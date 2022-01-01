Мария Сыропятова Закодировать город Представлена концепция единого дизайн-кода Перми Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

На заседании краевого правительства впервые была представлена концепция дизайн-кода для городской среды Перми. Проект презентовала директор МКУ «Институт территориального развития» Елена Ермолина.

«Дизайн-код — это набор чётких правил, которые формируют комфортную и неагрессивную среду, позволяют улучшить архитектурный облик города, очистить его от «визуального мусора», — отметила Ермолина.

Формально дизайн-код — это прежде всего набор требований к внешнему облику отдельных видов объектов в правилах благоустройства Перми. Причём они распространяются как на те объекты, которые находятся в муниципальной собственности, так и на имущество многоквартирных домов и частных лиц.

Единая концепция дизайн-кода была представлена только сейчас, но отдельные её элементы вводятся в городские правила благоустройства уже несколько лет. Например, согласно дизайн-коду была реконструирована улица Сибирская.

Среди тех норм, что уже приняты, — требования к внешнему облику павильонов и киосков, рекламным конструкциям и вывескам, автомобильным стоянкам и ограждениям строительных площадок. При этом, если их внешний облик не соответствует эскизам в правилах благоустройства, владельцам объектов грозят предупреждения и штрафы.

Дизайн-код может использоваться не только как основа для актуализации правил благоустройства, но и при составлении технических заданий на разработку проектной документации, при строительстве, проектировании и эксплуатации городских объектов общего пользования, а также для временного оформления городских мероприятий и событий.

Мнения экспертов

По мнению председателя правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктора Воженникова, общий дизайн-код для всего города может привести к обезличиванию городской среды.

«Общий дизайн-код для всего города — это неприемлемо, поскольку лишает здания и объекты творческих и индивидуальных характеристик, — считает Воженников. — Что-то нужно структурировать, но скорее в отдельных комплексах или кварталах, а не для всего города. Уже сейчас идёт речь о дизайн-коде не только объектов благоустройства, но и всей застройки. Например, предлагается регламентировать размеры оконных проёмов, процент остекления. Для отдельного комплекса зданий вполне можно предусмотреть единый стиль материалов и остекления, но не для всего города».

Виктор Воженников отметил, что если принять подход с общим городским дизайн-кодом, то архитектура Перми по степени упорядочивания пространства будет напоминать советские кварталы из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Виктор Воженников обращает внимание на то, что при планировке и реконструкции центральных улиц важно учитывать исторические особенности сложившейся архитектурной среды.

«Структура Перми формировалась в разные периоды разными стилями, разными градостроительными подходами. Нельзя «причёсывать» застройку XVIII века, сталинского ампира, периода конструктивизма, хрущёвского периода или нынешнего XXI века по единым нормативам. Необходимо сохранять аутентичность и вести проектирование, в том числе благоустройства, с учётом корректного отношения к среде», — полагает Воженников.

Архитектор, член Союза архитекторов России Альберт Фатыхов соглашается с тем, что каждый район города имеет своё лицо и одни и те же требования не могут быть применимы в разных территориях.

«С одной стороны, должны быть общие требования. Прежде всего, для того чтобы исключить очевидно неправильные решения, которые портят окружающую среду. Но с другой стороны, это может быть ограничением для творчества архитекторов, дизайнеров и благоустроителей. Поэтому дизайн-код должен быть достаточно общим по формулировкам. Кроме того, город у нас неоднороден по районам, по географии, социальному наполнению и планировочной структуре», — отмечает эксперт.

По словам Фатыхова, дизайн-коды есть во многих городах — где-то это достаточно гибкий, а где-то жёсткий документ. «Главное, чтобы в Перми дизайн-код не стал проблемой, которую мы бы сами себе создали. Чтобы хорошо звучащие правила на практике не тормозили интересные проекты», — считает архитектор.

Альберт Фатыхов также отметил, что важно привлечь архитектурное сообщество к обсуждению дизайн-кода и его отдельных элементов, поскольку именно архитекторам, дизайнерам и градостроителям потом с ним работать.

Заместитель директора по архитектуре и градостроительству института «ПИРС», заслуженный строитель России Юрий Чадов также полагает, что «нельзя причёсывать город под одну гребёнку».

«Нельзя устанавливать один стиль для всех лавочек, ограждений или урн по всему городу. Пермь всегда критиковали за серость, блёклость и унылость. Именно поэтому снова приводить всё к полному единообразию нельзя, в том числе в объектах благоустройства. У улицы Ленина должно быть своё лицо, у Сибирской своё, у Комсомольского проспекта своё», — считает эксперт.

В пример Юрий Чадов приводит униформу сотрудников предприятий: при наличии ограничений стиль всё-таки у каждого предприятия свой.





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