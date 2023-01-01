Будущее уже здесь. Дом с высоким IQ Поделиться Твитнуть

Цифровизация городской среды — одна из приоритетных целей развития Пермского края. Уже 52% городов региона участвуют в проекте «Умный город», планируется увеличить это число до 100%, что превратит Прикамье в «Умный регион». Цифровые системы внедряются в сферах ЖКХ, благоустройства, транспорта. Не отстают и застройщики, каждый крупный девелопер внедряет цифровые решения.

Умная среда

«Москва» на Пермской, 33 — образец нового формата жилого комплекса. Она представляет собой экосистему из квартир, бизнес-центров, мест отдыха, точек питания и многого другого. Ключевой плюс экосистемного подхода — все решения продуманы до мелочей и интегрированы между собой, доступны в одном месте.

Современные технологии преображают и квартиры, и придомовую территорию. Среда «Москвы» продумана, чтобы жители могли беспрепятственно попасть из дома в фитнес-клуб World Class, ресторан или кафе, не выходя на улицу. Удобству передвижения по территории способствует и отсутствие порожков на паркинге, в жилых секциях и квартирах.

Узнаёт вас в лицо

Премиальный уровень недвижимости складывается из нюансов, один из которых — современный, удобный доступ на территорию. Можно навсегда забыть о такой проблеме, как потеря ключей: система распознавания лиц позволит хозяевам открыть дверь без них. Каждая квартира оснащена 7-дюймовым ЖК-дисплеем для управления IP-домофоном. Система прав доступа многоуровневая: жителям доступны любые локации, гости «Москвы» не могут попадать в жилую часть здания.

Дом всегда в кармане

Если что-то можно сделать умнее, то в «Москве» это сделано. Управлять домом, решать бытовые вопросы резиденты могут через приложение управляющей компании «Столица». УК на связи с жителями 24/7. Приложение интуитивно понятное, имеет широкий функционал от контроля показаний счётчиков и оплаты КУ до заказа пропусков на территорию. Показания счётчиков автоматизированы, резидентам не нужно подавать их вручную.

Инновационные технологии для комфорта

Такая, казалось бы, мелочь, как температура воздуха в квартире, сильно влияет на настроение и ощущение комфорта. В «Москве» резиденты могут настраивать для каждой комнаты свою температуру. «Москва» имеет собственный тепловой пункт Danfoss (Дания), бесперебойно поддерживающий тепло и напор горячей воды. За чистоту воды отвечает четырёхступенчатая система очистки и смягчения в каждой квартире.

Технологии безопасности

Территория «Москвы» оснащена системой видеонаблюдения из 200+ камер, имеющих матрицы в 5 Мп и разрешение 2592х1944 точек. Видео с камер резиденты могут просматривать со смартфона, к примеру, с работы наблюдать, как играют дети на площадке.

Машино-места с электрозарядкой на подземном паркинге — ещё одна причина выбрать «Москву» любителям новых технологий. Кстати, доступ на паркинг тоже ограничен и осуществляется с помощью пульта или наклеек на лобовом стекле. Каждый уровень паркинга оснащён современной системой газоанализа, контролирующей состав воздуха.

Подтверждённая энергоэффективность

«Москва» имеет класс энергоэффективности А+ (высочайший). Существует пять классов, класс А+ означает, что внутри здания всегда комфортный микроклимат, коммунальные платежи на 50—60% меньше, здание эффективно расходует тепловую и электроэнергию. Дома с высоким показателем энергоэффективности наносят меньше вреда окружающей среде.

На примере «Москвы» мы видим, как современный дом преобразуется из места, где мы живём, о котором заботимся, в пространство, которое само заботится о нас.

На правах рекламы.

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