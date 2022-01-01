Мария Сыропятова Цвета пермских пляжей В Перми презентовали внешний облик пляжей, общественных пространств и гаражей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми представила на публичных слушаниях жителям Перми требования к внешнему виду городских пляжей, общественных пространств (скверов, парков, бульваров и ограждений вдоль дорог), мест накопления отходов, а также гаражей, которые относятся к некапитальным строениям. Все они формально изложены как отдельные проекты изменений в городские правила благоустройства.

По словам представителя городской администрации Ирины Валиахметовой, формирование общественных пространств города идёт системно, на основе общего дизайн-кода Перми.

«Комплексный подход является важным этапом создания внешнего облика нашего города, — отметила Ирина Валиахметова на публичных слушаниях. — Это способствует целостности его архитектурного восприятия».

Напомним, впервые целостно концепция дизайн-кода была представлена жителям Перми в апреле 2022 года. При этом он позиционировался как набор чётких правил, формирующих комфортную и неагрессивную среду, а также позволяющих улучшить архитектурный облик города. При этом формально дизайн-код — это прежде всего набор требований к внешнему виду отдельных объектов благоустройства. Постепенно городские власти вносят всё новые требования к разным объектам благоустройства: уже приняты эскизы павильонов и киосков, требования к рекламным конструкциям и вывескам, а также автомобильным стоянкам и ограждениям строительных площадок.

После публичных слушаний Пермская городская дума будет рассматривать вопрос принятия требований к объектам благоустройства на городских пляжах, в скверах, парках, на бульварах, а также к некапитальным гаражам. Рассмотрение этих вопросов возможно уже на заседании в августе.

Городские пляжи

Согласно проекту, в местах отдыха у воды в Перми должны быть обустроены функциональные зоны. К основным относятся входная зона, зона отдыха и зона обслуживания. К дополнительным могут быть отнесены детская и спортивная зоны. На пляжах Перми также должны быть уложены дорожки с твёрдым покрытием, установлено освещение, информационные стенды, указатели, туалеты, кабинки для переодевания, скамейки, урны, оборудованы места для отходов, спортивные и детские игровые площадки, а также пост охраны и место для размещения спасателей. Кроме того, в перечне есть «элементы для принятия солнечных или воздушных ванн» и «для защиты от прямых солнечных лучей». Уточняется, что речь, соответственно, идет о шезлонгах, лежаках, теневых навесах и зонтах.

В проекте также сказано, что цветовое решение всех элементов благоустройства организованного места отдыха у воды должно быть выполнено в одной цветовой гамме». Однако не рекомендуется к использованию цвета в красной, жёлтой, зелёной и синей палитрах. При этом покрытия на пляжах должны соответствовать зелёно-бежевому, бежевому, песочно-жёлтому, жемчужно-белому и слоновой кости.

По данным мэрии, официально организованных мест отдыха у воды в Перми всего пять: городской пляж, место отдыха у воды на правом берегу Камы по ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Оборонщиков, в районе КамГЭС, у Мотовилихинского пруда и на левом берегу Сылвы в Новых Лядах.

Общественные пространства (скверы, парки, бульвары)

Для общественных пространств проектом предлагается уточнить виды ограждений: ввести декоративные и живые изгороди. Также к ним вводятся требования по содержанию. Во-первых, они не должны загораживать дорожки для пешеходов. Во-вторых, не допускается установка глухих и железобетонных ограждений на объектах озеленения.

Покрытия пешеходных дорожек должны быть экологичными, они могут быть из асфальтобетона, цементобетона, природного камня, а также других сыпучих материалов, таких как песок, щебень, гранитная и резиновая крошки. Также покрытия дорожек могут быть выполнены из специального газона. При этом скамейки могут быть установлены только на твёрдые покрытия. Также в скверах, парках и бульварах допускается установка нестационарных торговых объектов и аттракционов. Кроме того, проект уточняет требования к проектированию и содержанию таких объектов.

Места накопления отходов

Для мест накопления отходов был разработаны подробные требования и эскизы к их внешнему виду (в отличие от общественных пространств и пляжей).

Во-первых, к мусоркам должен быть обеспечен свободный проезд при их расположении в обособленном месте. Помимо собственно контейнеров место для накопления отходов должно быть оборудовано навесом, специальной площадкой для накопления крупногабаритных отходов, а также информационной табличкой. Покрытие должно быть в обязательном порядке твёрдым, из асфальта или бетона с уклоном для отведения сточных вод. Ограждения могут быть выполнены либо из металлического каркаса или из сетки с озеленением.

Некапитальные гаражи

Проектом предлагается установить требования и типовые проекты к внешнему виду гаражей, относимых к некапитальным строениям. Иными словами, речь только о металлических гаражах или гаражах-ракушках. Они должны иметь площадь 24 кв. м, длину — 6 м, ширину — 4 м, высоту — 3 м. Несущий каркас должен быть выполнен из металлических труб, швеллера и гнутых элементов. Стены — из металлических листов, панелей и сэндвич-панелей. Кровля также из металлических листов и кровельных сэндвич-панелей. Ворота — из металлических листов и роллетных систем с механическим или электрическим приводами.

«Необходимость установления внешнего вида указанных элементов благоустройства вызвана в целях создания благоприятной эстетической среды, формирующей имидж города, повышение архитектурной выразительности и создание комфортной среды обитания», — отмечается в материалах к проекту изменений городских правил благоустройства.

Напомним, весной 2022 года в Перми был принят порядок определения платы за муниципальные земельные участки под гаражами. По оценке мэрии, в среднем в год от размещения одного гаража в городской бюджет может поступать от 1,5 до 2,2 тыс. руб.





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