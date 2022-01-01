Мария Сыропятова Мэрия Перми планирует сразу после изъятия снести павильоны у ЦУМа и на Комсомольской площади «Пирамиды» на ул.Крисанова могут стать бизнес-инкубаторами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мэрии Перми намерены завершить изъятие и снести в центре Перми павильоны у ЦУМа и на Комсомольской площади. Такие планы на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы озвучила замглавы Перми Елена Гонцова.

Среди объектов, по которым планируется оперативно принять решения о демонтаже, она упомянула павильоны у ЦУМа, кафе «Ешь-ка!» на Комсомольском площади, кафе «Марья» у библиотеки им.Горького и павильон по торговле фейерверками у «Театра-Театра».

«Финансовые средства на благоустройство имеются», — отметила Елена Гонцова.

Также в мэрии Перми планируют завершить снос авторынка на ул.Островского и очистить участок для благоустройства территории.

Ситуация с малыми «пирамидами» на ул.Крисанова более сложная. В мэрии Перми подтвердили, что завершена процедура изъятия и выкупа зданий по ул.Крисанова, 12б и по ул.Крисанова, 12в.

Депутат Михаил Бесфамильный попросил уточнить, какие планы у мэрии Перми на эти объекты. По словам Елены Гонцовой, они выкупались для расширения улично-дорожной сети.

«Проектные решения запланированы, но к реализации не приняты, — пояснила Елена Гонцова. — Считаем, что до момента принятия решения можно их использовать как муниципальный арендный фонд».

«Может быть использовать оба здания под бизнес-инкубатор для предпринимателей, которые занимаются полезными и нужными для города вещами?» — предложила депутат Пермской гордумы Наталья Мельник, обратив внимание на то, что одну из малых «пирамид» город уже пытался дважды неудачно сдать в аренду.

«Встречались с предпринимателями, готовы вступать в арендные отношения, — ответила Елена Гонцова. — Сейчас балансируем техническую документацию, для того, чтобы она была корректна для участия в аукционе». В мэрии Перми могут изменить условия торгов: не сдавать здания целиком, а поделить их по этажам.

«На каждую из «пирамид» мы потратили более 100 млн руб., но цель не была достигнута, — отметил Михаил Бесфамильный. — Но если мы отказались от данного развития ситуации, то было бы правильно поддержать малое предпринимательство. Вроде бы перед администрацией Перми не стоит задача покупки чего-либо для сдачи в аренду».

Также Михаил Бесфамильный обратил внимание на объекты на набережной и эспланаде (кафе-холмы), которые до сих пор не используются. «Хотелось бы от администрации города более активных действий по поводу этих помещений, возможно они кому-то важны для развития бизнеса», — пояснил Бесфамильный.

Напомним, что в 2019 году мэрия начала реализацию программы изъятия и выкуп в муниципальную собственность зданий и нестационарных объектов с земельными участками в центре Перми. Среди объектов, которые удалось выкупить и снести, павильоны на ул.Петропавловской, 77, ул.Ленина, 84а, пр.Комсомольский 59а, а также одноэтажное здание по ул.Островского 93.

В декабре 2021 года мэрия Перми начала демонтаж павильонов авторынка на ул.Островского. Основное здание авторынка планировали снести в апреле 2022 года. Однако, этого не произошло. Объект был выставлен на аукцион по аренде до конца 2022 года. Также в мэрии Перми приняли решение пока не сносить малые пирамиды на ул.Крисанова, решив сделать попытку сдать их в аренду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.