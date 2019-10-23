Алёна Беляева «Весна» наступает Компания Александра Репина отсудила здание на ул. Карпинского, которым, по решению суда первой инстанции, завладела нелегально Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы ООО «Весна» (100% долей принадлежит владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину) на решение Индустриального районного суда г.Перми от 23.10.2019 (дело №2-1984/2019). Право собственности физических лиц, купивших здание в 2009 году, суд признал недействительным и «присудил» объект (а, значит, и землю под ним) структуре, входящей в холдинг «Сатурн-Р».

Напомним, в 2009 году три женщины: Елена Карасёва, Марина Куликова и Нина Вотинова купили здание площадью 64,7 кв.м. по адресу ул. Карпинского, 118б, 2004 года постройки. Но когда в 2019 году они обратились в кадастровую палату за тем, чтобы «привязать» здание к земельному участку (обозначить координаты), им в этом отказали. Тогда они узнали, что здание «закоординировано» другой компанией — ООО «Весна». Право собственности «Весна» оформила в 2012 году. Причём адрес звучит иначе: юго-западнее жилого дома по ул. Карпинского, 118. И называется зданием «столовой», которое построено ещё в 1985 году. Выяснилось, что основанием для регистрации права собственности стал некий передаточный акт от СХПК «Россия». При этом у истцов есть основание полагать, что акт был сфабрикован: вся цепочка была описана в публикации «Весна пришла».

В ходе судебных разбирательств представители «Весны» сменили замки в здании и выставили охрану.

Суд первой инстанции признал право владения за Карасёвой, Куликовой и Вотиновой. «Весне» не удалось доказать, что здание было построено именно в 1985 году. Департамент градостроительства и архитектуры Перми в ответе на письмо Карасёвой указал о том, что в архиве города нет документов о строительстве столовой в 1985 году по данному адресу. Однако на руках у Карасёвой, Куликовой и Вотиновой имеются подлинные документы, подтверждающие историю спорного объекта с 2004 года. Оно было построено без разрешения, но в 2006 году первые собственники через суд зарегистрировали свои права. В материалах дела есть письма из администрации Перми и Росимущества, которые против этого не возражали. Есть даже техзадание на его строительство.

Однако судьи Пермского краевого суда рассудили иначе, отменив решение суда первой инстанции и «отобрав» объект у истцов. По мнению Марины Куликовой, процесс изначально проходил с большими нарушениями. Так, по её словам, со стороны «Весны» в материалы дела в апелляционную инстанцию без ходатайств были представлены документы, которые ими в Индустриальный суд не представлялись. Суд апелляционной инстанции на основании этих документов назначил экспертизу. Одна из судей в ходе судебного заседания, по словам Елены Карасёвой, прямо подсказывала представителю «Весны», что нужно сделать, чтобы доказать свою позицию. Говорила, какие именно свидетели нужны (работники, которые трудились в спорном здании с 2007 года), показания электросчётчика и так далее. В ходе апелляционного процесса по ходатайству «Весны» объявлялся перерыв на подготовку вопросов для экспертизы, хотя суде первой инстанции представитель «Весны» от проведения экспертизы отказался, что закреплено в протоколе судебного заседания.

«Процесс был построен на том, что есть экспертиза, есть счётчик электроэнегропотребления, есть договоры аренды этого здания с другими компаниями, — говорит Марина Куликова. — А что у «Весны» права нелегитимно возникли, это никого не волнует. По мнению апелляционного суда, у «Весны» есть фактическое пользование зданием. А чем фактически они это доказали? Ничем. Исполнение договоров не подтверждено, никаких свидетелей нет, здание захвачено с применением насилия, что подтверждено решением суда в отношении лица, которое выступало на стороне «Весны».

По словам Куликовой, они запросили документы у сбытовиков, и счётчик, который, как говорит «Весна», в 2012 году был установлен в этом здании, в нём никогда не устанавливался. По документам счетчик стоял в помещении по другому адресу, с другой площадью (90,1 кв.м.), которое на праве собственности принадлежит третьему лицу. Отметим, что провести экспертизу счётчика не представляется возможным. На заседании суда первой инстанции представитель «Весны» сообщил, что счетчик украли люди «в масках». «Это само по себе уже просто абсурдно и смешно, ведь здание с апреля 2019 года (после захвата и смены замков) охраняется структурой холдинга, ООО «Сатурн-Р Безопасность», на здании установлены видеокамеры», — говорит Марина Куликова.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отказал в проведении экспертизы представленных договоров аренды. «Весна» утверждала, что здание до 2015 года было в аренде у ООО «Леран», а после — у ООО «Эдком». Компания также не представила никаких документов, доказывающих исполнение договоров аренды. Например, подтверждающих перечисление арендной платы.

Экспертиза, которая, в конечном счете, стала основным доводом, была проведена с нарушениями. Все нарушения были зафиксированы на видеокамеру. Но суд, говорит Елена Карасёва, также не принял этот довод, отказав в приобщении видеозаписи к материалам дела. По её словам, она лично присутствовала в момент проведения экспертизы. Эксперт, утверждённый судом, нарушила все требования закона об экспертизе. Она не представилась, не подтвердила личности присутствовавших, фактически не принимала участие в экспертизе (этим занимались два других человека). И привёз её, говорит Елена Карасёва, директор ООО «Сатурн-Р Безопасность». «Она просто бегала от меня по участку, — говорит юрист. — Кто были те двое молодых людей, которые фактически и провели экспертизу? Кто подтвердит, что у них есть соответствующее образование? Да и само заключение составлено с грубыми нарушениями законодательства, нет методики, часть документов эксперт запросила самостоятельно, не через суд (хотя не имела на это никакого права). Ощущение, что она просто «надёргала» фразы из законов и инструкций, которые якобы подтверждают её правоту, не удостоверившись, что сами законы и инструкции, если их читать полностью, фактически говорят об ошибочности её выводов».

Апелляция также отказала в допросе свидетеля — кадастрового инженера, который в 2009 году по заказу Карасёвой готовил технический паспорт объекта и помнит свою заказчицу. Также суд не стал слушать другого независимого свидетеля, который мог подтвердить фактическое пользование объектом со стороны Карасёвой, Куликовой и Вотиновой с начала 2019 года. В вызове третьего свидетеля: заместителя руководителя фирмы, подготовившей документ, на основании которого была назначена и проведена экспертиза, также было необоснованно отказано, по мнению Истиц. Тот документ был основным доказательством «Весны», и свидетель мог рассказать, как документ появился, как изготавливался и почему к эксперту есть вопросы.

«Мы такого в судебных заседаниях не видели ещё ни разу, — говорит Марина Куликова. — Суд просто не давал сказать нам ни слова. Суд нас торопил, просил высказываться быстрее, ходатайства отклонял только на том основании, что вторая сторона, без пояснений, отвечала, что против их удовлетворения. Во время наших выступлений судьи нас не слушали. А вот «Весне» суд наоборот подсказывал доводы защиты».

Марина Куликова рассказала «Новому компаньону», что они написали обращение в Росимущество, где требуют проверить законность владения ещё пятью зданиями на улице Карпинского, землю под которыми «Весна» сейчас пытается истребовать у Территориального управления. Согласно заключению кадастрового инженера, из этих пяти объектов недвижимости на данной территории- три объекта отсутствуют физически. И, значит, землю под ними «Весна» требовать не имеет права. Таким образом, заключают Куликова и Карасёва, никаких оснований выделять участок под этими объектами у Территориального управления нет. Аналогичное письмо они направили в прокуратуру. Врио руководителя ведомства Марина Миронова на встрече с Куликовой пояснила той, что действия ведомства будут напрямую зависеть от решения краевого суда по вопросу принадлежности здания на ул. Карпинского, 118б.

Сейчас собственницы спорного здания готовят кассационную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

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