Елена Синица Строим по-умному Как применяются «умные» технологии в недвижимости Пермского края Поделиться Твитнуть

Инновационные технологии развиваются и всё активнее внедряются в нашу жизнь. В том числе они активно используются застройщиками при возведении недвижимости. «Новый компаньон» поговорил с экспертами и узнал, насколько успешно используются «умные» технологии и востребованы ли они у населения.

Набирает обороты

Количество «умных домов» в России достигает 3 млн (около 18% от общего числа), приводит данные ФГУП «Главный радиочастотный центр». Однако комплексные системы «умного дома» установлены лишь в 4% домов. Чаще всего россияне используют отдельные компоненты системы.

Наиболее популярными среди «умных» устройств являются домашние развлекательные системы. Доходы компаний, предоставляющих услуги в этом сегменте, достигают 89 млн долларов, к 2025 году прогнозируется рост до 238 млн долларов.

Однако распространению этой системы в первую очередь мешает проблема совместимости технологий, которые используют разные производители. «Использование производителями разных протоколов связи осложняет использование устройств «умного дома» и их интеграцию друг с другом», — говорят специалисты центра.

А как в Перми?

На сегодняшний день внедрение «умных» систем в жилых домах — это совокупность всех информационных технологий в комплексе, говорят специалисты PAN City Group. «Умные» технологии застройщик внедряет в местах общего пользования. Например, это может быть общий видеодомофон с системой Face ID, система контроля доступа на придомовую территорию, автоматизированная система сбора данных с общедомовых приборов учёта, мобильных приложений для жителей и управляющей компании жилого комплекса.

«В самих квартирах внедрение «умных» систем происходит опционально по желанию собственника: управление электронными приборами и микроклиматом в квартире, контроль за отоплением и водоснабжением («защита от протечек», «снижение уровня отопления в зависимости от погодных условий»), просмотр видеокамер в режиме реального времени», — комментируют специалисты.

В компании отмечают, что и в Перми растёт число таких проектов. Всё дело в том, что девелоперы используют «умные» системы для оптимизации потребления ресурсов, а также повышения уровня объектов строительства.

«Для жильцов сейчас наиболее востребованы функции автоматического сбора данных с приборов учёта и возможность контроля запорных арматур в квартире (отопление, водоснабжение)», — комментируют в компании.

Директор компании Research & Decisions Регина Давлетшина отмечает, что чаще всего системы автоматизации применяются в части инженерной оптимизации: автоматика отопления и горячего водоснабжения, пожарной безопасности, дистанционная передача данных индивидуальных приборов учёта. Об этом, как правило, потребитель не знает, но получает ощутимую выгоду.

Концепция «Умного города» охватывает многие сферы жизни и включает в себя различные аспекты, обращает внимание директор IT-компании Ujin (ООО «Юникорн») Светлана Перминова.

«Что касается строительства жилых и социальных объектов, то и в Перми, и в других регионах России застройщики разделяют нашу концепцию единой цифровой среды здания и применяют цифровые решения как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации. Причиной тому является устойчиво растущий спрос на «умные» многоквартирные дома со стороны жителей нашей страны, и Пермский край в этом вопросе не исключение», — добавляет она.

Как отмечает Перминова, сейчас невозможно поставить под сомнение то, что концепция «умных» технологий в городской сфере реализуется. Сейчас же нужно говорить о развитии этой концепции, в частности, о темпах внедрения и расширении сфер её применения.

Безусловно, развитие «умных» технологий при строительстве жилых и социальных объектов имеет большой потенциал для цифровизации в девелопменте и позволяет решить такие проблемы, как отсутствие единой цифровой среды для взаимодействия застройщика, резидентов зданий или жителей МКД, управляющей организации, сервисных организаций, отсутствие единой системы управления оборудованием и инженерными системами зданий, непрозрачность и низкая эффективность работы УК, и в целом пока ещё довольно низкий уровень цифровизации по сравнению с другими сферами в России.

Эксперт также подчёркивает, что сейчас есть устойчивый рост спроса на цифровые сервисы как со стороны новостроек, так и со стороны вторичного жилого фонда, а также коммерческой, промышленной недвижимости и объектов социальной инфраструктуры.

Нет понимания — зачем?

Фактически такие сервисы дают возможность людям сэкономить своё время, ресурсы и попросту обезопасить себя и своё имущество. Теперь нужно стремиться к тому, чтобы подобного рода технологии стали частью жизни каждого человека, заключает Перминова.

Безусловно, развивать концепт «Умного дома» надо, так как это бережёт различные человеческие ресурсы примерно на 30%, отмечает Давлетшина. Однако она обращает внимание на то, что сейчас это довольно-таки сложно реализовать. Она утверждает, что на данный момент в этом заинтересованы далеко не все застройщики — незачем увеличивать свои затраты при условии, что «квадраты» и так удастся продать.

Кроме этого, она обращает внимание, что конечный потребитель и вовсе воспринимает «умный дом» как нечто чрезмерно дорогостоящее, а потому и ненужное. Хотя на самом деле сфера крайне полезна, так как комплектовать автоматикой можно разные процессы, а это комфорт, безопасность, экономия, удобство.

Светлана Перминова считает, что весь вопрос в стоимости обслуживания цифровой инфраструктуры, квалификации и компетенциях кадров в ЖКХ. Также своё влияние оказывают баланс между удобством, безопасностью и приватностью.

Тем не менее обсуждение этих тем с профессиональным сообществом и органами власти на площадках некоммерческих организаций «Умный город» и «Умный многоквартирный дом» вселяет уверенность в перспективности развития «умных» технологий, результатом внедрения которых, несомненно, будет повышение уровня качества жизни, резюмирует Светлана Перминова.

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