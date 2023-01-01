Взялись за ум Поделиться Твитнуть

Девелоперы стали предлагать потенциальным покупателям жилой недвижимости нестандартные решения по оснащению квартир. Одним из конкурентных преимуществ становится и искусственный интеллект.

Системы, которые можно обозначить словосочетанием «Умный дом», постепенно завоёвывают рынок. То, что раньше можно было встретить только в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга, сегодня становится частью быта и пермяков.

Как поясняют специалисты, речь идёт о том, что на экране своего смартфона при помощи приложения пользователь может получить всю актуальную информацию о состоянии домашних коммунальных, охранных, электрических систем, а также дистанционно управлять (при наличии необходимых модулей) всем, начиная от света и заканчивая чайником.

Девелоперы применяют как готовые решения, так и разрабатывают свои приложения с таким функционалом. Например, в Перми для реализации «Умного дома» всё подготовлено в ЖК «Астра», ЖК «Гулливер» и Семейном квартале iLove. Вместе с тем участники рынка признаются: на данный момент жители относятся к подобным системам настороженно. «Видимо, страх перед восстанием машин в нас достаточно велик, — иронизирует генеральный директор КОРТРОС-Пермь Анатолий Маховиков. — Вместе с тем мы уверены: «Умный дом» — это безусловное преимущество».

Анатолий Маховиков,

генеральный директор КОРТРОС-Пермь: Анатолий Маховиков,генеральный директор КОРТРОС-Пермь:

— Технологии энерго- и ресурсосбережения, защита от коммунальных аварий, охранная система и новый уровень комфорта — вот что такое «Умный дом» на практике. Да, необходимо вести просветительскую работу, но что могу сказать точно: никакой терминатор у вас дома не заведётся. Появятся датчики (часть из них уже устанавливается на этапе строительства), увязанные в одну систему. А собственник жилья прямо в телефоне получит информацию об открытии и закрытии дверей, протечках и перекрытии воды, энерго- и водопотреблении и так далее. Фактически будущее уже здесь. Осталось дело за малым — войти в него.

В компании «Городской центр ЖКХ», которая управляет первой очередью Семейного квартала iLove, рассказали, что наблюдают высокий интерес жителей комплекса к системе «Умный дом». «Постоянно ведём консультативную работу, помогаем скачивать и устанавливать приложение, объясняем, как устроена работа датчиков, для чего в целом нужна система. Пока самые популярные функции — это дистанционное открытие входных калиток и дверей в подъезд, проверка, закрыта ли входная дверь. Часть жителей устанавливают дополнительное оборудование для автоматического перекрытия воды в случае утечки, а также управления электроприборами», — поделились в УК.

«Умный дом» — это, если хотите, в некотором роде философия: безопасности, разумного потребления ресурсов и комфорта. Технически — дистанционно управляемая система датчиков, соединённая вместе посредством сети Интернет. Идеологически — новое качество жизни. И дело даже не в голосовом управлении (это тоже можно настроить), а в уверенности, что дома всё хорошо. И это — главное», — отмечает Анатолий Маховиков.

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