Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Кружевоплетение

В Выставочном центре «Пермская ярмарка» работает ярмарка народных промыслов

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Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

Традиционная Ярмарка народного творчества в этом году на редкость удачно расположилась в календаре — за неделю до Масленицы, так что заявленная ею фольклорная тема будет поддержана событиями масленичной недели, а кульминация наступит 1 марта, когда в Хохловке будут сжигать соломенное чучело.

Может быть, поэтому в павильоне «Пермской ярмарки» так остро ощущается приближение весны?

Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

Как всегда, благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края основное пространство ярмарочного павильона отдано стендам районов Пермского края, где каждый муниципалитет показал лучшее, что у него есть. В выигрышном положении оказались территории, где существуют традиционные промыслы с глубокими корнями.

Ординский район, разумеется, представил работы знаменитых камнерезов из сияющего селенита, нежного белого гипса и других мягких камней. Среди традиционных персонажей — обаятельных зверушек — преобладают фигурки символа года — мышки на кусочке сыра.

Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

На стенде Кунгурского района красуются медовые пряники самых разнообразных форм, Коми-Пермяцкий округ выставил традиционные тканые пояса с национальными узорами и много затейливых изделий из бересты; Бардымский район предлагает купить знаменитые сладости татарской кухни — чакчак, пироги с калиной и с лимоном, знаменитый свадебный пирог — гульбадию и просто бардымский мёд.

Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

Почти во всех районах работают мастера-кукольники, и каждый муниципалитет представил собственную коллекцию игрушечных персонажей — от совсем маленьких до ростовых. Чрезвычайно популярно в территориях Пермского края домашнее ткачество, и тот, кто нынче уйдёт с «Пермской ярмарки» без нарядного домотканого половичка, будет глубоко неправ. Среди прочих популярных товаров, привезённых из-за пределов краевого центра — разнообразные корзинки, гончарные изделия, туеса…

Впрочем, далеко не только прикамские умельцы создают в эти дни пёструю ярмарочную картину. Белорусские льны встречаются здесь с узбекскими шелками, в работе ярмарки приняли участие мастера и фермеры из 70 российских городов. Здесь — и причудливые головные уборы, и затейливые изделия из цветной кожи, и авторская бижутерия: особенно хочется обратить внимание на модные «ошейнички» в технике бисероплетения, — и самодельное душистое мыло, и полезная посуда из ценных сортов дерева, и ещё многое, многое…

Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

Особая тема — этнические музыкальные инструменты. В этом году много симпатичных глиняных окорино и других видов свистулек, очень качественные калимбы, флейты из бамбука и, конечно, тибетские чаши. Гуляя по ярмарке, то и дело слышишь музыку: продавцы экзотических музыкальных инструментов — их фанаты и то и дело устраивают медитативные джем-сейшены.

Крайний правый ряд выделен для фермерских продуктов, и тут, конечно, душа не нарадуется. Сладчайшая сметана, густое душистое молоко, нежный творог, всевозможные домашние пельмени — с мясом, с рыбой, с квашеной капустой; копчёное мясо и домашние колбасы, сыры, с любовью изготовленные по старинным европейским технологиям и при этом совсем свежие.

Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

Главная «фишка» прикамской фермерской ярмарки — это дары леса. Одних только таёжных чаёв десятки! Это не только привычный всем иван-чай, но и, например, несколько видов чая из малиновых листочков — какие-то приготовлены по технологии чёрного чая, какие-то — по технологии красного; где-то применялось двойное ферментирование, где-то обошлись одинарным. Невероятная красота — на стендах, где продаются заготовки из грибов: маленькие толстенькие маринованные боровички, солёные грузди, сушёные белые и красноголовики. Уникальные прикамские съедобные сувениры — варенье из сосновых шишек и шишки-мармеладки. Лакомство ни с чем не сравнимое: вроде берёшь в руку небольшую шишку, а положишь в рот — и она мягкая, просто тает! Сладость во рту борется с терпким смолистым вкусом.

Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

Ярмарка не была бы ярмаркой, если бы ограничилась выставкой-продажей. Здесь непрерывно проходят мастер-классы, выступления фольклорных коллективов. Особое удовольствие — видеть мастеров за работой. На стенде Музея-школы имени императрицы Александры Фёдоровны мастерицы бойко плетут кружева на коклюшках, а несколько преданных учениц стоят вокруг с телефонами — снимают видео. Здесь же — результаты этой тончайшей работы: салфетки, скатерти, воротнички, фигурки ангелов и целое панно в виде рождественской ели — с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с рождественским вертепом!

Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

Главное событие Ярмарки народных промыслов 2020 года — Фестиваль лоскутного шитья, который проходит уже в шестой раз. Сюда надо ходить, как на художественную выставку — получать не информацию, а эстетические впечатления. Около 150 конкурсных работ — фантазии на тему «Из странствий дальних возвратясь…» Здесь и пейзажи, и портреты, и путевые зарисовки, и целая карта мира. Изучив эту экспозицию, отчётливо понимаешь, что пэчворк сегодня — это не просто рукоделие; это уже искусство. Лоскутки подобраны так тщательно, что кажутся мазками кисти художника, работы дополняются фигурной стёжкой, вышивкой, стразами и бусами, объёмными аппликациями. Иногда речь идёт о настоящем ассамбляже.

Пермская ярмарка - народные промыслы

  Алексей Баталин

В отдельную экспозицию выделены 20 работ из всероссийского проекта «Лоскутное поле мира», вот уже год путешествующего по выставкам разных городов. Эти работы, невероятно профессиональные и эмоциональные, в конкурсе не участвуют, но есть множество других, за которые хочется отдать свой голос, ведь кроме гран-при на церемонии награждения победителей будет вручаться и приз зрительских симпатий.

Ярмарка народных промыслов (0+) будет работать до 24 февраля, подробная программа — на сайте «Пермской ярмарки»

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