Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Поддержать профессионалов Шесть конкурсов для воплощения идей Поделиться Поделиться Твитнуть

Спектакль театра «Балет Евгения Панфилова» Libertad создан благодаря гранту, выигранному по конкурсу

Алексей Уткин

Многие творческие начинания в Пермском крае воплотились в реальность благодаря грантам Центра по реализации проектов в сфере культуры

Каждый год Центр по реализации проектов в сфере культуры объявляет грантовые конкурсы для профессиональных учреждений в сфере культуры — театров, библиотек, музеев, досуговых центров и т. д. Не секрет, что многие учреждения, особенно небольшие, получают от учредителей только средства на текущую деятельность; финансирование проектов в их сметах не предусмотрено. Об этой проблеме, говорили, в частности, на круглом столе «Театральное искусство в малых городах Пермского края. Проблемы развития», который прошёл в Губахе в рамках театрального фестиваля «Камский ». И. о. министра культуры Пермского края Марина Илюхина обозначила одну из проблем финансирования муниципальных театров: во всех них госзадание подразумевает несколько премьер в год, но в бюджете специальных средств на новые постановки нет, есть только финансирование текущих расходов.

Центр по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Министерства культуры Пермского края пусть точечно, но решает эту проблему, предлагая инструмент для дополнительного финансирования профессиональных творческих проектов. В конкурсе могут участвовать не только государственные учреждения, важно лишь, чтобы они были профессиональными; так, негосударственные не только стабильно подают заявки на гранты, но и часто их выигрывают.

Всего таких конкурсов шесть.

Конкурс, направленный на модернизацию музейного дела, проводится для формирования новых культурных ресурсов, совершенствования музейной сети Пермского края, создания качественных новых экспозиций и модернизации существующих, повышения профессионализма музейных работников.

Не секрет, что в музеях Пермского края хранятся потрясающие коллекции, однако далеко не везде и не всегда они достойно представлены в постоянных экспозициях и временных выставках. Современная экспозиция, соответствующая нормам музейных технологий XXI века, отличающаяся индивидуальностью и интересным дизайном — мечта множества музеев, особенно небольших; неудивительно, что конкурс, который даёт возможность по-новому продемонстрировать сокровища из запасников, пользуется большой популярностью.

В 2021 году на этот конкурс было подано 34 заявки, и 20 проектов из 16 учреждений стали победителями.

Среди них — Ресурсный центр краеведения, который открылся при Лысьвенском музее; археологическая экспозиция в музее посёлка Гайны; выставка «От крыла!» Губахинского историко-краеведческого музея — увлекательный рассказ-экспозиция о птицах и людях.

Экспозиция «От крыла!» рассказывает об эволюционных адаптациях птиц, о «людях-птицах» губахинского клуба парапланеристов «Искра» и о кружке авиамоделистов, о Губахинском механическом заводе и выпускаемых на нем карбюраторах для авиационных двигателей, об удивительном природном явлении, встречающемся в крае только на территории Кизеловского угольного бассейна, — порывистом ветре под названием «кизеловская бора».

Конкурс, направленный на развитие театрального искусства, учреждён с целью поддержки деятельности профессиональных театров, развития инновационных технологий в сфере театра, оказания содействия в создании новых постановок.

В 2021 году на конкурс было подано 18 заявок, победителями признаны 13 творческих проектов. Среди прочих победил самый молодой театр Пермского края — Кунгурский ТЮЗ с постановкой «Баллада о журавушках». Березниковский драматический театр благодаря выигранному на конкурсе гранту смог пригласить на постановку спектакля «Женщина из прошлых времён» режиссёра из Германии Андреаса Мерц-Райкова, неоднократного номинанта «Золотой маски».

Театр «Балет Евгения Панфилова» благодаря гранту поставил один из самых успешных спектаклей последнего времени — Libertad , посвящённый жизни и творчеству Фриды Кало. Спектакль был недавно успешно показан на международном фестивале «На грани» в Екатеринбурге.

Конкурс, направленный на развитие гастрольной деятельности профессиональных коллективов, поддерживает гастрольные поездки театров и концертных коллективов Пермского края как по территории края, так и в другие регионы.

В 2021 году на конкурс было подано 18 заявок. К сожалению, некоторые гастроли были отменены из-за пандемии, но многие поездки всё же состоялись; так, негосударственный кукольный театр «Карабаска» со спектаклем «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» побывал на XXV Международном театральном фестивале им. Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде, а театр «Балет Евгения Панфилова» со спектаклями «Фауст» и «Дикие маки» — на XXIV Международном балетном фестивале в Чебоксарах и со спектаклем «Земля обетованная» — на фестиваль современной еврейской культуры в Екатеринбурге.

С апреля по декабрь 2021 года девять профессиональных коллективов организовали 108 показов спектаклей и концертных программ на территории Пермского края. «Чемпионом» стал Чайковский театр драмы и комедии: поскольку здание театра находится на ремонте, он использовал средства гранта для 25 показов четырёх спектаклей на территории Чайковского городского округа.

Конкурс, направленный на развитие библиотечного дела, поддерживает библиотеки

как центры информации и коммуникаций, способные формировать вокруг себя инновационную культурную среду. Этот конкурс — один из самых популярных. Он проходит по двум направлениям: «Проекты, направленные на популяризацию библиотечного дела» и «Проекты, направленные на инновации в библиотечном деле».

По первому направлению в 2021 году была подана 51 заявка, и 16 из них принесли победу. Так, Центральная библиотека Очёрского городского округа провела серию интерактивных профориентационных мероприятий «Осторожно, серая мышь!» в школах Очёра, участники которых прошли интенсив-курс библиотечной профессии в форме квеста; Центральная библиотека Березников организовала «Библиотеку на колёсах» для выездного обслуживания отдалённых сёл и деревень; Центральная Кунгурская библиотека провела молодёжный фестиваль «ЛитFresh», где в течение трёх дней подростки и молодёжь участвовали в квестах, конкурсах, дебатах, встречах с писателями, проникаясь интересом к чтению.

В конкурсе по второму направлению участвовало 17 проектов, и восемь из них выиграли гранты, благодаря которым смогли получить новый импульс к развитию библиотеки в Карагае, Елово, Березниках, Соликамске, Лысьве, Верещагино, Октябрьском и посёлке Гайва в Перми.

Конкурс культурно-образовательных проектов проводится среди детских музыкальных школ и школ искусств ради выявления и поддержки проектов, способствующих социально-культурному развитию территорий Пермского края, их культурному разнообразию и культурной идентификации. В 2021 году на конкурс было подано 25 заявок, и 23 проекта получили поддержку.

Творческий проект «Музыка в вашем доме» пермской детской музыкальной школы № 6 отличился недетским масштабом: на конкурс семейных музыкальных ансамблей съехались юные музыканты и их родители из всех территорий Пермского края! Дипломы лауреатов получили 45 коллективов! Конкурс имеет все шансы стать ежегодным.

Цели конкурса культурно-досуговых учреждений — обеспечение прав жителей Пермского края на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения края, сохранение региональной культурной самобытности, содействие внедрению новых технологий досуговой деятельности в учреждениях культурно-досуговой сферы Пермского края.

Этот конкурс в 2021 году стал самым массовым: было подано 119 заявок! Среди 20 проектов-победителей есть интересные начинания не только из районных центров, но и из таких населённых пунктов, о которых слышал не каждый житель краевого центра, например, села Сова Лысьвенского района, села Буб Сивинского района или деревни Усть-Гаревая Добрянского района. Кстати, именно в Усть-Гаревой был реализован один из самых успешных проектов — фестиваль любительских фильмов «КИНОрека».

Конкурсы для учреждений культуры на 2022 год уже объявлены, положения о них можно изучить на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры. Заинтересованным руководителям учреждений стоит поторопиться: приём заявок будет проходить с 10 января по 4 февраля 2022 года. И уже 28 февраля будет опубликован список победителей.

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