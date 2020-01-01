Алиса Окулова В тестовом режиме Как в Перми прошёл первый день без кондуктора Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Начало этой недели, 1 февраля, ознаменовалось важным событием в сфере общественного транспорта города: в автобусах маршрутов №4 и №80, а также в трамвае №6 начался приём оплаты проезда без участия кондуктора.

Теперь оплатить проезд безналичным способом можно через валидаторы, которые расположены на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билет при этом распечатываться не будет. Чтобы оплатить проезд наличными или получить талон для дальнейшей пересадки, пассажирам нужно обращаться к водителю во время остановок. На первой неделе в автобусах ещё останутся кондукторы, чтобы консультировать пассажиров и выдавать билеты.

Посмотрим, как прошёл первый тестовый день для пермских пассажиров, кондукторов и водителей.

Сажусь на автобусный маршрут №4. При входе сразу звучит голос диктора с предупреждением об изменении способа оплаты и с пояснением как получить билет. Пассажиров немного, но кругом часто раздаются вопросы: «Билетов нет? А если контроль?».

Кондуктор успевает подходить к каждому и объяснять новые правила оплаты. Подходит и ко мне и попутно отвечает: «Конечно, приходится часто объяснять пассажирам одни и те же вопросы, но неприятностей пока не было. Многие забывают о том, что оплата идёт через валидаторы, удивляются, просят билеты».

Алиса Окулова

Спрашиваю о новой системе пассажира на соседнем со мной сиденье.

«С одной стороны, такая оплата удобна. Ты подходишь к валидатору и быстро «пробиваешь» поездку. Но это, наверное, единственный маленький плюсик. В остальном, я считаю, это минус, потому что кондукторы останутся без рабочих мест. Ещё один недостаток — большой пассажиропоток, водителям неудобно давать сдачу, порой они могут просчитаться. Я понял это, когда пользовался транспортом в Питере и меня обсчитывали то в большую, то в меньшую сторону», — делится пассажир Владимир.

Отмечу, что оплата проходит успешно как с мобильного устройства, так и с транспортной карты.

Пересаживаюсь на трамвайный маршрут №6. Важно помнить, что теперь двери вагона открываются только с помощью зелёной кнопки адресного открытия. Нажав на неё, можно как зайти в вагон, так и выйти из него. Открываю двери, со мной заходят ещё пять человек. Билет для пересадки получаю у кондуктора. Выясняю, что водитель будет принимать оплату и выдавать пересадочные билеты на следующей неделе.

Алиса Окулова

«Пока всё выглядит не очень понятно, остаётся много вопросов. Хорошо, что на линии продолжает дежурить кондуктор и объясняет, что нужно сделать: как оплатить проезд и получить билет. Плохо, что скоро водителям нужно будет следить за дорогой и при этом выдавать людям билеты и сдачу», — в беседе со мной сокрушается ещё один пассажир.

Между тем время подошло к пиковым 18:00. Уже через две остановки в салоне становится тесновато. То и дело кто-нибудь забывает нажать кнопку: одни не могут выйти, а другие — войти. При этом на весь вагон раздаются сигналы о несостоявшейся оплате. Одна пожилая дама даже подпрыгнула от неожиданного и громкого отказа.

«У многих не срабатывают банковские карты», — жалуется кондуктор и добавляет, что неисправность должны устранить.

«Жду билета, не понимаю, почему его нет. Так ведь вам все будут говорить: «Я заплатил, я заплатил!» Как же вы будете проверять?», — обращается к кондуктору женщина с ребёнком.

«Проверять буду уже не я. Этим займутся контролёры со специальными устройствами, которые покажут, оплатили вы место или нет», — весомо парирует ей кондуктор.

Алиса Окулова

Другой пассажир трамвая даёт ёмкий завершающий комментарий: «Идея хорошая, но у нас бывает часто так: перенимается идея из других городов, а адаптация под «нашего человека» не продумывается. Посмотрим всё в деле, хочется верить, что всё пройдёт успешно!».

Трамвай останавливается на моей остановке, моя первая поездка без кондуктора заканчивается. Могу отметить, большинство пермяков с пониманием отнеслись к новому транспортному эксперименту. Пока есть определённое недопонимание, но это всё исправимо. Через это проходили уже несколько городов страны. Жители мегаполисов успели оценить достоинства новой системы оплаты проезда и теперь относятся к этому как обыденному явлению.

Для себя решила, через неделю ещё раз испытаю на себе бескондукторный проезд. Оплата будет проходить только через водителя или валидаторы. Кондуктор в салоне будет, но только лишь для консультаций. Уже к 15 февраля кондуктор и вовсе «исчезнет». Проверкой оплаты проезда будут заниматься контролёры.

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