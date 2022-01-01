Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль собирает массовку Требуются непрофессиональные актёры для постановки оперы Карла Орфа Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Дмитриева

Пермский танцовщик и хореограф Владимир Кирьянов собирает актёров для массовых сцен в опере Карла Орфа «De Temporum Fine Comoedia» («Комедия на конец времён», 18 +). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Требуются 12 человек разного пола и возраста. Специальная хореографическая подготовка не нужна. Героям предстоит стоять, ходить по ступенькам вверх-вниз, выносить тазы с водой, выносить на сцену реквизит: книги, мешки с монетами, бумажные свитки; сидеть, ходить среди декораций, омывать себя из таза мочалкой, выезжать на тележке в роли «голых грешников с картины Босха «Судный день».





Сначала все актёры будут находиться на сцене в набедренных повязках и в эластичных бинтах. В третьем акте некоторые герои — шесть человек — должны будут полностью раздеться в темноте и появиться нагишом в бледном свете софитов.





Репетиции начинаются с 12 июня, премьера 18 и 19 июня.





Гонорар за участие в массовке — 5000 руб.





Контакты для связи можно найти в телеграм-канале Владимира Кирьянова.





Опера Карла Орфа «De Temporum Fine Comoedia» будет исполнена на закрытии Дягилевского фестиваля 2022 года в индустриальном интерьере Завода Шпагина. Постановку осуществляет Анна Гусева, музыкальный руководитель и дирижёр — Теодор Курентзис. В июле нынешнего года это произведение будет показано на Зальцбургском фестивале в постановке Курентзиса и режиссёра Ромео Кастеллуччи.

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