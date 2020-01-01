В пермских трамваях с 1 февраля появятся кнопки для открытия дверей Новая функция будет внедряться в тестовом режиме на маршруте №6 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МУП «Пермгорэлектротранс» с 1 февраля на трамвайном маршруте №6 внедрит новую функцию для пассажиров — адресное открытие дверей. Чтобы войти в вагон или выйти из него, пассажирам необходимо будет нажать на специальную кнопку, обозначенную специальным стикером «Нажмите кнопку для открытия дверей».

Эти кнопки будут расположены на каждой двери внутри и снаружи салона трамвая. Во время движения индикатор на кнопке будет гореть красным цветом, во время остановки — зелёным. Функция адресного открытия дверей будет активироваться после остановки трамвая.

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