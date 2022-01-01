Валерий Мазанов С верой в будущее Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2007 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

«Новый компаньон» №43 от 20 ноября 2007 г.

Из архива редакции

Пожалуй, это был пик громких проектов, которые громко обсуждались и затем тихо «схлопывались». Курорт мирового уровня в Суксуне. Реконструкция набережной Камы, проект которой претерпел затем множество изменений. Очередная реновация территории Центрального рынка, мосты, жилые комплексы… Мало что из этого было воплощено в жизнь. Но само наличие грандиозных планов и, скорее всего, искренняя вера властей и граждан в возможность их исполнения свидетельствуют только об одном: в тот период мы считали, что у нас есть будущее.

На пороге культурной революции

«НК» подводит итоги программы «Пермь — культурная столица Поволжья — 2006». Прежде всего с точки зрения ответа на вопрос: а что все эти «понты» и культурные междусобойчики дают городу и «простому народу»? Оказалось, не так мало.

Появился этнофутуристический фестиваль «Камва», фестиваль перформансов «Сквер» и вообще — искусство вышло на улицы. Поставлено множество спектаклей, прошли крупные выставки. Появились весёлые и позитивные городские скульптуры: памятник водопроводчику, композиция «Солёные уши», пермский медведь. Заявлено о скорой установке скульптуры знаменитой гайдаевской троице: Трусу, Балбесу и Бывалому возле кинотеатра «Кристалл» — и вскоре она появилась. Открылась «Пермская синематека». Окончательно решён вопрос о месте, куда переедет галерея, — но с этим, как оказалось, поспешили.

В целом опыт был признан удачным. Пермь замахнулась на следующий этап — звание «культурной столицы России». В регионе началось масштабное движение, которое затем получит название «культурной революции».

Суд над экспертами

Следствие по делу обрушения кровли в чусовском бассейне «Дельфин», в результате которого погибли 14 человек, выяснило, что менее чем за полгода до трагедии состояние здания проверяла компания «УралПромЭксперт». Эксперты сделали вывод: здание эксплуатировать можно. Спустя несколько месяцев бассейн рухнул.

Анализ файлов экспертизы показал удивительные факты. Оказывается, первоначальный вариант экспертизы, составленный экспертом Анной Акуловой, содержал ряд серьёзных замечаний к конструкциям. Но впоследствии на компьютере главного инженера организации Алексея Швецова в текст были внесены принципиальные правки и смысл документа в корне изменился.

Пожалуй, впервые в Прикамье компьютерный анализ текста стал решающим аргументом в судебном разбирательстве.

Опасная зона

Учёные предупреждают: к концу года в Березниках может произойти провал под железной дорогой, и север края окажется отрезанным от мира. Пассажирское движение на этом отрезке было прекращено заранее, снижена скорость движения грузовых поездов. В спешном порядке стал обсуждаться и «оцифровываться» проект строительства обходного железнодорожного пути. В связи с огромным объёмом работ и финансирования окончательное решение должно приниматься в правительстве РФ. Край подал соответствующую заявку. Но уже совсем скоро стало ясно, что одним участком железной дороги техногенная катастрофа Березников не ограничится.

Оборонная чехарда

Вслед за увольнением директора завода им. Дзержинского Владислава Петенко аналогичный приказ руководителя Роспрома Бориса Алёшина вынесен в отношении директора Пермского порохового завода Геннадия Кузьмицкого. На его место был назначен главный инженер ЗиДа Александр Дибижев. За уволенного Кузьмицкого вступились его однопартийцы-коммунисты, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже приехал в Пермь и устроил митинг.

Век Дибижева на пороховом заводе был недолгим, но и Кузьмицкий на предприятие не вернулся. Здесь, как и на ЗиДе, началась чехарда директоров, взаимные обвинения в «рейдерстве», уголовные дела и даже посадки. И это, напомним, — на государственных оборонных предприятиях, что лучше всего демонстрировало отношение государства к отрасли.

Интересные факты Сбросы неочищенных вод в Каму полностью прекратятся к 2010 году. Федеральный бюджет в 2007 году выделит пермским коммунальщикам 26 млн руб. на увеличение мощности биологических очистных сооружений в Перми. Вариант строительства моста через Каму в районе Мотовилихи отвергнут. «Мост в этом месте не разгрузит потоки существующего Коммунального моста и будет бесполезен», — пояснил глава Перми Игорь Шубин. Юрий Борисовец вспомнил, что он — промышленник. Вместе с предпринимателем Владиславом Шинкевичем он скупил всю «кредиторку» завода им. Дзержинского. Должники могут стать невыездными. Ожидается, что в скором времени суды начнут принимать постановления, запрещающие гражданам с долгами пересекать границу РФ. В Перми объявлен архитектурный конкурс проектов нового здания мэрии и гордумы. По плану здание будет включено во вновь формируемый ансамбль по адресу ул. Ленина, 2а. Автору лучшего проекта администрация заплатит 5500 тыс. руб. Не прикупить ли квартирку в Испании? Собственное жильё на зарубежном курорте перестаёт быть элементом роскоши. В Испании можно приобрести трёхкомнатную квартиру в 300 м от моря с хорошим ремонтом и мебелью за 75 тыс. евро. За ту же сумму в центре Перми продаётся квартира площадью 47 кв. м. «Икею» привлекла нытвенская идея. Шведы заинтересовались технологией домостроения «Эко-Строй». Экопромбанк выплатит своим акционерам в виде дивидендов почти 50 млн руб. По состоянию на 1 января 2007 года банк занял третье место по величине активов-нетто среди самостоятельных банков Прикамья. Будущее кинотеатра «Триумф» остаётся неопределённым. Директор сети кинотеатров «Панорама» Александр Флегинский сообщил, что окончательное решение (закрывать, реконструировать или продавать «Триумф») будет принято после ввода в эксплуатацию нового многозального кинотеатра «Кристалл», первый показ в котором состоится в этом году. Разгадать «Уральский код». Леонид Парфёнов готов принять участие в съёмках уникального сериала по сценарию Алексея Иванова.

Кто из приходящих на госпредприятия по приказу федерального руководства был рейдером, а кто нет, до конца непонятно до сих пор. Но сидит на сегодняшний день экс-директор ЗиДа Егор Заворохин, которого от уголовного преследования и приговора не спас даже мандат депутата заксобрания края.

Найти Мамедова

Бывший сотрудник милиции Агабек Мамедов на своём «крузаке» с номером 666 пролетел на красный свет и насмерть сбил 12-летнего Рината Юртаева. Дело было ещё в 2005 году. Суд дал ему условный срок, но родители Юртаева обжаловали приговор, после чего на них началось давление: в машину отца были подброшены наркотики и патроны. Дело о «подбросе» было, к счастью, расследовано, установлен заказчик — сам Мамедов и его подельники из правоохранительных органов. После этого Агабек Мамедов был объявлен в розыск, но при этом никто его ловить не собирался. Находясь в «розыске», он спокойно продал свой «Ленд Крузер», оформив документы в ГИБДД, посещал массовые «милицейские» мероприятия вроде похорон погибшего сотрудника ОВД.

Стало ясно: вот уже два года «ловят» Мамедова ровно те, кто его «крышует», что безжалостно констатировал «НК».

Чем закончилось дело? Об этом сообщим позже.

Жильё на скорую руку

В Березниках начали строить быстровозводимые каркасные дома для переселения жителей, попавших в «провальную» зону. Заместитель председателя краевого правительства Алексей Санников заявил, что у него нет никаких сомнений в морозоустойчивости подобных конструкций.

Мороз и вправду не был главной угрозой для будущих домов. «Формальдегидный скандал», сожравший миллиарды, разразится много позже.

Высокие помыслы

Обсуждается проект реконструкции Центрального рынка. Он предполагает строительство семи зданий, 50-этажного бизнес-центра с вертолётной площадкой, торговых площадей и иной коммерческой недвижимости. Цена проекта — 2 млрд руб.

Как пошутил однажды недолго бывший главой региона Максим Решетников, каждый новый пермский губернатор должен рассмотреть проект реконструкции Центрального рынка и повыбирать место для ещё одного моста через Каму. Позже стало понятно, что он не шутил. Впрочем, рынок как стоял, так и стоит, а моста через Каму как не было, так пока и нет.

«Блуда и МУДО»

Писатель Алексей Иванов издал яркую книгу: смесь плутовского романа, сатирического памфлета и эротического триллера. «Книжка поколенческая, из тех, что как нож в масло входят в мозги и форматируют жёсткие диски черепной коробки неявным, но особым образом», — писала в краткой рецензии на книгу Светлана Федотова.

«НК» приводил и цитату из романа. «Моржов покашлял в кулак и с выражением сказал: «Отъе...сь от меня стоебу...м пое…м, злоеб…я мон…». Впрочем, в этом виде цитировать бессмысленно, а без купюр нельзя. Тогда, в 2007 году, можно было и без «запикивания».

Годы спустя Иванов в диалоге с одним из читателей, назвавших «Блуду» лучшим произведением писателя, согласился с ним. Чуть позже он уехал из Перми, а затем и из России. Запикали потому что.

Что обсуждалось больше всего?

В 2007 году Пермский край обрёл свою «Конституцию» — принят Устав региона. Вопрос долго обсуждался — впрочем, только депутатами заксобрания. Широкой общественной дискуссии о «краевой конституции» не случилось. Тогда же началась работа над созданием нового представительного института — Молодёжного парламента.

Бурное развитие ипотеки всё ещё не стало массовым. Ставка в 2006 году упала на 5% и составила 13%, но это всё равно был очень тяжёлый процент для потенциальных заёмщиков. К тому же цена 1 кв. м за тот же год выросла более чем на 50%.

В Перми шла активная борьба жителей против точечной застройки. «НК» сообщал, что на рынке ходит 150 постановлений администрации Перми об уплотнительной застройке. Последствия этих постановлений будут долгими. Жители далеко не всегда выигрывают суды, но иного выхода нет, и всё же порой восстановить справедливость удаётся. Так, например, добилось отмены постановления о сдаче в аренду под застройку их придомовой территории ТСЖ «Грачёва, 25» — участок сегодня по-прежнему у них. В то же время краевые власти дают на «уплотниловку» асимметричный ответ: заговорили о масштабной застройке Бахаревки, инвесторы присматриваются к Иве и иным пригородам.

Также пермяки боролись против планов по строительству АЭС в Пермском крае. На митингах лозунги: «Требуем референдума», «Атом мирным быть не может» и даже «Чиркунов, тащи АЭС в швейцарский лес!»

Новый рекламный скандал: вдоль автомобильных дорог появились щиты с надписью: «Рабочая сила из Кореи. Работают круглосуточно, едят мало». Разумеется, нашлись «неравнодушные» граждане, которые стали писать в «органы» о том, что реклама нарушает закон, оскорбляя кого-то по национальному признаку. Хотя сразу было понятно, что речь идёт об автомобилях из Кореи. Вообще, автомобильные бренды пошли в Пермь косяками: Jaguar, Land Rover, Porsche и другие наперебой открывают автосалоны. Соответственно, активно рекламируются.

Развиваются авиаперевозки. В Перми открыл свой филиал S7, ожидается приход Utair и Air Baltic. Огромной популярностью пользуется Lufthansa, которая даже рассматривает возможность сделать перелёт из Перми до Франкфурта-на-Майне без пересадок в Нижнем Новгороде. Рекламируются открывающиеся в Перми зарубежные банки (например, австрийский Raiffeisen Bank), по франшизе открываются многочисленные фастфуды.

Наверное, вы всё это уже начали забывать. Хотя это было совсем недавно.

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