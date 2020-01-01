Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Доктор Губаха Завершился Второй фестиваль театров малых городов Пермского края «Камский» Поделиться Поделиться Твитнуть

"Нокаут" "Плоть и кровь" - "Доктор Живаго" на боксёрском ринге / фото: Олеся Гапонова

Театральных фестивалей в Пермском крае немало, и фестиваль театров малых городов «Камский» — младшенький в этой «семье»: он прошёл в этом году второй раз. Вроде бы есть уже «Театральная весна» и «Волшебная кулиса», «Тайны горы Крестовой» и «Сообщение»… Зачем Пермское отделение Союза театральных деятелей задумало ещё один фестиваль и почему Министерство культуры Пермского края и Центр по реализации проектов в сфере культуры его поддержали?

По словам директора фестиваля Марины Зориной, у театров малых городов много общих проблем, которые нужно обсуждать и решать. Эти театры не избалованы гастролями, редко видят спектакли коллег из других городов, мало участвуют в лабораториях, а ведь гастроли, общение, актёрские тренинги — это часть жизни театра, необходимая для его роста и движения вперёд.

«Камский» — фестиваль-путешественник: в 2019 году его принимали Березники, где художественный руководитель Березниковского драматического театра Андрей Шляпин торжественно передал эстафету художественному руководителю губахинской молодёжной студии-театру «Доминанта» Любови Зайцевой; в 2020 году провести фестиваль помешала пандемия, но нынче он всё же состоялся в Губахе с 1 по 5 декабря.

Ожидается, что и другие театры Пермского края по очереди станут хозяевами кочующего фестиваля.

Губаха — одна из театральных столиц Прикамья. Театр «Доминанта», который за 20 лет руководства Любови Зайцевой вырос из скромной студии при детском клубе в профессиональный коллектив, оживил и одухотворил промышленный город. Именно благодаря ему в Губахе ежегодно проходит театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой», который на своё главное событие — «Закат на Крестовой» — собирает тысячи зрителей со всего Пермского края и из соседних регионов.

Нынче Губаха и «Доминанта» доказали, что им и два фестиваля в год по плечу.

В «Камском» приняли участие семь театров из Пермского края: Березниковский драматический театр, Драматический театр для детей и молодёжи «Бенефис» (Березники), Чайковский театр драмы и комедии, Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького, Театр юного зрителя (Кунгур) и, конечно, «Доминанта». Все выступили со своими спектаклями; интересно, что записные театралы, критики и блогеры, которые бывают на всех прикамских фестивалях, нашли в программе много нового для себя: в репертуаре театров малых городов достаточно спектаклей, которые не стыдно показать на выезде. Так, Коми-Пермяцкий драматический театр, который нынче прогремел с успешными фестивальными показами «Войцека» и «Медной горы хозяйки», неожиданно для всех показал кукольный спектакль — «Муму».

Фестиваль в Губахе стал первым в биографии Кунгурского ТЮЗа, который был создан менее двух лет назад. Вместе с театром прибыла внушительная группа поддержки во главе с начальником управления культуры и спорта Кунгурского муниципального района Любовью Семериковой.

Фестиваль открылся спектаклем «Доминанты» «Ночь». Молодой, но уже опытный и мастеровитый режиссёр Дмитрий Огородников представил свою версию гоголевской истории про чёрта и черевички. Завершил фестиваль спектакль Березниковского драматического театра «Папа», который уже стал лауреатом нескольких фестивалей за пределами Пермского края. Все спектакли шли с аншлагами и принимались губахинцами очень тепло. Цветы, подарки… Губаха умеет показать свою любовь к театру.

Губаха, словно доктор, взялась исцелить многие проблемы маленьких театров: недостаток общения, профессиональной подготовки, серьёзного критического анализа. «Доктор Губаха» — так называлась театральная лаборатория, которая прошла в рамках фестиваля под руководством известнейшего российского театроведа, критика, режиссёра и драматурга Александра Вислова.

Тема и условия лаборатории были весьма непростыми. Три приезжих режиссёра ставили три эскиза спектаклей по «Доктору Живаго» Бориса Пастернака со «сборными командами» актёров из разных театров — многие участники эксперимента впервые видели друг друга. Материал для постановки был выбран не случайно: организаторы события рассчитывали на воздействие «гения места», и работа лаборатории началась с экскурсии в «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве, которая произвела огромное впечатление на участников.

Показанные в последний день фестиваля эскизы принесли множество прекрасных открытий: новое прочтение классического текста, новые театральные пространства в Губахе, да и актёры показали себя по-новому. Рассказывают, что одна молодая актриса из Кунгура разрыдалась от избытка чувств, когда поняла, в какой огромный мир ведёт её профессия.

Первый эскиз «Назревшие неизбежности. Очень личная история», поставленный молодым режиссёром Марией Скачковой из Санкт-Петербурга, рассказывал о юности Юрия Живаго, его помолвке с Тоней и встрече с Ларой. Заканчивалась история у широкого панорамного окна, за которым виднелись прекраснейшие губахинские горы, лес и снег. Мимо них шёл маленький, а на фоне пейзажа и вовсе крошечный игрушечный поезд, который увозил Юру Живаго на Урал.

Второй эскиз — «Плоть и кровь. Сны доктора Живаго», поставленный режиссёром Владимиром Кузнецовым из Владимира, оказался эпическим и масштабным. Большая труппа (целых три исполнителя роли Юрия Живаго!), настоящий хор (Кузнецов привлёк губахинских женщин, поющих в церкви), музыка, шумы, автоматные очереди…

Третий эскиз назывался «Нокаут. Литмонтаж в пяти раундах» и проходил на ринге губахинской школы бокса. Его постановщик Эдуард Шахов, главный режиссёр Республиканского академического русского театра им. Лермонтова (Абакан), взял за основу инсценировки конфликты и противостояния из разных сюжетных линий романа Пастернака. Здесь тоже было несколько исполнителей главной роли, в том числе, например, заслуженная артистка России Клавдия Савина из Лысьвы. В роли Юрия Живаго она блистала.

Формат лаборатории не предполагает превращения эскизов в полноценные спектакли, но очень может быть, что постановщики используют губахинские находки для своих будущих работ. Для актёров это был исключительно интенсивный профессиональный тренинг: все они выучили роли наизусть, никто не играл «по бумажке», а ведь многие из них были заняты ещё и в фестивальных спектаклях.

На событиях фестиваля активно присутствовал глава Губахи Николай Лазейкин. Мэр города отлично понимает, насколько важный социальный актив — городской театр.

Тема сосуществования театров и малых городов обсуждалась на круглом столе «Театральное искусство в малых городах Пермского края. Проблемы развития». В обсуждении приняли участие представители всех муниципалитетов, в которых работают театры, а основной доклад делала исполняющая обязанности министра культуры Пермского края Марина Илюхина.

И. о. министра проделала огромный анализ, его объём и тщательность произвели впечатление на собравшихся. В её презентации экономика театров предстала во всей наглядности, и порой эти цифры, диаграммы и графики выглядели тревожно: в некоторых театрах объём финансирования сокращается. Оперируя точными цифрами, Марина Илюхина обозначила одну из проблем финансирования муниципальных театров: во всех них госзадание подразумевает несколько премьер в год, но в бюджете специальных средств на новые постановки нет, есть только финансирование текущих расходов. Эта практика должна быть изменена, считают участники круглого стола, и представителям муниципалитетов есть о чём задуматься.

На будущий год фестивальная встряска должна оживить Чайковский: главный режиссёр театра из этого города Алексей Орлов принял из рук Любови Зайцевой эстафету «Камского». Правда, для этого нужно, чтобы завершился, наконец, многолетний ремонт театрального здания… Будем надеяться, что приближение фестиваля ускорит этот процесс.





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