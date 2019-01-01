Мария Сыропятова Массовый исход За нынешнее лето пермские турфирмы потеряли от 45% до 100% выручки от уровня прошлого года, а количество компаний может сократиться вдвое Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Под ударом

Сезон лета-2020 в туротрасли считают для себя одним из самых неудачных: потери игроков в выручке составили от 45% до 100% от уровня прошлого года. Вариация зависит от специализации на направлениях и возможностей перестроить свой бизнес. Уже сейчас в отрасли говорят о фактическом уходе с рынка в Пермском крае не менее 20% компаний.

По словам директора турфирмы «Планета» Виктора Тюлина, прикамский рынок фактически покинули уже не менее 20% туркомпаний.

«Этот процесс в течение ближайших месяцев будет только усиливаться, — отмечает Виктор Тюлин. — Основные потери произойдут среди самой массовой части игроков — небольших турагентств, ориентированных на зарубежный отдых. А уже весной рынок могут покинуть более 50% игроков в Пермском крае».

По мнению экспертов, причины ухода компаний — в падении покупательской способности населения, позднем и ограниченном открытии Турции (прямых чартеров из Перми по-прежнему нет), а также в последующем существенном подорожании отдыха на российских и зарубежных курортах.

«Небольшие турагентства зарабатывали в основном на массовом летнем отдыхе в Турции, — отмечает исполнительный директор НП «Пермская туристическая гильдия» Елена Елагина, — Внутренний туризм в принципе не может дать сопоставимый объём выручки, а перестроиться на новые для себя направления достаточно сложно. Сейчас рынок покидают и те, кто проработал в отрасли пару лет, и несколько десятков лет. Есть те, кто полностью меняют сферу деятельности, многие ищут вторую работу, которая даёт более стабильный заработок».

При этом, по мнению Елены Елагиной, некоторые турагентства даже при большом желании окончательно закрыться не смогут это сделать из-за имеющихся обязательств перед клиентами по возврату средств или перебронированию туров.

При этом, по мнению некоторых игроков, частичная «зачистка» рынка от небольших турфирм, перепродающих услуги туроператоров, в целом позитивно скажется на отрасли.

«Рынок туруслуг в России, несмотря на череду кризисов, остаётся перенасыщенным, — считает совладелец ООО «Бюро туризма «Спутник-РМК» Вадим Яхнин. — Если его покинет даже половина турагентств, то это не приведёт к существенным потерям для потребителей или организаторов туров. Многие туры сейчас продаются через сайт или напрямую клиентам в наших собственных офисах. С развитием онлайн-продаж на рынке останутся только те турагентства, которые умеют работать с клиентом или хорошо разбираются в возможностях бронирования через электронные ресурсы».

С ним согласна и Елена Бутаева: «Выживут на рынке только те игроки, у которых есть ресурсы: прежде всего, это собственный офис и надёжная клиентская база».

Одним из последствий этого кризиса туротрасли стало снижение глубины продаж.

«Путёвки приобретают за десять дней или две недели до вылета, — отмечает Виктор Тюлин. — Отпуск почти никто не планирует, очень редко путёвки выкупаются за три месяца до вылета».

«Для туроператоров это играет существенную роль, поскольку позволяет пополнять оборотный капитал, а значит, быстрее возвращать авансовые платежи по контрактам», — отмечает генеральный директор турфирмы «Валида» Елена Шперкина.

Бум внутреннего туризма

Меньше других от кризиса пострадали турагентства, которые и раньше предлагали клиентам разнообразные российские направления отдыха.

«Перестраивать бизнес мы начали ещё пять лет назад, — отмечает руководитель турфирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова, — расширяя предложение не только на курорты черноморского побережья России, но в Санкт-Петербург, Казань, по Золотому кольцу, на Алтай и Байкал. В Пермском крае — это туры в Чердынь и Соликамск, в Белогорский монастырь и Кунгурскую пещеру».

В результате, по словам Ольги Слуховой, удалось несколько снизить потери в выручке — падение составило не 100%, а только 80%.

Меньше других в туротрасли в доле выручки потеряли компании, специализирующиеся на речных круизах. По оценке Вадима Яхнина, они составили для пермских компаний не менее 45%: общая сумма потерь выглядит внушительно — 300 млн руб., из них прямые потери — не менее 150 млн руб.

«Сейчас загрузка рейсов относительно полная, — отмечает Вадим Яхнин. — Остаются незанятыми только те места, которые зарезервированы из-за выполнения требований Роспотребнадзора. Наблюдается и рост числа новых клиентов. Если в прежние годы их в рейсе было в среднем от 10% до 15%, то сейчас — от 15% до 20%. Новички чаще бронируют более престижные полулюксы, а также каюты на шлюпочной палубе».

Но, по мнению Вадима Яхнина, после открытия зарубежных курортов поток новых клиентов покинет отрасль.

Как отметил директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас» Алексей Зотиков, потери из-за низкой популярности в этом сезоне автобусных туров на российских юг удалось частично «заменить» за счёт популярности активного отдыха внутри Пермского края.

«В секторе активного отдыха в этом году отработали на все 120%, — отмечает Алексей Зотиков. — А вот по автобусным турам на российский юг в этом году турфирмы сильно просели — по ним объёмы выручки упали в восемь раз. У людей не было возможности спланировать отдых, а значительную часть сезона мы работать не могли».

Алексей Зотиков считает, что именно повышенный спрос на активный отдых и экскурсионные туры позволил снизить потери в выручке до половины затрат.

Выход из ситуации для небольших игроков, по мнению Елены Елагиной, — в гибкой ценовой политике и поиске эксклюзивных и новых предложений для клиента.

«Нужно искать свои ниши, предлагать клиентам туры собственной разработки, — считает Елена Елагина. — Например, не просто поездку в Сочи, а тематический тур с тренером по йоге или танцевальный тур с возможностью познакомиться с культурой кавказских народов. Понятно, что в ситуации снижения покупательской способности нужно организовать пакетное предложение, которое для клиента выйдет подешевле».

Программа кешбэка за отпуск в российских регионах не позволила рынку почувствовать существенную поддержку. Представители туротрасли зафиксировали только незначительное количество броней на туры по своим программам.

«Во-первых, программа работала только в течение недели, так быстро клиенты о поездке обычно решение не принимают, — поясняет Виктор Тюлин. — Во-вторых, если пытаешься бронировать санаторий через программу с кешбэком, то стоимость часто была равна той, что была доступна через официальный сайт. С той лишь разницей, что кешбэк клиент получал бы чуть позже. В результате весь смысл участия в программе терялся».

По словам Вадима Яхнина, на ситуацию с речными круизами эта программа почти не повлияла. «Такая возможность открылась для туристов слишком поздно, когда наши сентябрьские рейсы были уже загружены, — отмечает Вадим Яхнин. — А в октябре мы уже практически не работаем, поэтому продали по ней немного — только несколько десятков туров».

Эксперт считает, что более значимую поддержку «речники» получили благодаря возможности получить кредит в 2% под зарплату сотрудникам, что позволило сохранить занятость в отрасли.

Не до новогодних туров

По словам Виктора Тюлина, пока туристы активнее, чем в прошлом году, продолжают бронировать туры на российский юг, но прогноз на зимний сезон у турфирм пока негативный.

«Бронируют туры на новогодние праздники пока единицы, что совершенно не характерно для сентября, — отмечает Виктор Тюлин. — В прошлые годы уже в этот период туры активно бронировали».

Казалось бы, клиент должен и здесь интересоваться внутренними турами как минимум по Прикамью. Но развитие активного туризма и туров выходного дня в Пермском крае тормозит отсутствие инфраструктуры.

«Турпоток растёт, но у нас банально нет туалетов в нужных местах или возможности одномоментно разместить в одном месте большое число человек, — поясняет Алексей Зотиков. — А будет хотя бы минимальная инфраструктура, тогда турпоток вырастет».

Он считает, что сейчас многое зависит от поддержки государства:

«Бизнес пока не готов серьёзно вкладываться в сектор, поскольку большинство думает, что основной турпоток «уйдёт» на зарубежные курорты сразу после активного запуска чартеров из российских регионов».

По мнению Елены Бутаевой, ситуация этого года вскрыла многие проблемы российских курортов юга России:

«Это недостаток развития туристической инфраструктуры — отсутствие канализации, низкое качество дорог, недостаточно высокий уровень сервиса. Наплыв туристов в этом году привёл ещё и к перебронированию и резкому снижению качества обслуживания. Представьте себе — приезжаете вы в отель, а вас заселяют не в номер, а в прачечную. А связаться с руководством невозможно, поскольку вы приехали в выходные, а они в эти дни не работают».

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