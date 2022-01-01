Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Главной премьерой Дягилевского фестиваля станет опера-мистерия Карла Орфа Грандиозное сочинение прозвучит в индустриальном интерьере Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времён», 18+) — это масштабное произведение немецкого композитора Карла Орфа для множества солистов, хора и громадного оркестрового состава с участием полутора десятков ударных инструментов. Новая постановка этой весьма редко оказывающейся на подмостках оперы станет главным событием Дягилевского фестиваля 2022 года. Режиссёр спектакля Анна Гусева, музыкальный руководитель и дирижёр Теодор Курентзис, участвуют оркестр и хор musicAeterna, сопрано Надежда Павлова и огромный состав артистов.

Всю жизнь немецкий композитор, экспериментатор, автор собственной системы музыкального воспитания Карл Орф разрабатывал особый тип театра, в котором синтезировал сравнительно простые музыкальные формы, якобы непрофессиональные пение, танец, драматическую игру и декламацию в поисках праязыка искусства. Он называл этот синтез «мировым театром», опуская само слово «музыка», хотя музыка играет в его мистериях ключевую роль.

Театральные работы Карла Орфа практически неизвестны в России. Их исполнение вызывает большие трудности, ведь оркестр Орфа — это гигантский и крайне нестандартный состав, солисты Орфа должны не только обладать актёрскими способностями, но и уметь отрешаться от актёрского типа существования на сцене, исполняя не роли, а ритуальные обязанности. Хор Орфа должен уметь говорить и кричать, а драматические актёры — петь. Мистерии Орфа близки к средневековым литургическим драмам, исполнявшимся в храмах и на улицах, поэтому ставят их редко, и каждая премьера превращается в грандиозное событие.

De temporum fine comoedia — «Мистерию на конец времён» Орф создавал на протяжении десяти лет и неоднократно редактировал. На Дягилевском фестивале прозвучит версия 1981 года. Постановку осуществляет театральный и кинорежиссёр, мультидисциплинарный художник Анна Гусева, музыкальный руководитель и дирижёр — Теодор Курентзис. Анахореты и сивиллы — артисты хора musicAeterna, а также солистки: сопрано Надежда Павлова (Пермская опера) и меццо-сопрано Ирини Циракидис (Греция).

В пресс-службе фестиваля подчёркивают, что речь идёт не о концертном исполнении или семи-стейдж, а о полноценной оперной постановке, привязанной к конкретному пространству, с декорациями, специальным светом, костюмами и реквизитом. В спектакле заняты видеохудожники, артисты-перформеры и артисты миманса. Как уже сообщал «Новый компаньон», для участия в массовке фестиваль приглашает непрофессиональных актёров, которым предстоит стоять, ходить по ступенькам вверх-вниз, выносить тазы с водой, выносить на сцену реквизит (книги, мешки с монетами, бумажные свитки), сидеть, ходить среди декораций, омывать себя из таза мочалкой, выезжать на тележке в роли «голых грешников с картины Босха «Судный день» и даже появляться в обнажённом виде.

Анна Гусева, режиссёр:

— Наша постановка не следует сценарию Карла Орфа в точности. Орф строит мост между веками — в его мистерии есть античные прорицательницы и раннехристианские монахи. Мы продолжаем этот мост: конец света происходит здесь и сейчас, в тот момент, когда разыгрывается наша мистерия. Вот три точки во времени, между которыми ведётся вечный разговор о Боге и с Богом. Сивиллы дают чёрно-белую картину мира, в которой есть праведники и есть грешники, которых Бог покарает. Анахореты вводят важнейшие христианские понятия исповеди и покаяния. Прощён будет всякий, кто об этом искренне попросит, — это основной посыл оперы, на мой взгляд. Конец света происходит с нами постоянно, и акт прощения — ключевой момент в жизни каждого: каждый раз, когда мы просим прощения у других или прощаем сами себя, внутри нас наступает маленький Рай.

«Мистерию…» Карла Орфа Теодор Курентзис и его коллектив вместе с солисткой Надеждой Павловой планируют показать в этом году на Зальцбургском фестивале, правда, в совершенно другой постановке.

Авторской системе музыкального образования и воспитания Карла Орфа будет посвящён отдельный блок Образовательной программы Дягилевского фестиваля. Этот курс смогут пройти подростки 12-16 лет. На протяжении недели они будут погружаться в материал оперы под руководством Натальи Вальченко, выпускницы зальцбургского Орф-института, и знакомиться с принципами «Элементарного музыкального театра», которые разрабатывал композитор. К концу фестиваля они представят собственное «элементарное действо».

Премьера De temporum fine comoedia Карла Орфа в постановке Анны Гусевой и Теодора Курентзиса состоится 18 и 19 июня в «Литере А» Завода Шпагина, начало в 21:00.

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