Мария Сыропятова Пошёл на поправку Пермяки массово отправились на российский Юг и сплавы, но ситуацию изменит открытие Турции Поделиться Поделиться Твитнуть

Турфирмы в Пермском крае фиксируют рост продаж после трёхмесячного простоя. После отмены ограничений на продажи туров внутри России в отсутствие конкуренции с заграничным отдыхом в лидерах — спрос на черноморские курорты. Однако ситуацию может изменить открытие Турции — минтранс этой страны уже заявил о восстановлении авиасообщения с Россией.

«В июле продажи на курорты российского Юга выросли на 40% по сравнению с июлем прошлого года, — отмечает директор турфирмы «Планета» Виктор Тюлин. — Пик пока не пройден, к концу месяца прирост, скорее всего, достигнет 70—80%».

Отдыхающих не останавливают ни рост цен, ни падение качества.

«Черноморское побережье России в отсутствие заграничного отдыха не может вместить всех желающих. Поэтому сейчас мы наблюдаем значительное превышение спроса над предложением, на этом фоне некоторые отели повысили цены в несколько раз, — говорит директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев, — При этом в целом отрасль не справляется с возникшей нагрузкой, поэтому и качество начинает падать».

Данные пермского аэропорта подтверждают оценки участников рынка. В первой половине июля пассажиропоток из пермского аэропорта в российские города-курорты вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если за первые две недели июля 2019 года в Сочи, Анапу, Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды слетали 14 646 пассажиров, то за тот же период 2020 года — 21 255 пассажиров.

Любимым местом пляжного отдыха этим летом у пермяков остаётся Сочи (8907 пассажиров), на втором месте — Симферополь (5958 пассажиров), на третьем — Анапа (5205 пассажиров). В Краснодар слетали 716 пассажиров, а в Минеральные Воды — 469. При этом в лидерах прироста — столица Крыма Симферополь, в первой половине июля этого года пассажиропоток туда вырос на 3292 пассажира по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте по приросту Анапа — на 2198 пассажиров, а затем Сочи — на 1098 пассажиров. В Минеральные Воды пассажиропоток вырос на 103 пассажира, а в Краснодар летать стали даже реже (-12 пассажиров).

«Из-за отсутствия международного авиасообщения из России на курорты российского Юга борта улетают полными», — отмечает пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов.

Однако в турфирмах говорят, что пермяки предпочитают путёвки на пляжный отдых с авиаперелётом, в то время,как более бюджетные путёвки на автобусе продаются хуже, чем в прошлом году.

Алексей Зотиков, директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас»:

— Автобусные туры в основном пользовались спросом у клиентов от сорока и старше. Среди них много тех, кто из-за опасений заразиться коронавирусной инфекцией отказывается от поездок. Сказывается и общее падение платёжеспособности. Предложения от 16 тыс. руб. и более продаются достаточно тяжело.

Пока ниже спрос и на альтернативные места отдыха пермяков за пределами региона: от туров по городам Золотого кольца России до горного Алтая.

«Вся надежда на перераспределение спроса и снижение цен связана пока с возможным открытием Абхазии и Турции. Спрос перераспределится, после чего и наши курорты снизят цены», - говорит Виктор Тюлин.

Значительный рост спроса наблюдается и в секторе активного туризма: на сплавы, пешие походы и экскурсионные туры. Участники рынка оценивают прирост от 25% до 50% по сравнению с уровнем прошлого года.

Юрий Половников, директор туроператора Nordural:

— Сейчас приходит много новичков, кто никогда раньше на сплавы не ходил, их сейчас примерно по 30% в группах. Среди них есть и те, кто раньше предпочёл бы поехать отдыхать за рубеж. Многие, кто впервые сплавляется или отправляется в пеший поход, и раньше интересовались активным отдыхом, но откладывали. Прежде всего спрос вырос на некатегорийные и короткие — до 300 км— сплавы.

Прогноз

Участники рынка рады наметившейся тенденции на ажиотажный спрос после снятия ограничений на работу турагентств и туроператоров. Однако и сейчас турбизнес Пермского края испытывает значительное снижение доходов относительно прошлого года. В турагентствах говорят, что возросший спрос на путёвки на российский Юг в отсутствие конкуренции с зарубежными курортами позволяет работать только на четверть обычных для этого времени года объемов.

Данил Поздеев, директор турфирмы «Солана»:

— Сейчас работаем примерно на 25% от привычных оборотов. Понятно, что у тех, кто был ориентирован только на зарубежный отдых, ситуация хуже. Среди тех, кто был ориентирован на внутренний туризм, потери будут минимальными. При этом у каждого своя экономика. Кто-то договорился о значительном снижении арендных ставок или о нулевой аренде офиса на период самоизоляции.

Виктор Тюлин, директор турфирмы «Планета»:

— Если заграничные курорты не откроют для россиян, то со второй половины сентября можно ждать массовый уход с рынка небольших игроков. Даже продление сезона не спасёт. В октябре даже Сочи, Крым и Минеральные Воды востребованы у узкой аудитории. Прежде всего, тех, кто хочет поправить своё здоровье, либо тех, кто действительно любит отдыхать в конкретном месте. Уйти с рынка в этих условиях может более половины игроков.

Туроператоры, специализирующиеся на сплавах, экскурсиях и походах, уже возвращают убытки, понесённые весной и в начале лета. «Если считать только прямые потери за три месяца, то их мы уже вернули», — рассказывает Юрий Половников.

Ситуация с речными круизами несколько хуже, отсутствие продаж весной и в начале лета сказалось на загрузке отправляющихся в плавание теплоходов.

Вадим Яхнин, совладелец ООО бюро туризма «Спутник-РМК»:

— Сейчас теплоходы уходят с загрузкой примерно в 70%, что примерно на уровне продаж к середине марта. Кто-то стремится отдохнуть, а кто-то, наоборот, отказывается от поездки. Кроме того, сказывается и то, что далеко не все клиенты готовы без очного общения принимать решение и платить дистанционно за тур. А в Пермском крае до сих пор запрещено принимать клиентов в офисах. Это уникальная практика, поскольку в большинстве регионов такого запрета нет. Пока мы отрабатываем в рейсах только текущие расходы: топливо, зарплату экипажей, экскурсии, еду и комплексное обслуживание флота. Два месяца мы простояли, а нужно ещё отрабатывать обслуживание и ремонт теплоходов за межнавигационный период. Но сейчас самое главное — теплоходы отправились в плавание.

Владельцы теплоходов рассчитывают, прежде всего, на поддержку федеральных властей. По словам Вадима Яхнина, речь может идти о прямых субсидиях, дешёвых кредитах или выполнении социального заказа. В конце июня перевозки морским и речным транспортом были включены в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей.

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