Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кино «под ключ» В Прикамье откроется Центр развития кинопроизводства Поделиться Поделиться Твитнуть

Съемки сериала «Территория» в Пермском крае (фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ)

В Пермском крае уже третий год активно снимается кино. Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, за 2020 и 2021 год на территории региона прошли съёмки полнометражных художественных фильмов «Подельники», «Чук и Гек», «Иван Семёнов», сериала «Территория», эпизода из очередной серии кинофраншизы «Ёлки».

Кинопроизводство практически не останавливается. Сейчас снимается альманах «Кино — добро» по мотивам знаменитых телевизионных роликов социальной рекламы 1990-х годов. Этот сборник короткометражек о человеческих ценностях — один из подарков пермякам к 300-летию города. Режиссёр Антон Богданов уже снял два эпизода из него, в ближайшие дни запускаются съёмки следующей новеллы, режиссёром в ней выступит Иван Добронравов, в одной из ролей — Олег Васильков.

Эта активность в киносфере — внушительный результат успешной работы Пермской кинокомиссии, которая существует с осени 2019 года при поддержке губернатора Комиссия оказывает информационную и сервисную поддержку кинокомпаниям, проводящим регионе съемки, и в том числе рассматривает заявки киногрупп на рибейт — так называется система возврата из краевого бюджета части затрат на кинопроизводство, непосредственно связанное с Пермским краем.

Рибейт оказался действенным способом привлечения киностудий в Пермский край, однако проектный менеджер по развитию кинопроизводства на территории Пермского края Алёна Семерикова-Волкова считает, что этого недостаточно. Нынешним летом была разработана программа развития киноотрасли в Пермском крае, которая успешно была презентована губернатору Дмитрию Махонину на системном часе.

Рибейт оказался действенным способом привлечения киностудий в Пермский край, однако многие эксперты говорили, что этого недостаточно. Поэтому по поручению губернатора Дмитрия Махонина была разработана программа развития киноотрасли в Пермском крае.

«Благодаря своей уникальной природе, истории и архитектуре Пермский край может стать одной из лучших в стране площадок для съемок фильмов в самых разных жанрах. Для реализации этой амбициозной цели в регионе была утверждена программа развития кино. Она направлена не только на поддержку частных инвесторов, снимающих фильмы, но и на создание в регионе натурных площадок, на развитие кластера киноуслуг, аренды оборудования и подготовку обучающих курсов для освоения кинопрофессий. Кроме того, это позволит увеличить туристический поток в наш регион», — ранее отмечал Дмитрий Махонин.

После этого начался процесс разработки и создания АНО «Центр развития кинопроизводства. Основная задача организации — создать полноценную индустрию на территории региона. Как говорит Алёна Семерикова-Волкова: «Это должно быть кинопроизводство «под ключ». Главной целью проекта она называет создание возможностей для людей, желающих профессионально реализовать себя в сфере кино.

Учредителем АНО выступила Пермская синематека, а через неё — Министерство культуры Пермского края. В законопроекте о бюджете Пермского края на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов предусмотрено выделение Центру развития кинопроизводства, которые будут предоставляться в форме субсидий: в 2022 году — 21,4 млн руб., в 2023 — 2024 годах — по 7,4 млн руб.

Однако программа развития киноотрасли в Пермском крае разработана на более долгий срок — до 2027 года. На первом этапе, как планирует Алёна Семерикова-Волкова, будет создана система обучения технического персонала для работы на съёмочных площадках. По словам менеджера, уже сейчас такое обучение ведётся прямо в процессе работы: кинокомиссия заранее договаривается с приезжающими киногруппами, чтобы столичные специалисты проводили мастер-классы для технических и административных работников второго и третьего состава из Перми. Обучение на съёмочных площадках в этом году прошли ассистенты режиссёров, художников, гримёров. После того, как будет открыта соответствующая специальность в Пермском государственном институте культуры, где будут преподавать приглашённые профессионалы, Центр планирует полностью закрыть потребности приезжающих киногрупп в технических и обслуживающих работниках.

На этом этапе, по мнению Алёны Семериковой-Волковой, можно будет уменьшить процент рибейта: наличие обученной команды для кинопроизводства — очень значимый фактор привлекательности региона.

На втором этапе планируется открыть обучение творческих людей — режиссёров и сценаристов. После получения диплома они смогут претендовать на грант Министерства культуры РФ на производство дебютных фильмов, которые могут быть полностью сняты, смонтированы, озвучены и подготовлены к прокату в Пермском крае, с привлечением пермских творческих сил — актёров, художников, музыкантов и других — и технических специалистов.

Попутно команда Центра ведёт переговоры с частными предпринимателями, предлагая бизнес-планы по покупке съёмочной техники и транспорта, которые можно будет сдавать в аренду приезжающим съёмочным группам.

Все эти меры должны привести к существенному увеличению объёмов кинопроизводства. Если в 2021 году в Пермском крае было снято четыре полнометражные художественные, , картины, то на будущий год планируется производство пяти игровых, десяти документальных и двух анимационных фильмов. В 2027 году, согласно планам Центра, художественных фильмов должно быть снято десять, документальных — 14, анимационных — шесть.

Этот план чрезвычайно интересен не только жителям региона, но и столичным кинокомпаниям. Сейчас переговоры о сотрудничестве ведутся с такими лидерами российской киноиндустрии, как «Проспект мира», «Базелевс», «Три икс медиа», «Прайм» и СТВ.

Если Центр по развитию кинопроизводства успешно реализует свои планы, положительный эффект будет многоуровневым и разнообразным: это и создание новых рабочих мест для пермяков, и повышение известности и привлекательности Пермского края, и развитие туризма; словом, начало новой, очень интересной творческой жизни региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.