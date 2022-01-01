Елена Синица «Детские» пособия, прибавка к пенсии, списание выплат за долги Какие изменения ждут россиян в мае Поделиться Твитнуть

Фото ГТРК Вятка

В мае россиян вновь ждёт ряд изменений. В их числе прибавка к пенсии, запрет на списание соцвыплат за долги, пособия на детей от восьми до 17 лет.

Пособия на детей от восьми до 17 лет





С 26 апреля начался досрочный приём заявлений на выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет. С 1 мая заявление будут направляться в Пенсионный фонд России. Деньги придут за период с 1 апреля.





Раньше пособие на детей этого возраста полагалось только одиноким родителям. Теперь соцподдержка будет и для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону. При её назначении учитываются доходы и имущество.





Базовая версия пособия составляет 50% от прожиточного минимума ребёнка в регионе. В случае, если этой суммы недостаточно для того чтобы доход семьи дорос до прожиточного минимума, выплату повысят до 75%. Если и в таком случае доход ниже этого показателя, то сумму доведут до 100% регионального.





Списание соцвыплат за долги





С 1 мая также вступает в силу закон, запрещающий списание социальных пособий и единовременных выплат в счёт погашения кредита. Теперь для этого требуется письменное согласие гражданина.





Уточняется, что, если человек передумал отдавать выплату в счёт долга, то в течение двух недель он может отозвать средства обратно. С полным перечнем социальных средств, которые запрещено списывать, можно ознакомиться в ст.101 закона «Об исполнительном производстве.





Изменения в системе быстрых платежей





Также с начала месяца максимальная сумма в системе быстрых платежей (СБП) увеличится до 1 млн руб. Ранее максимальная сумма составляла 600 тыс. руб.





Изменение касается как платежей, так и переводов через СПБ, отметили в ЦБ РФ. Предполагается, что такое изменение позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.





Как уточнили в Центробанке, минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тыс. руб. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тыс. руб.





Прибавка к пенсии





С 1 мая также произойдёт перерасчёт доплат к пенсиям отдельным категориям пенсионеров. В частности, это касается бывших членов экипажей самолетов гражданской авиации. Получить эту ежемесячную выплату могут мужчины, проработавшие в составе лётных экипажей не менее 25 лет. Для женщин этот срок составит 20 лет.





Увеличат доплаты и тем пенсионерам, которые проработали не менее 25 лет в некоторых отраслях угольной промышленности. Например, это касается тех пенсионеров, которые работали полный рабочий день на строительстве шахт и подземных открытых горных работах.





Наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии





Вступил в силу закон, касающийся публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны.





Так, за это предусмотрен штраф для граждан до 2 тыс.руб. либо административный арест до 15 суток, для должностных лиц — штраф до 4 тыс.руб, для юрлиц — штраф до 50 тыс. руб.





«Установлена ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Необходимо сделать всё, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жёстко пресекаться», — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Прямые рейсы из Перми в Анталью





Авиакомпания AnadoluJet, «дочка» Turkish Airlines, начала выполнять прямые перелёты из Перми в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Большое Савино.

Первый рейс состоялся 30 апреля. Самолёт был заполнен на 90%, в Турцию улетел 171 пассажир.





Перелёты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам до 25 мая 2022 года. Планируется, что после этой даты рейсы станут ежедневными.





«Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператорами на воздушных судах Boeing 737-800. Билеты реализуются в рамках турпакета и недоступны в открытой продаже», — объяснили в пермском аэропорте.





Пермский зоопарк возобновил работу





С 10:00 1 мая начал работать пермский зоопарк. Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.





Днём ранее стало известно, что МУП «Пермский зоопарк» получило лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках.





Решение о выдаче документа было принято после внеплановой выездной проверки в «Пермский зоопарк» по адресам ул. Монастырская, 10 и ул. Окулова, 3 (акватеррариум).





«В учреждении сделан санитарно- карантинный блок, проведена передислокация животных в соответствии с требованиями. Видно, что за время закрытия питомцы зоопарка соскучились по посетителям, ведут себя очень активно», — написал Алексей Дёмкин.





Напомним, зоопарк закрыли для посетителей 24 февраля 2022 года. Тогда природоохранной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий, проведённых совместно со специалистами управления Россельхознадзора, было установлено, что Пермский зоопарк не имеет необходимой для работы с 1 января лицензии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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