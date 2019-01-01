Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вкусные мысли …по поводу фестиваля «Гастроли-фест» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Гастроли-фест», который уже второй раз проходит на «Заводе Шпагина», достойно продолжил кулинарно-продовольственную тему, начатую фермерскими рядами «Пермской ярмарки», однако фестивальные стенды — это вам не простодушные деревенские сыроварни, здесь всё, как говорится, на понтах.

Здесь будет очень интересно, например, лексикографам: достаточно пройтись по пространству «Литеры А», где уже привычно расположился фестиваль, чтобы составить актуальный гастрономический словарик и закрепить в русской лексике все те слова, которые мы едва выучили: «брискет» и «смокер», «поке» и «фобо», не говоря уже о «фалафеле» и «пинце» (не «пицце»!). Напитки — под стать: сплошной крафт, навороченные коктейли, а для согрева — глинтвейны, хоть безалкогольные, хоть покрепче. И упаковка соответственная: всё такое артизанское, стильное, опять-таки крафтовое.

Впрочем, здесь интересно не только с точки зрения «посмотреть на красивое и узнать новое», но и с самой практической: поесть. Фестиваль открывается в 12:00 — время воскресного завтрака миллионера, так что полдюжины устриц с просекко или хамон на хрустящем багете с кофе излюбленной обжарки очень уместны. Рекомендуется приходить на фестиваль натощак, для начала подкрепиться, а потом уже спокойно выбирать обеденное меню.

Конечно, придётся напрячь мыслительный аппарат: чего мне сегодня хочется? Крабов с авокадо или всё-таки родных посикунчиков? Можно устроить на собственном столике битву посикунчиков с удмуртскими перепечами (их жарят в настоящей дровяной печи); а можно пройтись тест-драйвом по рёбрышкам: набрать с десяток разновидностей и придирчиво дегустировать.

При этом «Гастроли-фест» — это не обжираловка, а фестиваль красивого образа жизни, доказательство, что модная еда совсем не противоречит понятиям о здоровье. Здесь продукты изумительного качества, всё такое свежее, соблазнительное, нежное; разумеется, изрядное количество стендов предлагают веганские, ЗОЖные, безглютеновые, безуглеводные и прочие альтернативные меню; и всё это гармонично соседствует с бьюти-зоной, где можно позаниматься на тренажёрах, сделать омолаживающую маску или красиво подстричь, например, бороду — молодых мужчин «только что от барбера» на этом фестивале зашкаливающе много.

Особое внимание уделяется чистоте и санитарному состоянию: на входе гостей встречают бесплатные санитайзеры для рук, а один из стендов полностью посвящён товарам для гигиены — всяческим диспенсерам, новомоднейшим салфеткам с разным действием и прочим важным для здоровья вещам.

«Гастроли-фест» — не ярмарка, а фестиваль. На выездную торговлю собрались не только пермские рестораны (их здесь несколько десятков), но и кулинары-любители, у которых «в мирное время» нет собственной торговой точки, так что у посетителей есть возможность попробовать что-то необычное: копчёного сомика, например, или «мраморный» сыр, подкрашенный чернилами каракатицы. Банальная шаверма здесь не прокатит, а вот «Барби-шава» — шаверма в лаваше кукольно-розового цвета — это прикольно, стало быть, подходит! Съедобные ложки из вафельного теста, сыры с патриотичными названиями вроде «Забава Путятишна (сыр коровий выдержанный)» — такое вряд ли где ещё найдёшь.

Здесь всё время что-то происходит: то розыгрыш призов, то мастер-класс, то дегустация. Работает детская зона, которой управляют два «пирата».

Настоящий ажиотаж вызвал мастер-класс по food photography, переходящий в соответствующий конкурс. Помещение бывшего цеха наполнили люди с большими дорогими камерами, которые буквально набрасывались на каждый интересный кадр. Девочка лет двух, трогательно дегустирующая разноцветное мороженое, опешила, когда на неё нацелилось десятка два объективов. Стоит ожидать мощного оживления кулинарной темы в пермском инстаграме.

С погодой повезло: вопреки календарю, вовсю разошлась весна, поэтому «зона пикника» на свежем воздухе, где на живом огне варилась уха и пеклась кукуруза, пользовалась большой популярностью. Подвижные игры — пострелять «злыми птицами» по свиньям, попытаться удержаться на техасском салунном «быке» — дополнили картину вкусного и весёлого уик-энда.