Съёмки фильма об Иване Семёнове начнутся в середине июня Пермяков приглашают пройти кастинг на роли одноклассников второгодника и их родителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова»

Архив Константина Березовского

С 15 июня Пермь станет местом действия новой версии фильма об Иване Семёнове — главном герое одноимённой повести Льва Давыдычева. Режиссёр картины — пермский актёр Антон Богданов.

Жители краевого центра могут попробовать себя в кастинге: идёт набор детей и взрослых для участия в групповых и массовых сценах, сообщает «Рифей-Пермь».

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