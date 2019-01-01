Алёна Беляева Здоровье, дети и чистая вода Главные вопросы повестки сентябрьского заседания Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пленарное заседание Законодательного собрания в сентябре вновь пройдёт в режиме видео-конференц-связи. Хотя в конце августовской пленарки спикер Валерий Сухих выразил надежду, что встреча возможна офлайн. Но, по всей видимости, на фоне вспышки заболевания в политической среде, было принято решение сохранить удалённый режим.

В повестке — 29 вопросов. И сразу три «правительственных часа» на социальную тематику. Глава минздрава Оксана Мелехова расскажет о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии — правда, в 2019 году, но вряд ли она избежит вопросов на актуальные темы с пандемией коронавируса. Уполномоченный по правам ребёнка Светлана Денисова отчитается о соблюдении прав и интересов детей за прошлый год. А вице-премьер Татьяна Абдуллина расскажет о положении семей с детьми. Кроме того, в рамках «правительственного часа» глава министерства ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев расскажет о реализации программы «Чистая вода».

Помимо этого, депутатам предстоит сократить бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Только в этом году доходная часть сократится на 584,6 млн руб. (до 42,063 млрд руб.), расходная — на 310 млн руб. (до 42,3 млрд руб.). Сократить расходы предлагается сразу по нескольким статьям: за счёт медицинской помощи, которая оказывалась не по программе ОМС (на 8,6 млн руб.), снижения финансирования административно-управленческих расходов ТФОМС (свыше 4 млн руб.) и оказания экстренной помощи незастрахованным лицам (69,7 млн руб.). В следующем году доходы фонда прогнозируются на уровне 44,017 млрд руб. (снижение прогнозируется на 547,8 млн руб.), в 2022 году — на 46,173 млрд руб. (снижение на 547,8 млн руб.).

Также в повестке значится законопроект об отмене штрафов за размещение НТО на придомовой территории. Отметим отдельно, что в заключении губернатора (за подписью и. о. главы региона Леонида Политова) сказано, что замечаний у него нет.

Помимо этого, депутаты обсудят предложенный губернатором законопроект, направленный на совершенствование механизма выполнения квоты для приёма на работу инвалидов. На 1 января 2020 года, по данным краевой службы занятости, работодателями для трудоустройства инвалидов запланировали 5741 рабочее место. При этом почти 2 тыс. из них не заняты инвалидами. Также парламентарии рассмотрят вопрос об увеличении прожиточного минимума пенсионера с 8777 до 9124 руб. (корректировка традиционная, и она нужна для определения социальной доплаты к пенсии из федерального бюджета на 2021 год), уберут норму о согласовании кандидатуры краевого прокурора (в соответствии с поправками к Конституции, принятыми летом, это происходит после консультаций с Советом Федерации) и, возможно, разрешат публиковать указы губернатора и постановления правительства не только в печатных СМИ и на портале правовой информации (parvo.gov.ru), но и на сайте губернатора Пермского края.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Предстоящая встреча будет насыщена вопросами «социальной» направленности. Ознакомимся с анализом основных аспектов государственной политики в сфере семьи и детства, рассмотрим различные аспекты социальной помощи семьям, в которых воспитываются дети, в том числе дети-инвалиды, вопросы экономической самостоятельности семей и профилактики семейного неблагополучия.

«Детскую» тему продолжит ежегодный доклад уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае. Для парламентариев, которые ежегодно обращаются к указанной теме, доклад является каналом обратной связи по всем проблемам, возникающим в сфере детства, нарушения прав и свобод ребёнка. Традиционно ожидается, что со стороны депутатского корпуса будет много вопросов и предложений по развитию системы защиты детства.

С большим интересом ожидаем и доклад «О состоянии здоровья населения Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии по итогам 2019 года». Прошлый год прошёл под эгидой реализации Национального проекта «Здравоохранение» и выполнения задач, которые связаны с ним, с попыткой построения трёхуровневой системы оказания медицинской помощи и улучшением профилактики онкологических заболеваний. Однако, несмотря на то что обсуждать мы будем итоги работы в 2019 году, уверен, что разговор будет строиться сквозь призму 2020 года, опыта функционирования системы в экстремальных условиях и новой реальности.

В рамках «правительственного часа» депутатам будет представлена информация «О реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на территории Пермского края». По данным коллег из исполнительной власти, в настоящее время в проекте участвуют 11 муниципалитетов. Одной из ключевых тем для обсуждения станут вопросы модернизации систем водоподготовки и реконструкции водопроводов в территориях края.

Рассмотрим и ряд «социальных» законопроектов. Среди них — проект закона о величине прожиточного минимума пенсионеров в Пермском крае и о квотировании рабочих мест для инвалидов.

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