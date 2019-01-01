Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кружевоплетение В Выставочном центре «Пермская ярмарка» работает ярмарка народных промыслов Поделиться Поделиться Твитнуть

Традиционная Ярмарка народного творчества в этом году на редкость удачно расположилась в календаре — за неделю до Масленицы, так что заявленная ею фольклорная тема будет поддержана событиями масленичной недели, а кульминация наступит 1 марта, когда в Хохловке будут сжигать соломенное чучело.

Может быть, поэтому в павильоне «Пермской ярмарки» так остро ощущается приближение весны?

Как всегда, благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края основное пространство ярмарочного павильона отдано стендам районов Пермского края, где каждый муниципалитет показал лучшее, что у него есть. В выигрышном положении оказались территории, где существуют традиционные промыслы с глубокими корнями.

Ординский район, разумеется, представил работы знаменитых камнерезов из сияющего селенита, нежного белого гипса и других мягких камней. Среди традиционных персонажей — обаятельных зверушек — преобладают фигурки символа года — мышки на кусочке сыра.

На стенде Кунгурского района красуются медовые пряники самых разнообразных форм, Коми-Пермяцкий округ выставил традиционные тканые пояса с национальными узорами и много затейливых изделий из бересты; Бардымский район предлагает купить знаменитые сладости татарской кухни — чакчак, пироги с калиной и с лимоном, знаменитый свадебный пирог — гульбадию и просто бардымский мёд.

Почти во всех районах работают мастера-кукольники, и каждый муниципалитет представил собственную коллекцию игрушечных персонажей — от совсем маленьких до ростовых. Чрезвычайно популярно в территориях Пермского края домашнее ткачество, и тот, кто нынче уйдёт с «Пермской ярмарки» без нарядного домотканого половичка, будет глубоко неправ. Среди прочих популярных товаров, привезённых из-за пределов краевого центра — разнообразные корзинки, гончарные изделия, туеса…

Впрочем, далеко не только прикамские умельцы создают в эти дни пёструю ярмарочную картину. Белорусские льны встречаются здесь с узбекскими шелками, в работе ярмарки приняли участие мастера и фермеры из 70 российских городов. Здесь — и причудливые головные уборы, и затейливые изделия из цветной кожи, и авторская бижутерия: особенно хочется обратить внимание на модные «ошейнички» в технике бисероплетения, — и самодельное душистое мыло, и полезная посуда из ценных сортов дерева, и ещё многое, многое…

Особая тема — этнические музыкальные инструменты. В этом году много симпатичных глиняных окорино и других видов свистулек, очень качественные калимбы, флейты из бамбука и, конечно, тибетские чаши. Гуляя по ярмарке, то и дело слышишь музыку: продавцы экзотических музыкальных инструментов — их фанаты и то и дело устраивают медитативные джем-сейшены.

Крайний правый ряд выделен для фермерских продуктов, и тут, конечно, душа не нарадуется. Сладчайшая сметана, густое душистое молоко, нежный творог, всевозможные домашние пельмени — с мясом, с рыбой, с квашеной капустой; копчёное мясо и домашние колбасы, сыры, с любовью изготовленные по старинным европейским технологиям и при этом совсем свежие.

Главная «фишка» прикамской фермерской ярмарки — это дары леса. Одних только таёжных чаёв десятки! Это не только привычный всем иван-чай, но и, например, несколько видов чая из малиновых листочков — какие-то приготовлены по технологии чёрного чая, какие-то — по технологии красного; где-то применялось двойное ферментирование, где-то обошлись одинарным. Невероятная красота — на стендах, где продаются заготовки из грибов: маленькие толстенькие маринованные боровички, солёные грузди, сушёные белые и красноголовики. Уникальные прикамские съедобные сувениры — варенье из сосновых шишек и шишки-мармеладки. Лакомство ни с чем не сравнимое: вроде берёшь в руку небольшую шишку, а положишь в рот — и она мягкая, просто тает! Сладость во рту борется с терпким смолистым вкусом.

Ярмарка не была бы ярмаркой, если бы ограничилась выставкой-продажей. Здесь непрерывно проходят мастер-классы, выступления фольклорных коллективов. Особое удовольствие — видеть мастеров за работой. На стенде Музея-школы имени императрицы Александры Фёдоровны мастерицы бойко плетут кружева на коклюшках, а несколько преданных учениц стоят вокруг с телефонами — снимают видео. Здесь же — результаты этой тончайшей работы: салфетки, скатерти, воротнички, фигурки ангелов и целое панно в виде рождественской ели — с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с рождественским вертепом!

Главное событие Ярмарки народных промыслов 2020 года — Фестиваль лоскутного шитья, который проходит уже в шестой раз. Сюда надо ходить, как на художественную выставку — получать не информацию, а эстетические впечатления. Около 150 конкурсных работ — фантазии на тему «Из странствий дальних возвратясь…» Здесь и пейзажи, и портреты, и путевые зарисовки, и целая карта мира. Изучив эту экспозицию, отчётливо понимаешь, что пэчворк сегодня — это не просто рукоделие; это уже искусство. Лоскутки подобраны так тщательно, что кажутся мазками кисти художника, работы дополняются фигурной стёжкой, вышивкой, стразами и бусами, объёмными аппликациями. Иногда речь идёт о настоящем ассамбляже.

В отдельную экспозицию выделены 20 работ из всероссийского проекта «Лоскутное поле мира», вот уже год путешествующего по выставкам разных городов. Эти работы, невероятно профессиональные и эмоциональные, в конкурсе не участвуют, но есть множество других, за которые хочется отдать свой голос, ведь кроме гран-при на церемонии награждения победителей будет вручаться и приз зрительских симпатий.

Ярмарка народных промыслов (0+) будет работать до 24 февраля, подробная программа — на сайте «Пермской ярмарки»