Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Иван Семёнов» получит продолжение Пять игровых фильмов, один документальный и один мультфильм получат рибейт от правительства Пермского края в 2022 году Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Экспертный совет Пермской кинокомиссии под руководством режиссера Павла Лунгина рассмотрел заявки от кинокомпаний, планирующих осуществить съёмки в Прикамье и заявиться на рибейт – возврат части средств (до 50%), потраченных на съемку фильма на территории региона.

Как сообщили в краевом Минкульте, семь организаций со своими проектами прошли во второй этап отбора. Окончательное подтверждение права на рибейт компании получат после завершения съёмок.

Обязательное условие для получения рибейта – чтобы в фильмах были задействованы пермские локации и узнаваемые пермские феномены, а во время съёмок привлекались к сотрудничеству местный бизнес и жители региона.

Среди потенциальных получателей рибейта – четыре игровых полнометражных фильма.

Известный режиссёр Анна Меликян начала в Перми работу над художественным фильмом «Чувства Анны» (16 +), главную роль в котором исполняет Анна Михалкова. Героиня – работница шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Часть фильма будет сниматься на кондитерской фабрике «Пермская». Производством ленты занимается компания «Трумен Пикчерз».

Фильмом, полностью снятым в Перми, станет полнометражная киноработа «Фрау» (12 +) пермячки Любы Мульменко. Это трогательная история о любви и расставании, главный герой которой напоминает Форреста Гампа из одноимённого фильма Роберта Земекиса. Режиссёр изначально планировала провести съёмки в родном городе, поэтому в сценарии упомянуты Пермский театр оперы и балета, набережная Камы, Северное кладбище и другие пермские локации. Фильм снимает компания «Форест-Фильм».

Фильм «Она танцует» (12 +) производства продюсерского центра «Интерфест» связан с балетом и использует возможности Пермского театра оперы и балета и Пермского хореографического училища. История хореографа Ольги показана в нескольких новеллах, каждая из которых раскрывается через танец, соответствующей эпохе и жизни главной героини. Авторы фильма хотят показать, как меняется история нашей страны через призму танца. Специально для киноленты будет создана авторская хореография, балетные эпизоды будут сняты с участием пермских танцовщиков. Режиссёр фильма – Алексей Франдетти, известный постановщик театральных мюзиклов и телешоу, в том числе конкурса «Большой мюзикл» на канале «Культура».

Фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» (6 +) в этом году получит продолжение: главный герой отправится в летнее путешествие по Пермскому краю. Роли друзей Ивана в фильме вновь исполнят пермские школьники. Напомним, в 2021 году в пермской школе № 45 проходили съемки полнометражного фильма о второкласснике и второгоднике из повести Льва Давыдычева в экранизации Антон Богданова. Премьера первой части фильма запланирована на осень 2022 года.

Еще одна игровая лента, заявленная на рибейт – от «Кинокомпания «СТВ». История по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению» (0 +) будет ориентирована на семейную аудиторию. По задумке авторов главный герой Емеля отправляется в столицу, где встречает царскую дочь и решает жениться на ней, для этого ему нужно добыть гусли-самогуды, найти скатерть-самобранку и спуститься в Подземное царство для того, чтобы исполнить невыполнимые желания царевны. Фильм о путешествиях Емели будет сниматься в узнаваемых местах России, в Прикамье локациями станут Кунгурская ледяная пещера, Усьвинские столбы.

Пятый претендент на рибейт – продюсерский центр «Прайм», команда которого начнет работу над полнометражным мультфильмом «Зух! Из мира пермского периода» (0+). Это история о том, как детеныш эстемменозуха из пермского периода попадает в современный город Пермь и находит здесь друзей. Для анимации отрисуют узнаваемые пермские локации: Дом Мешкова, ЦУМ, Речной вокзал, Музей пермских древностей, Пермский театр оперы и балета и другие. Один из продюсеров картины – бывший пермяк Олег Урушев, известный экранизациями романов Алексея Иванова. В августе 2022 года планируется выход из печати книги комиксов про главного героя Зуха.

Впервые в конкурсе принял участие документальный проект, заявленный продюсерским центром «Капризка». Фильм «Нечужие» (18 +) расскажет истории героинь с непростой судьбой. Осенью 2021 года в Перми открылся первый центр помощи женщинам, получившим наказание за убийство своих мужей. Учреждение героини расценивают как остров последней надежды, поскольку кроме центра они больше никому не нужны. Авторы картины Галина Красноборова и Нина Изотова работают в сотрудничестве с пресс-службой Управления ГУФСИН по Пермскому краю.

На съемках проектов в 2022 году планируется задействовать более 1000 пермяков в качестве актёров и специалистов на съемочной площадке. Всем, кто желает принять участие в съемках и в организации съемочного процесса, можно обратиться в АНО «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия»).

Рибейт – один из самых известных и эффективных инструментов привлечения кинобизнеса во всем мире. На территории Прикамья механизм действует в течение трёх лет. Только в 2021 году кинокомпании потратили в Пермском крае более 180 млн руб. Субсидию из бюджета региона получили сразу четыре фильма: 11,1 млн руб. составила компенсация затрат на съемки киноленты «Многотрудная жизнь Ивана Семенова», создатели фильма «Одна» (12 +) получили свыше 2,5 млн руб., «Подельники» (18 +) – почти 2,7 млн руб., «Чук и Гек» (6 +) – более 5,5 млн руб. Рибейт, составил 39,5% затрат.

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