хоровую.

Известно, что качество образования в Хоровой капелле — одно из самых высоких среди музыкальных школ города, её ученики неоднократно побеждали в серьёзных конкурсах, продолжали обучение в столицах и становились востребованными профессионалами. Вот и на этом концерте с сольными номерами выступили совсем юные музыканты из числа тех, что принято называть вундеркиндами: он едва достаёт ногами до педалей, а играет, как взрослый. Этот феномен хочется разбирать по-настоящему, со всей музыковедческой строгостью, но в то же время это совершенно неуместно: до того симпатичны и трогательны малыши, старательно солирующие в симфоническом концерте.

Юный саксофонист Владимир Лимпинский выступил с «Маленьким чардашем» Педро Итурральде — пьесой действительно маленькой, но виртуозной. Все положенные колоратуры школьник вывел вполне достойно, что не так уж и удивительно: Владимир — один из самых активных концертирующих учеников капеллы. Совсем маленький пианист Родион Белянский солировал в первой части Концерта № 3 для фортепиано с оркестром Дмитрия Кабалевского, светлого, мелодичного и в то же время непростого, написанного в быстром темпе, со сложным взаимодействием оркестра и солирующего инструмента.

Произведения Кабалевского, главного отечественного детского композитора, стали основой программы: детский хор капеллы открыл концерт его кантатой «Песня утра, весны и мира» на стихи Цезаря Солодаря. Типичный Кабалевский: очень позитивный, очень советский, очень невзрослый… Но в хорошем и, главное, искреннем детском исполнении это невозможно слушать снисходительно: всё-таки это настоящая музыка, заражающая настроением и просто красивая.

Антон Завьялов

Исполнение большого, сложного произведения композитора ХХ века — главная «фишка» концертов Хоровой капеллы. Пять лет назад это была Симфония №5 Мечислава Вайнберга, а нынче — Gloria Франсиса Пуленка. Отважно берясь за подобные вещи, детский коллектив заявляет о своей состоятельности, и эти заявления не беспочвенны: вместе с симфоническим оркестром Пермской оперы и солисткой Натальей Кирилловой смешанный хор капеллы дал зрителям возможность в полной мере прочувствовать глубокую духовность этой музыку.

Спустя неделю после Хоровой капеллы с концертом, и тоже юбилейным, выступила Пермская консерватория. Да, официально такого вуза в Перми нет, но именно так предпочитает называть музыкальный факультет ректор Пермского института культуры Людмила Дробышева-Разумовская. Именно она — инициатор мощного музыкального уклона, который существует в институте в последнее десятилетие; и концерт, отмечающий десять лет с того момента, когда в ПГИКе были лицензированы все консерваторские специальности, в то же время ещё и дань десятилетию Людмилы Ивановны на ректорском посту.

Концерт был по-настоящему консерваторский: в нём так или иначе были представлены все музыкальные профессии, даже композиторская (композиции и теории музыки в Пермской консерватории тоже учат); конечно, с учётом юбилейного года было много музыки Рахманинова, а вообще музыка была самая разная: оркестровая, хоровая, сольная инструментальная, сольная вокальная, народная, эстрадная, джазовая… Чтобы не устраивать сложные перестановки на сцене, первое — фольклорное и третье — эстрадно-джазовое — отделения прошли в просторном верхнем фойе Органного зала, и лишь центральная часть — классическая — в самом зале.

Программа была разнообразной, дивертисментной; она состояла из множества небольших номеров — трудно описать каждый и похвалить каждого. Большой блок номеров был посвящён творчеству пермских композиторов — как-никак, 300-летие города нынче: от классика Александра Немтина (его «Прелюдию памяти Скрябина» исполнил пианист, лауреат международных конкурсов Никита Семенищев) до гимна Перми, сочинённого Игорем Машуковым, который спел Академический хор ПГИК под управлением профессора Татьяны Ивановой, солировал Максим Шибанов. В отличие от более раскрученного конкурирующего сочинения Андрея Ширмана, это — настоящий торжественный гимн, при звуках которого хочется встать.

Восторг зала вызвало стильное, лихое, по-настоящему концертное трио баянистов, недаром его участники Михаил Ефимовский, Иван Машаев и Фёдор Горинов — лауреаты международных конкурсов. Проникновенно и вполне импрессионистически прозвучал «Остров радости» Дебюсси в исполнении ассистента-стажёра Виктории Калининой… Пермская консерватория упорно утверждает своё право на существование.

Отчётный концерт музыкального колледжа, прошедший 22 мая, был опять-таки юбилейным! Он входит в программу 100-летия старейшего творческого учебного заведения Перми, которая открылась в апреле спектаклем-концертом по гоголевской «Женитьбе», а завершится в апреле 2024 года. По структуре и содержанию этот концерт очень напоминал консерваторский: тоже дивертисмент из небольших пьес, демонстрирующий разнообразие специальностей колледжа и талантов его воспитанников, и даже эстрадно-джазовое отделение так же вынесено в верхнее фойе Органного зала.

Концертные коллективы колледжа впечатляют сразу: сначала размерами, затем качеством исполнения. Большой камерный оркестр, оркестр народных инструментов, а какие хоры! Их несколько, и хор специальности «Хоровое дирижирование» «Kama Cantabile» под управлением Ларисы Юрковой стал истинным украшением вечера. Это настоящий концертный хор, отточенный, отлакированный, близкий к совершенству и в вокальном отношении, и внешне. Девушки в нём такие, что, кажется, светятся, а их пение — блаженство для «продвинутых» ушей: самые изысканные тонкости непростого многоголосия «Пантелея-целителя» Рахманинова и «Мирончарни» Якуба Неске были пропеты безупречно.

Сольные исполнители, очевидно, прошли строжайший отбор — на сцене были только лучшие виолончелисты, флейтисты, кларнетисты, скрипачи, домристы, балалаечники и вокалисты с отлично подготовленными концертными номерами, пусть небольшими, но яркими.

Выпускники ПГХУ / фото Пермского государственного хореографического училища

Серию отчётных концертов завершило Пермское хореографическое училище, выпускники которого выступали на сцене Пермского театра оперы и балета, по традиции, в течение двух вечеров — 27 и 28 мая. Нынче всего одна выпускница из 32 остаётся в Перми — Варвара Архипова, которую на концертах можно было увидеть в вариациях из гран-па из «Дон Кихота»; так что эти вечера стали не столько знакомством с новыми танцовщиками, сколько прощанием с многообещающими молодыми талантами: все они из Перми уезжают.

Балетоманы шли, в первую очередь, на Валерию Кузнецову. Лауреат и сенсация последнего «Арабеска», призёр Московского международного конкурса артистов балета, она заметно отличается от товарищей — и внешностью, и техникой, и общей «балетностью». Неудивительно, что её приняли в труппу Мариинского театра. Это и радостно, и тревожно: конкуренция там нешуточная, многое зависит от того, как будут вести и доращивать юную балерину. Насколько нам известно, в Мариинке её в качестве педагога-репетитора приняла Любовь Кунакова, тоже пермская выпускница и деликатный воспитатель. Вся надежда на неё.

Валерия Кузнцова / фото Пермского государственного хореографического училища

На выпускном концерте Валерия танцевала Одетту во втором акте из «Лебединого озера», который занял всё первое отделение длинного концерта. Это была восхитительная Одетта — хрупкая, ломкая, с точным жестом, красивой линией рук и ног. Во втором отделении выпускница вышла снова — уже в русском танце из того же балета, продемонстрировав энергию и драйв, а также выносливость, что для балерины тоже важно.

Дарья Чугунова / фото Пермского государственного хореографического училища

Ещё одна звезда курса — Дарья Чугунова, тоже лауреат «Арабеска», солировала в третьем отделении, где была показана сюита из «Дон Кихота», и тоже вполне достойно — восторг и прихлопывание публики вызвало точное исполнение «проверочного» фуэте. Правда, партия ей досталась небольшая: вариации Китри танцевала другая выпускница — Софья Туманова. Вообще, ярких девушек в этом акте было предостаточно, запомнилась, например, Рино Фукуока в партии уличной танцовщицы.

Софья Туманова / фото Пермского государственного хореографического училища

Среди юношей атлетической красотой, мощным прыжком и отвагой выделяется Денис Мазанов, дипломант «Арабеска», который танцевал Филиппа в эффектном па-де-де из «Пламени Парижа». Молодому человеку было сделано предложение остаться в пермской труппе, но он предпочёл Самару.

В программе концерта были хореографические номера разных стилей и разного времени создания, но чего-то всё же не хватало. Во-первых, выступления маленьких артистов: помнится, в прежние годы они выходили на сцену вместе с выпускниками, и это всегда очень радовало публику, а для самих малышей выступление на одной из главных балетных сцен России становилось долгожданным праздником. Во-вторых, в программе не было номеров руководителя Пермского балета, поставленных специально для училища. Антон Пимонов начал сотрудничество с учебным заведением ещё в свою бытность педагогом-репетитором Мариинки, и, казалось бы, сейчас оно должно укрепиться, но нет. За специальную хореографию достойно ответил преподаватель училища, солист «Балета Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев: его «Голоса тех самых птиц» на музыку Глинки очень украсили концерт.

Отчётные концерты, как всегда в Перми, обозначили завершение театрального сезона, который летом плавно переходит в сезон больших фестивалей.

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