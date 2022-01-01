Валерий Мазанов Точка обратного отсчёта Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2013 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2013 год

Из архива редакции

В советских газетах и учебниках истории все достижения страны сравнивались с 1913 годом, потому что именно он был пиком развития царской России. Последовавшие затем Первая мировая война, революция, годы террора и голодомора свели достижения прошлой эпохи на нет. Возможно, когда-то и 2013 год станет идеальным для сравнения. Да, экономика росла втрое медленнее, чем в 2006–2008 годах, но всё же росла. К 2013 году Россия накопила большой запас прочности. Несмотря на проблемы с бюджетом, всё, в общем-то, было хорошо. Об этом говорят хотя бы масштабные планы по развитию Прикамья. Застройка новых кварталов, раздача земли многодетным, перспективы строительства детсадов, нового аэровокзала и зоопарка.

Многодетных — в поля

Во время своего президентства Дмитрий Медведев подкинул муниципалитетам проблему, которая до конца не решена до сих пор. Он повелел раздавать многодетным семьям земельные участки площадью 15 соток — под строительство. Позже добавил, что участки к тому же должны быть обеспечены инфраструктурой: дорогами, электричеством и прочими благами цивилизации.

В крупных городах вроде Перми власти схватились за голову. Столько земли у них просто нет, а на подведение коммуникаций нет денег. Тем не менее в первые годы раздачи земли щедростью Медведева многие успели воспользоваться. Для этого были задействованы в том числе бывшие совхозные и колхозные поля на окраинах Перми и в Пермском районе. Весной 2013 года прошла жеребьёвка по предоставлению земли многодетным семьям в Большой Моси (Пермский район) — разыграно 220 земельных участков. Чуть позже распределили ещё 220 участков на Липовой Горе. Началась разработка проектов планировок микрорайонов Заозерье и Ива — формировалось ещё 300 земельных участков.

Но в очереди уже на тот момент стояло более 5 тыс. семей. Поэтому впоследствии депутатам пришлось выдумывать самые разные механизмы «компенсации», в том числе предлагать многодетным деньги вместо земли. На том худо-бедно сердце и успокоилось.

Льготы гигантам времён дефицита

В заксобрании края сформировалась группа депутатов, оппозиционно настроенных по отношению к губернатору Виктору Басаргину. Это неформальное образование получило прозвище «группа товарищей». «Товарищи» попортили немало крови главе региона и его правительству, и случалось, что они добивались существенных изменений в предлагаемых инициативах.

Одно из наиболее острых противостояний случилось в начале года, когда образовалась «дыра» в бюджете. Один из крупнейших налогоплательщиков региона, «Уралкалий», сменил «прописку» на московскую, туда же пошли и налоги. Плюс к тому — ряд очень затратных решений краевой власти, и в результате возник дефицит бюджета в размере 14%. К маю он вырос уже до 14,7%, что было на грани законодательства, которое позволяло иметь дефицит не более 15%.

У «группы товарищей» лопнуло терпение после предложения губернатора на фоне бюджетного дефицита предоставить налоговую льготу «Газпрому» — как заявлялось, в обмен на строительство газовым монополистом объектов социальной инфраструктуры. «Зачем изобретать велосипед? Пусть платят по полной, а на эти деньги край сам будет строить, что ему надо», — такова была логика оппозиционных законодателей.

В результате решение о льготе «заматывали» аж до октября и приняли её тогда, когда действовать ей оставалось всего пару месяцев. О том, какую же «социалку» успел построить «Газпром», спрашивать даже как-то неловко.

Повышение Махонина

В конце января 2013 года Федеральная антимонопольная служба заявила о назначении руководителя Управления ФАС по Пермскому краю Дмитрия Махонина на должность начальника управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. «Дмитрий Махонин — талантливый и целеустремлённый руководитель, обладающий достаточными знаниями и опытом», — так отзывался о региональном коллеге руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев.

Семь лет спустя таланты Махонина разглядел и президент России, отправив его обратно в Пермский край — уже на должность губернатора.

Регион, откройся!

Объявлено о старте пилотного проекта «Открытый регион. Пермский край». Суть проекта — в том, чтобы сконцентрировать на одном интернет-ресурсе «Открытые данные» (целевые программы и проекты органов власти с указанием сроков и результатов их реализации, статистику и всё, что было бы интересно обществу) и создать возможность обсуждения проектов нормативных актов, общественного контроля и многое другое.

«Перед нами стоит задача по созданию единого формата предоставления органами власти информации — то, что мы называем «единой сайтовой политикой». Рискну предположить, что где-то мы даже переплюнем США, так как эти инструменты «Открытого правительства» будут интегрированы на одной площадке», — гордился проектом министр связи края Евгений Балуев.

Несмотря на то что впоследствии Балуеву пришлось немножечко посидеть в тюрьме, что для российских министров дело обычное, проект был запущен. На его основе затем заработал ставший знаменитым и вполне годным инструментом для диалога с властью портал «Управляем вместе».

Столичная экспансия пермских торговцев

Пермские торговые сети «Виват», «Норман» и «Дельта» были безусловными лидерами пермского ретейла. Ежегодно они открывали по 10 магазинов, а в 2012 году было открыто более 30 «Виватов», в том числе два гипермаркета «Дельта». Идёт экспансия в другие регионы, в том числе — в Санкт-Петербург, Москву и Московскую область, Самару и Екатеринбург.

«В Санкт-Петербурге самый высокий процент сетевой розницы: это город, где очень цивилизованная сетевая торговля. Тому ретейлеру, который хочет проверить себя на «живучесть», стоит для начала зайти туда. Мы открыли свой первый филиал в Санкт-Петербурге семь-восемь лет назад, и сейчас наша питерская сеть активно развивается — всего там уже более 70 магазинов. Два года назад мы «пошли» в Москву — сейчас там у нас 26 магазинов», — рассказывал «НК» о своих успехах руководитель сети «Норман-Виват» Вадим Юсупов.

До банкротства его компании оставалось всего четыре года.

Чёрные тучи над Белых

Пермский политик и бизнесмен Никита Белых был губернатором соседней Кировской области, но из пермской повестки никогда не выпадал. Поэтому в Перми внимательно следили, как развивалось давление на молодого губернатора-пермяка.

Интересные факты Пермские законодатели продолжают массово прогуливать. В зале заседания Законодательного собрания Пермского края по состоянию на 10:40 27 июня присутствовало всего 38 депутатов из необходимых для кворума 40. Таким образом, третье подряд пленарное заседание было сорвано. В пермских МФЦ можно оформить загранпаспорт и узнать о задолженности. С июня 2013 года все пермяки могут в режиме «одного окна» оформить в МФЦ загранпаспорт и проконсультироваться по вопросу задолженности по исполнительным производствам. Пермские налоговики опубликовали список возможных банкротов. По состоянию на 1 июля 2013 года в различных процедурах банкротства в Пермском крае находятся 577 налогоплательщиков — организаций и индивидуальных предпринимателей. На первом месте — ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», где введено конкурсное производство. Также в списке: ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», ООО «Арматурный завод «Югокама», коммерческие банки «Каури» и «Прикамье», ООО «Дорстройтранс», ООО «Юго-Камский машиностроительный завод», КТ «Пермская ДПМК» и другие. Самой высокооплачиваемой вакансией октября в Перми стала должность шеф-повара. Служба исследований HeadHunter проанализировала более 35 тыс. вакансий и определила самую высокооплачиваемую работу в Перми в октябре. На первом месте — вакансия «территориальный шеф-повар», заработная плата — до 200 тыс. руб. в месяц. Кунгурская ледяная пещера может стать одним из главных символов России. Завершается второй тур голосования в конкурсе «Россия 10», в котором отбираются самые значимые символы страны. Пермский край в конкурсе представляет Кунгурская ледяная пещера. Автовладельцы Пермского края обеспечили поступление 1,5 млрд руб. в местные бюджеты. За 11 месяцев 2013 года в местные бюджеты поступило 1 млрд 557 млн руб. Этот показатель на 26% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2013 году в кабинете Белых прошёл обыск. Одновременно с обыском пришли и на правительственную дачу на Чёрном озере, где периодически отдыхал кировский губернатор. Из СК РФ пришла информация, что обыск проводится по делу о превышении должностных полномочий при приватизации ОАО «Уржумский спиртоводочный завод». На причастность к приватизации проверялся «малоизвестный блогер» Алексей Навальный, некоторое время работавший советником Белых.

Сам Никита Юрьевич в публичном поле излучал оптимизм и спокойствие. «Я привык к любым проверкам и не боюсь их. Думают, что можно что-то найти, пожалуйста, ищите», — заявлял он.

В последующие годы были и другие попытки найти «хозяйственные нарушения» и «злоупотребления» в работе Белых.

Посадили Никиту Белых только в июне 2016 года. Он сидит по сей день. В июле 2021-го Белых стал фигурантом нового уголовного дела: СК РФ предъявил ему обвинение по двум эпизодам превышения должностных полномочий при получении займов, которые в 2012 и 2015 годах брала у компании «Уралхим» 100%-ная «дочка» областного правительства — АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Корпорация впоследствии была обанкрочена.

Мамы без выбора

Объявлено о сворачивании проекта «Мамин выбор». Это была инициатива Олега Чиркунова как ответ на дефицит мест в детских садах. Родителям детей, которые по той или иной причине не посещали муниципальные дошкольные учреждения, выплачивалась сумма, примерно соответствующая месячной плате за частный детсад.

Губернатор Виктор Басаргин заявил о новой «дошкольной политике». К 2016 году все пермские дети в возрасте от трёх до семи лет должны быть обеспечены местами в садиках. К этому же сроку предполагалось полностью отказаться от проекта «Мамин выбор», а сэкономленные деньги направить на строительство новых и расширение имеющихся детсадов.

Справедливости ради надо сказать, что детсады в крае с тех пор действительно начали строить массово. На сегодняшний день особых проблем с устройством в садик нет.

Смена культурного вектора

Фактически ликвидировано было и ещё одно масштабное начинание Чиркунова — «культурная революция». Новым министром культуры Прикамья назначен Игорь Гладнев. Эпоха Гельмана — Мильграма была окончена, культурная политика переписана на «патриотический» и «традиционно-скрепный» лад.

В том же году впервые не прошёл форум «Пилорама» в музее «Пермь-36». «Мы понимаем, что отмена международного форума — это огромный репутационный удар по Пермскому краю», — говорила исполнительный директор Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36» Татьяна Курсина. Отмена форума объяснялась невнятно, приводились какие-то причины организационного характера. «Идеологическому переформатированию» подвергся и проект музея истории политических репрессий «Пермь-36».

Татьяна Курсина выражала надежду, что все эти трудности временные. Оказалось, что это навсегда.

Триумф «Географа»

Фильм «Географ глобус пропил» получил главный приз кинофестиваля «Кинотавр». Исполнитель главной роли Константин Хабенский получил приз «За лучшую мужскую роль». Алексей Зубарев отмечен как автор лучшей музыки к фильму. Наконец, приз жюри кинопрокатчиков получил сам фильм «Географ глобус пропил».

Тем временем стало понятно, что «исход» писателя, автора романа про пьющего «географа» Алексея Иванова из Пермского края — окончательный и бесповоротный. Иванов вовсю работает над несколькими проектами в Свердловской области, а на вопросы о Пермском крае отвечает коротко: «пермскую ситуацию я не комментирую».

«Гулливер» на месте «психушки»

Застройка квартала №179, ранее занятого территорией психиатрической больницы, изначально была обречена на скандальность. «Идеальный квартал» стал одним из титульных проектов принятого в 2010 году Генерального плана Перми. Сначала был представлен проект «европейской застройки» малоэтажными зданиями не выше шести этажей. Но быстро стало понятно, что квадратный метр при таком подходе будет не просто золотым, а бриллиантовым. Затем Олег Чиркунов ушёл в отставку, а в 2013 году был объявлен конкурс на застройку. Нереально короткие сроки подготовки документов (всего месяц) и множество других деталей заставили участников рынка скептически отнестись к объявленному конкурсу. Застройщики в частных беседах говорили: конкурс заточен под конкретную компанию.

Заточен ли он был на самом деле, утверждать, конечно, невозможно. Но компания «Кортрос» и впрямь проявила потрясающий дар предвидения, представив незадолго до конкурса на выставке недвижимости MIPIM свои проекты, среди которых была и реконструкция квартала №179.

В конкурсе победил, конечно, «Кортрос».

Рождение newsko.ru

ИД «Компаньон» заменил свой сайт nk.perm.ru. Вместо него появился newsko.ru. Но дело совсем не в смене названия доменного имени. Новый сайт стал отдельным проектом, а не просто электронной версией газеты «Новый компаньон» или приложением к ней.

Здесь появилась полноценная лента новостей, интересные сервисы и, конечно, материалы и архивы всех изданий ИД «Компаньон».

Что обсуждалось больше всего?

Упомянутая уже «группа товарищей» в Законодательном собрании развернулась во всю мощь во время дебатов по поводу механизма строительства аэропорта. Правительство предлагало выбрать инвестора и передать ему акции аэропорта, 100% которых было в собственности края. По оценке депутатов, стоимость акций была занижена, а потенциальный инвестор определён заранее. «Группа товарищей» настаивала на продаже акций на открытых торгах.

Большинство депутатов в краевом парламенте поддерживали правительство, и оппозиционерам пришлось пойти на крайний шаг: они уходили с пленарок, срывая кворум. Дискуссия заходила в тупик, но оппозицию неожиданно поддержали антимонопольщики: в предлагаемой правительством схеме ФАС усмотрела нарушение законодательства.

В результате на торги было выставлено 75% + 1 акция аэропорта. Новое здание аэровокзала было построено в 2017 году — уже при следующем губернаторе.

Удалось отменить и ещё одно решение — о строительстве нового зоопарка в Черняевском лесу. Вместе с «группой товарищей» стеной на защиту леса встали пермские экологи, предоставившие экологическую экспертизу и устраивавшие многочисленные протестные акции — да-да, тогда это ещё было возможно. В поддержку краевой власти выступила даже Пермская епархия РПЦ. «Возмущения экологов и противовесные оппозиционные высказывания тормозят процесс переезда зоопарка», — заявляли священнослужители, но это не помогло.

Новым местом для зоопарка был выбран парк Победы на Нагорном. Но ожидаемого переезда зверинца с территории Архиерейского кладбища так и не произошло. Стройка превратилась в долгострой, проблемы которого разгребает с той поры уже третий губернатор.

Также 2013 год стал началом муниципальной реформы. Укрупнение муниципалитетов, возврат к «одноуровневой» системе управления ими начались именно тогда. Завершается же процесс прямо в эти дни — в последнем из прошедших реформу муниципалитетов 9–11 сентября 2022 года будет избрана дума Пермского муниципального округа, совсем недавно бывшего Пермским районом.

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