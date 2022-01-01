Мария Сыропятова Мэрия Перми предлагает утвердить порядок внесения платы за пользование муниципальной землёй под гаражами Эти изменения коснутся только некапитальных гаражей Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми вынесла на рассмотрение Пермской городской думы порядок определения платы за муниципальные земельные участки, где размещены или будут размещены гаражи. Проект изменений в решение Пермской городской думы от 24 марта 2015 года №68 представила на комитете по инвестициям муниципального парламента начальник департамента земельных отношений мэрии Перми Елена Гонцова.

«Проект решения подготовлен в целях установления процедуры платы, в случае принятия решения она устанавливается в размере двукратной ставки земельного налога, рассчитанного пропорционально площади участка, занимаемого гаражом», — прокомментировала решение Елена Гонцова. Данные изменения коснутся только тех гаражей, которые относятся к некапитальным строениям (металлические гаражи или гаражи-ракушки).

Ранее Елена Гонцова также поясняла, что места для некапитальных гаражей будут определены во всех районах города. При этом они будут размещены не по одному, а массово на специально выделенных для этого муниципальных земельных участках. Примерный размер платы — от 1,5 тыс. до 2,2 тыс. руб. в год.

«Будут ли какие-то гарантии у владельцев гаражей, что в течение какого-то времени их гаражи могут оставаться на территории, или их могут вытеснить в любой момент?» — задал вопрос депутат Пермской городской думы Сергей Медведев.

«Если человек ставит гараж, который предусмотрен схемой, то у нас не будет оснований попросить его уехать», — ответила Елена Гонцова. Она также пояснила, что утверждение схемы некапитальных гаражей необходимо по Земельному кодексу, а жители Перми будут платить за размещение гаража внутри муниципальной схемы. При этом срок может быть установлен любой, но предпочтительным в мэрии Перми считают один год с возможностью продления.

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