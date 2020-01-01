Съёмки фильма об Иване Семёнове начнутся в середине июня
Пермяков приглашают пройти кастинг на роли одноклассников второгодника и их родителей
С 15 июня Пермь станет местом действия новой версии фильма об Иване Семёнове — главном герое одноимённой повести Льва Давыдычева. Режиссёр картины — пермский актёр Антон Богданов.
Жители краевого центра могут попробовать себя в кастинге: идёт набор детей и взрослых для участия в групповых и массовых сценах, сообщает «Рифей-Пермь».
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